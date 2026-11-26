Trao đổi với Văn hóa, kiếm thủ Vũ Thành An cho biết tấm Huy chương Vàng nội dung kiếm chém nam tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 mang đến cho anh nhiều cảm xúc đặc biệt.

Bởi đây có thể là kỳ Đại hội cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu, khiến chiến thắng lần này càng thêm ý nghĩa và đáng nhớ.

Nữ xạ thủ Nguyễn Tú Anh vượt đường xa đến cổ vũ, tiếp thêm động lực cho nam kiếm thủ

. P.V: Sau nhiều năm thi đấu và gặt hái thành tích ở cả đấu trường trong nước lẫn quốc tế, tấm Huy chương Vàng kiếm chém nam tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần này mang đến cho anh cảm xúc và ý nghĩa như thế nào?

- Vận động viên Vũ Thành An: Đại hội lần này mang đến cho tôi những cảm xúc rất đặc biệt. Có lẽ, đây cũng sẽ là kỳ Đại hội cuối cùng tôi tham dự trên cương vị một vận động viên, vì thế mỗi khoảnh khắc thi đấu đều trở nên đáng nhớ.

Tôi thực sự ấn tượng với quy mô, sự chuẩn bị công phu và cách thức tổ chức chuyên nghiệp của Đại hội.

Từ công tác hậu cần, điều kiện thi đấu đến không khí sôi nổi trên các khán đài, tất cả đều mang đến cảm giác hào hứng, khiến tôi có cảm giác như đang góp mặt tại một kỳ SEA Games thu nhỏ. Điều đó cũng giúp các vận động viên thêm tự hào, có động lực thi đấu và cống hiến hết mình.

Chính vì vậy, áp lực và khát khao thành tích cũng lớn hơn rất nhiều. Khi bước vào thi đấu, tôi ý thức rõ trách nhiệm của mình đối với đoàn thể thao Hà Nội. Vì thế, khi giành được Huy chương Vàng, tôi thực sự rất hạnh phúc. Đây là thành quả có ý nghĩa với cá nhân tôi, đồng thời cũng là đóng góp vào thành công chung của đoàn tại Đại hội.

Kiếm thủ Vũ Thành An thi đấu với đối thủ của anh là đồng đội Nguyễn Xuân Lợi tại trận chung kết kiếm chém nam. Ảnh: Tống Trần Sơn

. Với một VĐV giàu kinh nghiệm như anh, việc bước vào mỗi giải đấu với kỳ vọng giành chiến thắng có tạo ra áp lực lớn?

- Tôi nghĩ áp lực là điều khó tránh khỏi ở bất kỳ giải đấu nào, nhất là những sân chơi lớn. Dù đã có nhiều năm thi đấu, trải qua không ít cuộc tranh tài và đạt được những thành tích nhất định, mỗi lần bước lên sàn đấu, tôi vẫn cảm nhận rõ sức ép.

Với tôi, áp lực ở một mức độ nhất định cũng là động lực, giúp vận động viên ý thức rõ mục tiêu, giữ sự tập trung và không cho phép mình chủ quan.

Bởi mỗi giải đấu đều có tính chất, đối thủ và những thử thách riêng. Thành tích đã đạt được trong quá khứ không đồng nghĩa với lợi thế hay sự bảo đảm cho chiến thắng tiếp theo.

Vì vậy, tôi luôn xác định phải bắt đầu mỗi giải đấu với tinh thần tập trung cao nhất, nỗ lực trong từng trận đấu và dành toàn bộ khả năng để hướng tới kết quả tốt nhất.

. Tại chung kết nội dung kiếm chém nam, đối thủ của anh là đồng đội Nguyễn Xuân Lợi. Việc phải đối đầu với một người đồng đội đã cùng tập luyện, thi đấu có mang đến cảm giác đặc biệt nào so với khi tranh tài cùng vận động đến từ đoàn khác?

- Với tôi, dù đối đầu với đồng đội hay vận động viên đến từ đơn vị khác, khi đã bước lên sàn đấu, ai cũng phải thi đấu hết mình và hướng đến chiến thắng. Tuy nhiên, điều quan trọng là dù quyết liệt đến đâu, mỗi người vẫn phải giữ sự tôn trọng dành cho đối thủ và tinh thần thượng võ.

Chúng tôi đều muốn giành chiến thắng, nhưng đó là sự cạnh tranh lành mạnh, không phải ganh đua hay hơn thua ngoài sân đấu. Trong trận chung kết, cả hai đã thi đấu rất quyết liệt, không ai nhường ai. Nhưng khi tiếng còi kết thúc vang lên, mọi thứ lại trở về đúng vị trí của nó. Chúng tôi vẫn vui vẻ, bắt tay và dành cho nhau sự tôn trọng như những người đồng đội.

Đó cũng là điều đẹp đẽ của thể thao. Trên sàn đấu có thể là đối thủ, nhưng ngoài sàn đấu vẫn là những người đồng hành. Thắng hay thua đều đáng được đón nhận bằng sự thoải mái và tinh thần fair-play.

Kiếm thủ Vũ Thành An cùng vợ

. Đại hội năm nay có sự tranh tài của nhiều gương mặt vận động viên trẻ. Anh đánh giá như thế nào về sự trưởng thành của lực lượng trẻ và triển vọng kế cận của môn đấu kiếm Việt Nam hiện nay?

- Tôi nhận thấy các vận động viên trẻ đang có sự tiến bộ rất rõ rệt. Nếu như ở những kỳ Đại hội trước, việc cạnh tranh một vị trí trong top 4 với tôi tương đối thuận lợi, thì ở kỳ Đại hội lần này, cục diện đã có nhiều thay đổi.

Sự xuất hiện của lớp vận động viên trẻ trưởng thành khiến tính cạnh tranh tăng lên đáng kể. Ngay từ những vòng đấu đầu tiên, tôi đã cảm nhận được sức ép và sự quyết liệt trong từng trận đấu.

Việc các vận động viên trẻ có thể tiến sâu, thậm chí tạo ra những cuộc cạnh tranh sòng phẳng với các đàn anh giàu kinh nghiệm là tín hiệu rất đáng mừng. Điều đó cho thấy chất lượng chuyên môn của môn đấu kiếm đang từng bước được nâng lên, lực lượng kế cận cũng có thêm những gương mặt triển vọng.

. Ngoài thi đấu, anh cũng đang duy trì câu lạc bộ đấu kiếm tại Hà Nội. Anh muốn truyền lại điều gì cho những người trẻ khi đến với môn thể thao này?

- Trước hết, tôi muốn truyền cho các bạn tình yêu thể thao, giúp mỗi người tìm thấy một môn thể thao mà mình thực sự yêu thích và muốn gắn bó.

Đấu kiếm là môn thể thao có nhiều giá trị trong việc rèn luyện cả thể chất lẫn tinh thần. Khi bước lên sàn đấu, các bạn phải học cách mạnh mẽ, quyết đoán, chủ động trước mỗi tình huống và không ngại đối mặt với thử thách.

Tôi mong các bạn hiểu rằng, đấu kiếm không đơn thuần là chuyện thắng hay thua. Qua mỗi buổi tập, mỗi trận đấu, các bạn sẽ dần học được cách kiểm soát bản thân, giữ bình tĩnh trước áp lực và vượt qua những giới hạn của chính mình.

Những phẩm chất ấy sẽ theo các bạn cả khi rời sàn đấu, trở thành hành trang để đối diện với những khó khăn trong cuộc sống. Đó cũng là điều ý nghĩa nhất tôi muốn trao lại cho những người trẻ khi đến với đấu kiếm.

. Nhìn lại hành trình của mình, có thời điểm nào anh từng nghĩ sẽ không thể tiếp tục theo đuổi môn thể thao này?

- Tôi bắt đầu tập đấu kiếm năm 15 tuổi. Sau khoảng 3 năm, vì không đạt được thành tích như mong muốn, tôi đã có thời gian dừng tập luyện, gần như muốn từ bỏ. Sau đó, thầy Tuấn, khi ấy là HLV phụ trách đội Hà Nội, gọi tôi trở lại. Tôi nghĩ mình sẽ tiếp tục chiến đấu và đó cũng là một cơ duyên.

Khi quay lại, tôi có tinh thần hoàn toàn khác. Tôi hiểu rằng nếu muốn đạt được điều gì đó thì phải kiên trì và nỗ lực nhiều hơn. Phải mất thêm vài năm tôi mới bắt đầu có được những thành tích đầu tiên.

Nhìn lại, tôi thấy thể thao đã dạy cho mình bài học quan trọng nhất, đó là sự kiên trì và không bỏ cuộc.

. Xin cảm ơn anh!