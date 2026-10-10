Vượt đường sắt khi đèn đỏ, tài xế bị phạt 19 triệu đồng

Theo Cục Cảnh Sát Giao Thông (Bộ Công An) sau khi nhận thông tin và video clip do ngành đường cung cấp, Cục CSGT đã giao Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc xe ô tô vượt đường ngang cảnh báo tự động khi đèn đỏ đã bật sáng.

Lái xe vượt đường ngang qua đường sắt khi đèn đỏ đã bật sáng bị xử phạt 19 triệu đồng Ảnh: Cục Cảnh Sát Giao Thông

Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa đã xác minh, làm rõ vụ việc: Vào lúc 10h12, ngày 3/10/2026, tại đường ngang cảnh báo tự động Km 1285+127, khu gian Ninh Hòa - Phong Thạnh, tuyến đường sắt Hà Nội – Tp.Hồ Chí Minh; xe ô tô tải BKS: 79A – 487.xx có hành vi vi pham: Vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng.

Ngày 8/10/2026, Trạm CSGT Ninh Hòa đã tiến hành mời lái xe Đặng Trần Thái Th.; sinh năm 1984; trú tại: 29 Phú Hưng, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đến trụ sở cơ quan làm việc. Tại buổi làm việc, anh Th. thừa nhận hành vi vi phạm.

Trạm CSGT Ninh Hòà, Phòng PC08 Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với Đặng Trần Thái T. về hành vi vi phạm hành chính vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng được quy định tại Khoản 9 Điều 13 Nghị định 81/2026/NĐ-CP ngày 19/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực giao thông đường sắt với mức phạt từ 18.000.000đ đến 20.000.000đ và phạt bổ sung tước giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.

Trúc Chi (t/h)