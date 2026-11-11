Vượt đường rừng trong mưa lớn, đưa cụ ông ở xã Trà Tân về nhà an toàn

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Trà Tân cõng cụ ông về nhà an toàn. Ảnh: VĂN TOÀN

Trung tá Huỳnh Tấn Thu, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Trà Tân cho biết, thời điểm tiếp cận, cụ ông sống trong một căn chòi ở khu vực bìa rừng, cách nhà của mình hơn 10km.

Trước tình hình mưa lớn, nước lũ dâng cao, để bảo đảm an toàn tính mạng cho cụ, đơn vị phối hợp với lực lượng tại chỗ vượt đường rừng tiếp cận, vận động và hỗ trợ di chuyển đưa cụ ông về nhà.

[VIDEO] - Lực lượng quân sự xã Trà Tân hỗ trợ đưa cụ ông vượt lũ an toàn:

Vượt qua điều kiện thời tiết mưa gió, địa hình rừng núi hiểm trở, cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng kiên trì thực hiện nhiệm vụ, trực tiếp hỗ trợ cụ ông di chuyển hơn 10km đường rừng.

Trên đường đi, lực lượng gặp nhiều đoạn đường hiểm trở, nước lũ chảy xiết, gây khó khăn cho việc di chuyển. Tuy nhiên, cuối cùng các lực lượng đã nỗ lực đưa cụ ông trở về nhà an toàn.