Vượt đường ngang khi đèn đỏ bật sáng, tài xế bị xử phạt 19 triệu đồng

Thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Phòng PC08 Công an tỉnh Khánh Hòa đã xác minh, làm rõ và lập biên bản xử lý tài xế ô tô có hành vi vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng.

Theo Cục Cảnh sát giao thông trước đó, từ thông tin do ngành đường sắt cung cấp, Cục CSGT tiếp nhận video clip ghi lại hành vi vi phạm xảy ra lúc 16h32 ngày 25/9/2026, tại Km 1255+150, đường ngang cảnh báo tự động trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, thuộc thôn Phú Cang 2 Nam, xã Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Theo hình ảnh từ camera của ngành đường sắt, ô tô con biển kiểm soát 79A-254.xx đã vượt qua đường ngang trong thời điểm đèn tín hiệu màu đỏ đã bật sáng.

Cục CSGT sau đó giao Phòng PC08 Công an tỉnh Khánh Hòa thông qua nhóm Zalo "Phạt nguội Khánh Hòa" tiến hành xác minh, làm rõ phương tiện và người điều khiển.

Đến 7h30 ngày 29/9, Trạm CSGT Ninh Hòa đã mời ông D.Q.L, chủ phương tiện biển kiểm soát 79A-254.xx, đến trụ sở làm việc.

Nam tài xế bị xử phạt. Ảnh Cục Cảnh sát giao thông.

Tại cơ quan công an, ông D.Q.L xác nhận ngày 25/9 có giao xe cho anh D.Q.T điều khiển. Khoảng 16h32 cùng ngày, tại đường ngang Km 1255+150, anh D.Q.T điều khiển ô tô biển kiểm soát 79A-254.xx và thực hiện hành vi vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng.

Căn cứ kết quả xác minh, Trạm CSGT Ninh Hòa, Phòng PC08 Công an tỉnh Khánh Hòa đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông D.Q.T về hành vi "Người điều khiển xe ô tô vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng".

Hành vi vi phạm được xác định theo khoản 9 Điều 13 Nghị định 81/2026/NĐ-CP ngày 19/3/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt. Theo quy định được cơ quan chức năng áp dụng, hành vi này bị phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng, đồng thời bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng.

Vụ việc một lần nữa cho thấy vai trò của hệ thống camera giám sát trong việc phát hiện các hành vi vi phạm tại đường ngang, đồng thời cảnh báo người tham gia giao thông phải chấp hành nghiêm tín hiệu cảnh báo khi qua đường ngang để bảo đảm an toàn cho bản thân và hoạt động chạy tàu.