Vượt đường đông kịp đưa bệnh nhân đột quỵ đến bệnh viện cấp cứu

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Phương tiện được hướng dẫn vượt qua làn xe đông đúc. Ảnh: Đức Tuấn

Khoảng 18h35 ngày 26-9, tổ công tác do Thiếu tá Bùi Anh Hoằng làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông tại nút giao đường Đàm Quang Trung - Cổ Linh tiếp nhận đề nghị hỗ trợ từ tài xế ô tô biển kiểm soát 34A-959.73. Trên xe có ông V.X.T (sinh năm 1965, trú tại thành phố Hải Phòng) bị đột quỵ, khó thở, cần được đưa đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu khẩn cấp.

Giúp dân được xác định là nhiệm vụ. Ảnh: Đức Tuấn

Ngay sau đó, tổ công tác đã báo cáo Ban Chỉ huy đơn vị, đồng thời sử dụng mô tô chuyên dụng mở đường, hỗ trợ xe ô tô chở bệnh nhân di chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai an toàn.

Vào thời điểm trên, lượng người và phương tiện đang di chuyển qua nút giao Cổ Linh - Đàm Quang Trung đang thi công hầm đường bộ và trên cầu Vĩnh Tuy đang gặp khó khăn vì lượng người và phương tiện đông đúc. Trên công cụ tìm kiếm trên mạng cũng thể hiện giao thông qua khu vực màu đỏ. Tuy nhiên bằng kinh nghiệm và sự giúp đỡ nhường đường của người tham giao giao thông, tổ công tác đã hoàn thành nhiệm vụ giúp dân.

Việc hỗ trợ kịp thời của cán bộ, chiến sĩ CSGT góp phần giúp bệnh nhân sớm tiếp cận cơ sở y tế, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng hỗ trợ người dân trong những tình huống khẩn cấp.