Vượt đèo dốc đưa 16 cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm thả về rừng

Ngày 13/10, ông Đào Xuân Thủy – Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia (VQG) Chư Mom Ray (xã Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, trong ngày 12/10, đơn vị phối hợp với Vườn quốc gia Hoàng Liên (Lào Cai) tái thả 16 cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm vào rừng.

Trước đó, Vườn quốc gia Hoàng Liên nhận được văn bản của Ban Quản lý VQG Chư Mom Ray về việc đồng ý phối hợp thả động vật hoang dã sau cứu hộ về môi trường tự nhiên tại VQG Chư Mom Ray.

Các động vật được thả gồm: 10 con khỉ đuôi dài, 5 con rùa núi vàng và 1 con trăn đất. Tất cả động vật này đều ở trạng thái sức khỏe tốt, ngay khi vào rừng đã có thể di chuyển linh hoạt và sẵn sàng đi tìm kiếm thức ăn.

Theo ông Thủy, sau khi số động vật trên được thả vào rừng tại VQG Chư Mom Ray, lực lượng chức năng của đơn vị sẽ bảo vệ nghiêm ngặt để chúng có thể sinh trưởng và phát triển tốt tại đây. Đây đều là những loài nguy cấp, quý hiếm, đặc biệt là rùa núi vàng, loài di chuyển chậm chạp nên cần được chú ý bảo vệ. Rùa núi vàng phân bố ở Tuyên Quang, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Đắk Lắk...

Đưa 16 cá thể động vật về VQG Chư Mom Ray để chuẩn bị thả. Ảnh: X. Thủy.

Lực lượng chuyên môn vượt đèo dốc, đưa động vật vào rừng để thả. Ảnh: X. Thủy.

Cùng thả các cá thể rùa núi vàng vào rừng. Ảnh: X. Thủy.

Trăn di chuyển nhanh ngay khi được thả. Ảnh: X. Thủy.

Ở VQG Chư Mom Ray, rùa núi vàng sống khỏe mạnh. Ảnh: X. Thủy.

Lãnh đạo VQG Chư Mom Ray thông tin thêm, tại đây hiện có hơn 1.000 loài động vật, trong đó có 114 loài nguy cấp, quý hiếm. Tất cả được bảo vệ nghiêm ngặt thông qua hoạt động tuần tra trực tiếp và lắp đặt camera giám sát tại một số địa điểm.

Đồng thời, trong VQG Chư Mom Ray cũng đang đặt nhiều máy chụp ảnh tự động để ghi nhận sự xuất hiện của các loài động vật.