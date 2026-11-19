Theo quy định hiện hành tại Việt Nam, vượt đèn vàng được quy vào hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, tương tự khi điều khiển xe vượt đèn đỏ.

Tài xế ôtô vi phạm lỗi này, nếu chưa gây ra tai nạn giao thông, sẽ bị phạt tiền 18-20 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Người điều khiển môtô, xe gắn máy vượt đèn vàng bị phạt tiền 4-6 triệu đồng, trừ 4 điểm bằng lái.

Đèn vàng có tác dụng gì?

Theo nội dung Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, tín hiệu đèn giao thông có 3 màu gồm xanh, vàng và đỏ, có hiển thị thời gian hoặc không hiển thị thời gian.

Trong đó, người tham gia giao thông đường bộ khi gặp tín hiệu đèn màu vàng phải dừng lại trước vạch dừng.

Trường hợp đang đi trên vạch dừng hoặc đã đi qua vạch dừng mà tín hiệu đèn màu vàng thì được đi tiếp. Trường hợp tín hiệu đèn màu vàng nhấp nháy, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ được đi nhưng phải quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại nhường đường cho người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường hoặc các phương tiện khác.

Khi đèn tín hiệu màu xanh, người tham gia giao thông được phép đi nhưng phải giảm tốc độ hoặc nhường đường cho người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật đang đi ở lòng đường. Đèn màu đỏ là tín hiệu cấm đi.

Như vậy có thể lý giải đơn giản, đèn vàng tương ứng tín hiệu "cảnh báo" người tham gia giao thông trước khi đèn giao thông tại giao lộ chuyển sang màu đỏ. Khi này, tài xế sẽ cần chủ động giảm tốc độ để dừng xe trước vạch dừng trước khi đèn chuyển đỏ, tránh rơi vào tình trạng vượt đèn đỏ.

Như quy định hiện hành đã trích dẫn phía trên, tài xế chỉ được phép tiếp tục chạy qua giao lộ khi đang đi trên vạch dừng hoặc đã đi qua vạch dừng mà tín hiệu đèn màu vàng. Trường hợp đèn đã chuyển sang vàng mà tài xế tiếp tục đi sẽ được xếp vào hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

Các nước xử phạt "vượt đèn vàng" ra sao?

Phần lớn quốc gia trên thế giới cũng áp dụng mức phạt cho hành vi vượt đèn vàng tương tự vượt đèn đỏ. Số khác chỉ xử phạt khi xác định tài xế có đủ điều kiện an toàn để dừng phương tiện trước vạch khi đèn đã chuyển vàng nhưng không thực hiện, với mức phạt thấp hơn vượt đèn đỏ.

Chẳng hạn, tài xế ở Thái Lan bị phạt tối đa 4.000 baht nếu cố tình tăng tốc vượt qua vạch dừng khi đèn đã chuyển vàng. Mức phạt này tương đồng giữa vượt đèn vàng và vượt đèn đỏ, nhưng người vi phạm vượt đèn đỏ bị trừ đến 2 điểm bằng lái, còn vượt đèn vàng chỉ bị trừ một điểm.

Trung Quốc phạt người vi phạm vượt đèn vàng và đèn đỏ như nhau, bao gồm phạt tiền 200 NDT và trừ 6 điểm bằng lái. Nhật Bản quy định các mức phạt khác nhau cho lỗi không chấp hành hiệu lệnh đèn giao thông, tùy thuộc vào loại phương tiện và tối đa 12.000 yen. Người vi phạm cũng bị trừ 2 điểm bằng lái.

Trong khi đó ở Đức, người cố tình vượt đèn vàng khi vẫn đủ điều kiện phanh an toàn trước vạch dừng sẽ bị phạt 10 EUR. Mức phạt này thấp hơn khá nhiều so với hành vi vượt đèn đỏ - vốn dẫn đến mức phạt tối đa 200 EUR, trừ 1-2 điểm bằng lái hoặc tước bằng một tháng tùy mức độ vi phạm.

Có khoảng 40 tiểu bang tại Mỹ "cho phép" tài xế vượt đèn vàng, do định nghĩa đèn màu vàng chỉ là cảnh báo rằng phương tiện sắp phải dừng lại. Tài xế tại các bang này được phép đi vào giao lộ khi đèn đang vàng mà không bị phạt, miễn là bánh xe đã vượt qua vạch dừng trước khi đèn chuyển đỏ. Tuy nhiên, nếu cố tăng tốc vượt đèn vàng dẫn đến tai nạn, tài xế vẫn bị quy trách nhiệm dân sự do bất cẩn.

Số bang còn lại bắt buộc xe phải dừng trước vạch khi đèn vàng, chỉ được phép đi tiếp nếu không thể dừng lại một cách an toàn. Nếu cố tình vượt khi đủ điều kiện dừng, hành vi này bị xếp vào nhóm vi phạm hạng B, mức phạt mặc định sẽ là 265 USD - tức ngang bằng lỗi vượt đèn đỏ.

Sẽ có điều chỉnh ở Việt Nam?

Như Tri Thức - Znews đã thông tin ở bài viết trước, Cục CSGT - Bộ Công an vừa thông tin về những thay đổi dự kiến trong quy định xử phạt vi phạm đèn tín hiệu, theo hướng phân loại hành vi, xem xét số lần vi phạm.

Một trong những điểm đáng chú ý của đề xuất là việc không xử phạt hành vi xe đi qua vạch dừng khi đèn vàng - tức lỗi vượt đèn vàng, bất kể số lần vi phạm. Như vậy nếu đề xuất trên được thông qua, phương tiện giao thông "vượt đèn vàng" - nếu không gây tai nạn - sẽ không còn bị phạt hành chính.

Ngay cả khi vượt đèn vàng không bị xử phạt như đề xuất của Cục CSGT, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ vẫn cần chú ý quan sát khi nào đèn tín hiệu giao thông chuyển vàng.

Bởi như nội dung đề cập phía trên, đèn vàng có thể xem như tín hiệu "cảnh báo" sắp chuyển sang đèn đỏ và cấm xe di chuyển. Việc chủ động giảm tốc khi gặp đèn vàng, cố gắng dừng xe trước vạch kẻ đường nếu đủ điều kiện an toàn vừa đảm bảo tránh lỗi vượt đèn đỏ, vừa là hành động giao thông văn minh.