Vượt đèn đỏ tại đường ngang, một tài xế bị phạt đến 20 triệu đồng

Theo Page Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), tiếp nhận hình ảnh vi phạm do camera ngành đường sắt ghi nhận, Cục CSGT đã chỉ đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa xác minh, xử lý trường hợp điều khiển ô tô vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng.

Theo hình ảnh phản ánh, lúc 16 giờ 32 phút ngày 25/9/2026, tại đường ngang cảnh báo tự động Km1255+150, tuyến đường sắt Bắc – Nam, thuộc thôn Phú Cang 2 Nam, xã Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, ô tô con biển kiểm soát 79A-2X4.XX đã đi qua đường ngang khi tín hiệu đèn đỏ đang bật sáng.

Hình ảnh ô tô vượt đèn đỏ tại đường ngang. Ảnh: Cục CSGT

Ngày 29/9/2026, Trạm CSGT Ninh Hòa mời ông D.Q.L - chủ phương tiện, đến làm việc. Qua xác minh, xác định ông D.Q.T là người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm.

Trạm CSGT Ninh Hòa đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông D.Q.T để xử lý theo quy định.

Căn cứ theo khoản 9 Điều 13 Nghị định số 81/2026/NĐ-CP, người điều khiển ô tô vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng bị phạt tiền từ 18 triệu đến 20 triệu đồng; đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng theo quy định về xử phạt bổ sung tại Điều 13.

Lực lượng CSGT làm việc với người vi phạm. Ảnh: Cục CSGT

Theo cơ quan chức năng, vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng tiềm ẩn nguy cơ va chạm với tàu hỏa, đe dọa tính mạng của người trên xe và an toàn chạy tàu.

Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo người tham gia giao thông giảm tốc độ, chú ý quan sát khi đến đường ngang; dừng trước vạch dừng khi có tín hiệu đèn đỏ, tuyệt đối không cố vượt qua.