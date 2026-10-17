Vượt đèn đỏ, người đi xe đạp chỉ cần xem video 1 phút 47 giây để được miễn phạt: Biện pháp mới của cảnh sát gây tranh cãi

Từ tuần này, cảnh sát London bắt đầu triển khai biện pháp giáo dục mới đối với một số người đi xe đạp vi phạm tín hiệu giao thông. Thay vì nộp 50 bảng, tương đương khoảng 1,7 triệu đồng, người vi phạm có thể được yêu cầu xem video tại chỗ.

Video có sự xuất hiện của 2 phụ nữ khiếm thị, chia sẻ về những nguy hiểm do hành vi vượt đèn đỏ của người đi xe đạp gây ra. Đoạn phim cũng ghi lại cảnh xe đạp luồn lách qua những người đi bộ đang cố gắng sang đường.

Nội dung kết thúc bằng thông điệp: “Đèn đỏ không phải là lời gợi ý mà là sự an toàn của người khác”.

Cảnh sát bố trí màn hình TV 40 inch bên dưới mái che di động tại các điểm nóng giao thông. Sau khi xem hết đoạn phim, người đi xe đạp có thể được phép rời đi mà không phải chịu thêm hình phạt.

Người đi xe đạp xem video tại địa điểm do cảnh sát bố trí. Ảnh: Telegraph

Cảnh sát thành phố London cho biết đây là công cụ bổ sung trong hoạt động giáo dục pháp luật. Tuy nhiên, chương trình tạo ra những quan điểm trái chiều khi một số người cho rằng cách xử lý này không công bằng với người điều khiển các phương tiện khác.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Anh mô tả những người đi xe đạp vượt đèn đỏ là “mối nguy hiểm thực sự” vì hành vi của họ có thể đe dọa người đi bộ, đặc biệt là người mù hoặc người khiếm thị.

Ông nhấn mạnh người đi xe đạp không phải lúc nào cũng được lựa chọn xem video để tránh nộp phạt. Tại những nơi cần thiết phải thực thi pháp luật, lực lượng chức năng vẫn sẽ xử phạt.

Số người đi bộ thiệt mạng hoặc bị thương nặng trong các vụ việc liên quan đến xe đạp trên khắp nước Anh đã tăng lên mức kỷ lục. Năm 2025, có 234 người đi bộ thiệt mạng hoặc bị thương nặng do người đi xe đạp gây ra.

Từ tháng 4/2025 đến tháng 3/2026, cảnh sát đã xử phạt 1.315 người đi xe đạp, cao gấp 1,5 lần so với năm trước.

Theo quy định tại Anh, người điều khiển mô tô hoặc ôtô vượt đèn đỏ có thể bị phạt 100 bảng, tương đương khoảng 3 triệu đồng, đồng thời bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Trong khi đó, xe đạp không có biển số và người sử dụng không bắt buộc phải có giấy phép lái xe. Một số người đi xe đạp vì vậy thường bất chấp tín hiệu giao thông do cho rằng phương tiện này ít gây nguy hiểm.