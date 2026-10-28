Vượt đèn đỏ, hiểm họa tại các nút giao

10 tháng năm 2026, toàn thành phố đã phát hiện, xử lý 1.778 trường hợp ô tô, xe máy vi phạm lỗi không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, với số tiền phạt dự kiến gần 15,5 tỷ đồng.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, phần lớn trường hợp vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát giao thông, bên cạnh đó còn có không ít trường hợp bị lực lượng chức năng trực tiếp phát hiện, lập biên bản. Đáng chú ý, hành vi vượt đèn đỏ không chỉ xảy ra tại các nút giao đường bộ mà còn xuất hiện ở đường ngang đường sắt.

Lái xe Nguyễn Xuân P. đến Phòng Cảnh sát giao thông làm thủ tục nộp phạt vi phạm lỗi vượt đèn đỏ.

Ngày 22/10, Phòng Cảnh sát giao thông lập biên bản xử lý ông Nguyễn Xuân P, ở xã Tân Dĩnh về hành vi điều khiển ô tô vượt đường ngang qua đường sắt khi đèn đỏ đã bật sáng. Trước đó, trưa 6/10, tại đường ngang thuộc lý trình Km 56+080, tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng, ông P điều khiển ô tô tải vượt đường ngang khi tín hiệu đèn đỏ đã bật. Hành vi này khiến cần chắn đường sắt bị hư hỏng. Ngoài việc bị lập biên bản xử phạt 19 triệu đồng lỗi vượt đèn đỏ, ông P còn phải bồi thường cho doanh nghiệp quản lý đường sắt để khắc phục, lắp đặt lại cần chắn tại đường ngang.

Gần đây nhất khoảng 22 giờ 15 phút ngày 25/10, tại ngã tư Sông Lục - Quốc lộ 31, hai thiếu nữ ở xã Đông Phú điều khiển xe máy điện vượt đèn đỏ bị tổ Cảnh sát giao thông đang tuần tra phát hiện, lập biên bản xử lý theo quy định.

Thời gian qua, trên địa bàn thành phố đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông tại các điểm giao cắt. Trong đó, hành vi vượt đèn đỏ càng làm gia tăng nguy cơ va chạm, nhất là tại các nút giao đông phương tiện, nơi các dòng xe di chuyển theo nhiều hướng. Việc cố tình vượt đèn đỏ ở các khu vực này có thể khiến người điều khiển phương tiện không kịp xử lý khi xuất hiện xe đi đúng tín hiệu đèn từ hướng khác. Hậu quả không chỉ đe dọa tính mạng, sức khỏe của chính người vi phạm và những người tham gia giao thông khác mà còn có thể phát sinh trách nhiệm pháp lý tùy tính chất, mức độ vi phạm.