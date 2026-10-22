Vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, hai tài xế ở Thanh Hóa đối diện mức phạt tới 20 triệu đồng

Ngày 22.10, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát giao thông đã xác minh, lập biên bản vi phạm hành chính đối với hai trường hợp điều khiển ô tô vi phạm trật tự, an toàn giao thông sau khi nhận phản ánh của người dân qua ứng dụng VNeTraffic.

Lực lượng Cảnh sát giao thông lập biên bản xử lý vi phạm giao thông. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trường hợp thứ nhất là anh Đ.V.T (57 tuổi, trú tại phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa), người điều khiển ô tô biển số 36A-001.xx có hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông trên đường Trần Phú, thuộc phường Bỉm Sơn.

Sau khi tiếp nhận thông tin ngày 21.10, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng xác minh, làm rõ người điều khiển phương tiện và lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh T.

Với hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, tài xế này bị đề nghị xử phạt từ 18 - 20 triệu đồng, đồng thời bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe theo quy định tại điểm b, khoản 9, điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP.

Cùng ngày, lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp nhận phản ánh về ô tô biển số 36H-031.xx có hành vi đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều tại Km 02+250 quốc lộ 217, thuộc địa phận xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Lực lượng Cảnh sát giao thông xác minh trường hợp vi phạm sau phản ánh của người dân qua ứng dụng VNeTraffic. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện là anh Đ.V.Q (36 tuổi, trú tại phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa). Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế này.

Với lỗi đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều, anh Q. bị đề nghị xử phạt từ 18 - 20 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe theo quy định tại điểm d, khoản 9, điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, việc tiếp nhận, xác minh và xử lý phản ánh qua ứng dụng VNeTraffic góp phần nâng cao hiệu quả giám sát, phát hiện vi phạm giao thông, đồng thời phát huy vai trò của người dân trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Cơ quan công an khuyến cáo người tham gia giao thông chấp hành nghiêm hệ thống báo hiệu đường bộ, không vượt đèn đỏ, không đi ngược chiều và chủ động phản ánh các hành vi vi phạm đến cơ quan chức năng để được xác minh, xử lý theo quy định.