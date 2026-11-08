Vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới trong toàn Đảng bộ tỉnh Nghệ An

Tạo sức hút cho quần chúng phấn đấu vào đảng

Đảng bộ xã Quỳnh Anh được Tỉnh ủy giao chỉ tiêu phát triển 49 đảng viên mới trong năm 2026. Đến ngày 25/10, Đảng bộ xã đã đạt và vượt chỉ tiêu, kết nạp được 96 đảng viên mới (đạt hơn 194%). Đảng bộ xã còn hoàn thành các chỉ tiêu thành phần như kết nạp đảng viên trong doanh nghiệp, đảng viên vùng đặc thù.

Hàng quý, Đảng ủy xã Quỳnh Anh tổ chức gặp mặt đảng viên mới kết nạp và những quần chúng ưu tú trên địa bàn. Ảnh: Văn Nguyễn

Kết quả trên, theo đồng chí Nguyễn Văn Thưởng - Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Anh, đó là nỗ lực cao của các chi bộ trong công tác phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên mới. Bên cạnh công tác bồi dưỡng của các chi bộ và các tổ chức đoàn thể, mỗi quý, Đảng ủy xã tổ chức cuộc gặp mặt các đảng viên mới kết nạp và một số quần chúng ưu tú để trao đổi thông tin về công tác xây dựng đảng, công tác của chính quyền, đoàn thể và lắng nghe tâm tư, tình cảm của đảng viên mới, quần chúng ưu tú.

“Qua những đợt như vậy, nhiều đảng viên mới, quần chúng ưu tú chia sẻ, họ được hiểu thêm về hệ thống chính trị, chính quyền và tình hình thực tế kinh tế - xã hội của địa phương. Từ đó có những nỗ lực phấn đấu để trưởng thành hơn, đóng góp vào sự phát triển chung của xã. Về chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới năm 2026, Tỉnh ủy giao kết nạp 49 đồng chí, nhưng từ đầu năm, Đảng ủy xã Quỳnh Anh đặt mục tiêu phấn đấu cao hơn là kết nạp tối thiểu 52 đảng viên/năm. Kết quả vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới năm nay là điều đáng phấn khởi” - đồng chí Nguyễn Văn Thưởng - Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Anh chia sẻ.

Thông qua những cuộc gặp hàng quý, Đảng ủy xã Quỳnh Anh trao đổi thông tin về công tác xây dựng đảng, công tác của chính quyền, đoàn thể và lắng nghe tâm tư, tình cảm của đảng viên mới, quần chúng ưu tú. Ảnh: Văn Nguyễn

Tại xã Quang Đồng, công tác phát triển đảng viên mới, tính đến cuối tháng 10/2026 cũng đã vượt chỉ tiêu Tỉnh ủy giao. Tính đến tháng 10/2026, xã đã kết nạp được 45 đảng viên mới, đạt gần 161%, vượt 17 chỉ tiêu so với kế hoạch Tỉnh ủy giao từ đầu năm.

Đồng chí Phạm Thị Tròn - Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Quang Đồng cho biết: Quá trình bồi dưỡng nguồn kết nạp đảng được Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ phối hợp chặt chẽ cùng các đoàn thể, tổ chức hội. Từ đó, chất lượng nguồn quần chúng ưu tú giới thiệu để kết nạp đảng trong từng giai đoạn luôn đảm bảo tốt về trình độ, nhận thức chính trị. Đặc biệt, nhiều đảng viên mới kết nạp ở các chi bộ thôn xóm có trình độ đại học. Việc kết nạp thêm nhiều đảng viên trẻ chất lượng đã bổ sung lực lượng quan trọng cho chi bộ cơ sở, tạo sinh lực mới trong công tác phát triển đảng viên.

Kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ Trường Mầm non Quang Thanh, xã Quang Đồng. Ảnh: Nguyễn Trần

Ghi nhận từ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, năm 2026, công tác phát triển đảng viên mới ở hầu hết tổ chức cơ sở đảng được tiến hành bài bản, với nhiều giải pháp sát thực tiễn, đạt kết quả tích cực. Rất nhiều Đảng bộ xã, phường đã vượt chỉ tiêu đặt ra từ đầu năm.Tính đến ngày 30/10/2026, Đảng bộ tỉnh Nghệ An đã kết nạp được 6.542 đảng viên - đạt 107,24% chỉ tiêu kế hoạch đặt ra từ đầu năm.

Chỉ đạo quyết liệt, gắn trách nhiệm đánh giá KPI

Phát triển đảng viên mới luôn là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng đảng. Việc phát hiện, bồi dưỡng nhân tố quần chúng ưu tú để giới thiệu nguồn cho tổ chức Đảng xem xét, kết nạp đảng viên mới là công việc luôn được các cấp ủy, chi bộ cơ sở chú trọng hàng tháng, hàng quý. Từ đầu năm 2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định 538-QĐ/TU ngày 07/2/2026 giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới cụ thể cho các Đảng bộ trực thuộc. Tổng số đảng viên kết nạp mới được xác định trong toàn Đảng bộ tỉnh là 6.100 đảng viên.

Kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ Đông Nam, xã Quang Đồng. Ảnh: Nguyễn Tròn

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng ban hành kế hoạch phát triển đảng viên gắn với đánh giá trách nhiệm của cấp ủy và các tổ chức, cá nhân với kết quả thực hiện kế hoạch phát triển đảng viên. Đổi mới năm 2026 trong công tác phát triển đảng viên mới là ngay từ Quyết định 538 về giao chỉ tiêu cho các đảng bộ trực thuộc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã áp dụng linh hoạt sát với thực tiễn của từng đảng bộ xã, phường, đơn vị. Thay vì áp dụng tỷ lệ 3% cào bằng theo quy định của Nghị quyết 21-NQ/TW (2022), Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai mô hình “Chỉ tiêu nền kết hợp hệ số điều chỉnh thực tế”.

Với cách xác định mức nền chung 2,2% cho các xã, phường (được tính trên cơ sở loại trừ các điểm khác biệt cụ thể như: Các đơn vị sự nghiệp công lập, trường THPT, trung tâm y tế và các bệnh viện), sau đó linh hoạt tăng thêm dựa trên nguồn học sinh/sinh viên, cán bộ, nhân viên, người lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập và giảm trừ cho các vùng đặc thù, khó khăn về nguồn quần chúng.

Để thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới trong năm 2026, cùng với việc tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định 538 - giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới năm 2026, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đồng thời tiến hành khảo sát, tham mưu ban hành Kế hoạch phát triển đảng viên mới năm 2026.

Ngoài các giải pháp triển khai thực hiện như những năm trước, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn quần chúng. Cùng đó, nhiệm vụ phát triển đảng viên mới được đưa vào là một trong những tiêu chí KPI để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy và các tổ chức, cá nhân, cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2026.

Khi các chỉ tiêu phát triển đảng viên mới được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao phù hợp với thực tế từng địa phương và đưa vào là một trong những tiêu chí KPI đánh giá cấp ủy, cán bộ các cấp đã tạo nên sự đốc thúc rất lớn đối với đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Đồng chí Lê Trường Giang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Đồng chí Lê Trường Giang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết thêm, vào giữa năm, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã thành lập 4 đoàn công tác do 4 Phó Trưởng ban làm Trưởng đoàn kiểm tra, đôn đốc công tác phát triển đảng viên mới ở các tổ chức cơ sở Đảng. Qua công tác kiểm tra, các đoàn công tác cùng với các đảng bộ kịp thời tháo gỡ những khó khăn, tăng cường công tác bồi dưỡng quần chúng ưu tú để kết nạp vào đảng.

Một trong những yếu tố quan trọng là tổ chức Đảng muốn có đội ngũ kế cận tốt thì phải tăng cường tìm nhân tố, tạo nguồn tốt cho kết nạp đảng viên mới. Quá trình đó, tổ chức đảng thông qua các tổ chức đoàn thể thường xuyên đến với quần chúng ưu tú từ mỗi hoạt động, phong trào phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở.

“Khi các chỉ tiêu phát triển đảng viên mới được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao phù hợp với thực tế từng địa phương và đưa vào là một trong những tiêu chí KPI đánh giá cấp ủy, cán bộ các cấp đã tạo nên sự đốc thúc rất lớn đối với đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Với sự chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đến nay, các đảng bộ đã xây dựng được cơ sở dữ liệu nguồn kết nạp đảng viên, trong đó có 3 nhóm, gồm: Nhóm quần chúng ưu tú chưa đi học lớp bồi dưỡng kết nạp đảng; Nhóm đủ điều kiện, tâm huyết đi học bồi dưỡng kết nạp đảng và nhóm quần chúng đã học và được cấp chứng chỉ bồi dưỡng kết nạp đảng. Trên cơ sở đó, các cấp ủy cùng các tổ chức đoàn thể có thể nắm rõ nguồn và chủ động theo dõi, bồi dưỡng quần chúng, cử đi học lớp bồi dưỡng kết nạp đảng và từng bước có thể kết nạp vào đảng” - Đồng chí Lê Trường Giang - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết thêm.

Việc thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết trên nhiều lĩnh vực được các cấp, ngành đặt quyết tâm lớn, phấn đấu cao nhất để hoàn thành. Riêng công tác phát triển đảng viên, đảng viên mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An được đánh giá là một trong những điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng. Nhiều giải pháp được các cấp, ngành thống nhất hành động với quan điểm nỗ lực cao nhất để đạt và vượt chỉ tiêu về số lượng kết nạp đảng viên mới. Quá trình đó, chất lượng kết nạp đảng viên mới cũng được chú trọng, góp phần củng cố lực lượng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong giai đoạn mới.

Năm 2026, cùng với việc ổn định hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp, các xã phường tích cực chuyển đổi số, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; trong đó, phát triển đảng viên mới là điểm sáng trong công tác đảng ở các địa phương. Ảnh tư liệu minh họa