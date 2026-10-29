Vượt Bali, Phuket, một hòn đảo của Việt Nam sở hữu 3 kỷ lục Guinness, được bình chọn đẹp nhất châu Á năm 2026

Phú Quốc tiếp tục khẳng định sức hút trên bản đồ du lịch quốc tế khi được độc giả tạp chí Condé Nast Traveler bình chọn là đảo đẹp nhất châu Á năm 2026. Không chỉ nổi bật với cảnh quan thiên nhiên, đảo ngọc còn sở hữu nhiều công trình lập kỷ lục Guinness thế giới và ghi nhận doanh thu du lịch hơn 50.000 tỷ đồng trong 10 tháng đầu năm.

Phú Quốc dẫn đầu bảng xếp hạng đảo đẹp nhất châu Á

Phú Quốc là một trong những điểm đến nổi tiếng của Việt Nam, hấp dẫn du khách bởi những bãi biển trải dài, bờ cát trắng mịn, làn nước trong xanh và hệ sinh thái biển phong phú. Với khí hậu tương đối ôn hòa cùng cảnh quan thiên nhiên đa dạng, hòn đảo nhiều năm qua luôn nằm trong danh sách điểm đến được du khách trong nước và quốc tế yêu thích.

Ngày 6/10, tạp chí du lịch Condé Nast Traveler phiên bản Mỹ công bố kết quả giải thưởng thường niên Readers' Choice Awards 2026. Trong hạng mục đảo đẹp nhất châu Á, Phú Quốc đứng ở vị trí dẫn đầu với 95,26/100 điểm.

Nhiều điểm đến nổi tiếng khác trong khu vực như Bali của Indonesia và Phuket của Thái Lan lần lượt xếp thứ 6 và thứ 7 trong bảng xếp hạng này.

Ở phiên bản Anh, Phú Quốc cũng đạt thành tích nổi bật khi đứng thứ hai với 98,26 điểm, chỉ sau đảo Palawan của Philippines, đạt 98,99 điểm. Trong khi đó, Phuket đứng thứ 4, còn Bali xếp thứ 9.

Đảo ngọc sở hữu nhiều công trình lập kỷ lục Guinness

Không chỉ nổi tiếng nhờ cảnh quan thiên nhiên, Phú Quốc còn thu hút du khách bởi những công trình du lịch và giải trí quy mô lớn, trong đó có các hạng mục được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận.

Nổi bật là tuyến cáp treo Hòn Thơm, được ghi nhận là tuyến cáp treo 3 dây dài nhất thế giới. Công trình này mang đến trải nghiệm ngắm nhìn biển đảo từ trên cao, đồng thời trở thành một trong những sản phẩm du lịch đặc trưng của khu vực Nam đảo.

Bên cạnh đó, Phú Quốc còn có nhà hàng Sun Bavaria GastroPub, được chứng nhận là nhà hàng bia ven biển lớn nhất thế giới. Khu vực Nam đảo cũng là nơi diễn ra chương trình nghệ thuật *Nụ hôn của Biển cả*, gắn với công trình nhà hát vô cực có màn chiếu nước lớn nhất thế giới.

Du lịch Phú Quốc tăng trưởng mạnh, doanh thu vượt 50.000 tỷ đồng

Sức hút của Phú Quốc được phản ánh qua những con số tăng trưởng tích cực của ngành du lịch địa phương.

Theo báo cáo kết quả hoạt động du lịch, đối ngoại do cơ quan chuyên môn của tỉnh An Giang công bố, trong tháng 10/2026, toàn tỉnh ước đón hơn 1,5 triệu lượt khách tham quan, du lịch, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, lượng khách quốc tế đạt khoảng 223.800 lượt, tăng 50,8%. Tổng thu từ du lịch trong tháng ước đạt hơn 5.141 tỷ đồng, tăng 37,8% so với cùng kỳ.

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2026, An Giang ước đón hơn 25 triệu lượt khách, tăng 17,6% so với cùng kỳ và vượt 0,3% kế hoạch năm. Lượng khách quốc tế đạt hơn 2 triệu lượt, tăng 56% và vượt 2,1% kế hoạch năm.

Tổng thu từ du lịch toàn tỉnh trong giai đoạn này ước đạt hơn 63.063 tỷ đồng, tăng 38,1% so với cùng kỳ, tương đương 90,1% kế hoạch năm.

Trong bức tranh chung đó, Phú Quốc tiếp tục là một trong những địa bàn đóng góp quan trọng vào kết quả tăng trưởng du lịch của tỉnh.

Riêng trong tháng 10/2026, đặc khu Phú Quốc ước đón 673.251 lượt khách, tăng 30,3% so với cùng kỳ. Trong số này, khách quốc tế đạt khoảng 223.440 lượt, tăng 53,4%.

Tổng thu từ hoạt động du lịch tại Phú Quốc trong tháng ước đạt hơn 4.350 tỷ đồng, tăng 39,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 10 tháng đầu năm, đảo ngọc đã đón hơn 9 triệu lượt khách, tăng 30,4% so với cùng kỳ và vượt 8,8% kế hoạch năm. Đáng chú ý, lượng khách quốc tế đạt hơn 2 triệu lượt, tăng 59,4% so với cùng kỳ, vượt 6,4% kế hoạch năm.

Tổng thu từ du lịch tại Phú Quốc trong 10 tháng đầu năm ước đạt 50.326 tỷ đồng, tăng 46,9% so với cùng kỳ và vượt 10,6% kế hoạch năm.

Việc được độc giả Condé Nast Traveler bình chọn là đảo đẹp nhất châu Á ở phiên bản Mỹ cũng mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh Phú Quốc đến nhiều thị trường quốc tế, góp phần duy trì đà tăng trưởng của ngành du lịch trong thời gian tới.