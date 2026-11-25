Ngày 25/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết: Ngay sau khi nhận thông tin về dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo Trạm Cảnh sát giao thông Tùng Diễn xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo đó, ngày 25/11, lái xe Nguyễn Văn T (sinh năm 1986, trú tại TDP Lư Giang, phường Yên Dũng, TP Bắc Ninh) điều khiển xe đầu kéo BKS 98H-048.xx, kéo theo sơ-mi rơ-moóc BKS 98RM-036.xx đã được mời đến trụ sở làm việc.

Tài xế Nguyễn Văn T tại cơ quan công an.

Quá trình làm việc, tài xế T đã xác nhận lúc 15h49 ngày 23/11 tại Km 51+400 quốc lộ 1A đã điều khiển phương tiện xe vượt xe trong những trường hợp không được vượt, suýt đấu đầu với phương tiện khác đi ngược chiều.

Trạm Cảnh sát giao thông Tùng Diễn đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi “Vượt xe trong những trường hợp không được vượt” đối với lái xe , quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 238/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026; phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Clip ghi nhận hiện trường vụ việc

Chỉ huy Trạm Cảnh sát giao thông Tùng Diễn khuyến cáo thời điểm cuối năm, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các tài xế cần nghiêm chỉnh chấp hành quy định về an toàn giao thông; tuyệt đối không phóng nhanh vượt ẩu để phòng tránh tai nạn đáng tiếc.