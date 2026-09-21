Vượt ẩu tại nơi cấm vượt, tài xế xe đầu kéo ở Lạng Sơn bị phạt 5 triệu đồng

Video: Xe đầu kéo vượt ẩu suýt gây tai nạn.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa xác minh và xử lý một trường hợp tài xế xe đầu kéo có hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn.

Người vi phạm được xác định là B.A.T. (SN 1995, trú tại xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn). Thời điểm xảy ra vi phạm, anh T. điều khiển xe đầu kéo BKS 12H-044.xx, kéo theo sơ mi rơ moóc tải tự đổ BKS 12RM-014.xx.

Xe đầu kéo đã vượt xe trong những trường hợp không được vượt. (Ảnh cắt từ clip).

Qua quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định tài xế T. đã có hành vi “vượt xe trong những trường hợp không được vượt”. Hành vi này vi phạm quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP.

Với lỗi trên, tài xế B.A.T. bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe theo quy định.

Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, tình trạng tài xế vượt xe không đúng quy định vẫn diễn ra trên nhiều tuyến đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Nguy cơ này đặc biệt cao tại các đoạn đường cong, dốc, khuất tầm nhìn hoặc khi vượt phương tiện siêu trường, siêu trọng.

Cơ quan chức năng khuyến cáo tài xế chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ, chỉ vượt khi bảo đảm điều kiện an toàn, có tầm nhìn thông thoáng và đủ khoảng cách để hoàn tất thao tác vượt.