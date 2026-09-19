Vượt ẩu nguy hiểm, tài xế xe buýt nhận biên bản phạt nặng

Trước đó vào ngày 18/9, Cục CSGT tiếp nhận thông tin của người dân phản ánh về trường hợp xe buýt mang BKS 29B-094.65 có hành vi vượt xe không đúng quy định khi lưu thông trên Quốc lộ 3, đoạn qua địa bàn xã Đông Anh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cục CSGT chỉ đạo Phòng CSGT Công an Hà Nội khẩn trương xác minh, làm rõ.

Hình ảnh xe buýt vi phạm.

Qua xác minh, Phòng CSGT Công an Hà Nội xác định tài xế xe buýt mang BKS 29B-094.65 là N.V.K. (SN 1973) và mời người này đến cơ quan công an làm việc.

Căn cứ tài liệu xác minh, Phòng CSGT Công an Hà Nội đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh N.V.K. về hành vi vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép, quy định tại điểm a khoản 5 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 238/2025/NĐ-CP.

Với hành vi vi phạm trên, tài xế xe buýt bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Tài xế xe buýt tại cơ quan công an.

Phòng CSGT Công an Hà Nội khuyến cáo người điều khiển phương tiện, đặc biệt là người điều khiển xe kinh doanh vận tải hành khách, cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; chủ động quan sát, thực hiện đúng quy định khi vượt xe, bảo đảm an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông khác. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị phát hiện, xử lý theo quy định của pháp luật.