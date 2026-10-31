Vượt áp lực trong chăn nuôi, kỳ vọng thị trường cuối năm

Bà Liên chăm sóc lứa heo mới

Áp lực từ biến động giá cả

Theo đánh giá của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Lâm Đồng, trong tháng 10/2026, tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, quy mô đàn vật nuôi tiếp tục được duy trì và phát triển. Qua đó, đáp ứng yêu cầu sản xuất và nhu cầu thị trường. Tuy nhiên, thực tế vài tuần trở lại đây do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh trong chăn nuôi, giá gia súc, gia cầm giảm mạnh khiến người chăn nuôi gặp khó khăn.

Sự khó khăn ấy cũng chính là niềm trăn trở của vợ chồng bà Trần Thị Bích Liên (thôn Hội Nhơn An Phú, xã Hàm Liêm). Gia đình bà Liên là chủ hộ chăn nuôi heo với hơn 20 con, vừa bán gần chục con với giá 49.000 đồng/kg, thay vì 60.000 đồng/kg so với 2 tuần trước đó. Lứa heo tiếp theo đang chuẩn bị xuất chuồng và một lứa heo con mới mua chờ thị trường tết. Chủ hộ chăn nuôi cho biết, ngoài heo hơi giảm giá, heo giống cũng giảm từ mức 1,8 - 1,9 triệu đồng/con, xuống còn khoảng 1,5 triệu đồng/con.

Với mức giá này khiến người nuôi gặp không ít khó khăn, gần như không có lợi nhuận. Với gia đình bà, nhờ khu vực chăn nuôi rộng rãi, cách xa khu dân cư và tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, nên 14 con heo mới mua đang được chăm sóc kỹ để chuẩn bị phục vụ thị trường tết.

Bà Hà Thị Tâm, tiểu thương bán thịt heo tại phường Phú Thủy cho biết: Do giá heo hơi giảm nên giá bán bình quân các loại sản phẩm thịt cũng giảm khoảng 10.000 đồng/kg. Một trong những nguyên nhân giảm, một phần do nguồn cung dồi dào, cộng thêm ảnh hưởng dịch bệnh ở một số địa phương khác.

Chủ động đảm bảo an toàn vệ sinh dịch bệnh tại các trang trại chăn nuôi heo khu vực phía Đông tỉnh

Chủ động phòng dịch, siết chặt an toàn sinh học

Bên cạnh áp lực về giá, thách thức lớn nhất trong chăn nuôi mùa cuối năm là nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên đàn súc, gia cầm do thời tiết thay đổi. Thực tế hiện nay giá thức ăn chăn nuôi và các chi phí đầu vào ở mức cao. Trong khi giá bán sản phẩm chăn nuôi biến động, chưa ổn định, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất và khả năng tái đàn, mở rộng quy mô của người chăn nuôi...

Hiện Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã triển khai đánh giá định kỳ cơ sở an toàn dịch bệnh động vật đối với các trại heo Hồng Liêm 1, Bình An, Thuận Hòa 2... (thuộc Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP). Ngành nông nghiệp tỉnh cũng thực hiện nghiêm quy trình kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật tại gốc theo quy định. Cùng với đó, phối hợp, kiểm tra, hướng dẫn các địa phương quản lý chặt chẽ hoạt động giết mổ tại các cơ sở giết mổ động vật, các cơ sở kinh doanh sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn…

Về phía các hộ chăn nuôi heo trong tỉnh đã chủ động nâng cao cảnh giác, phòng ngừa bằng cách phun khử trùng chuồng trại, tiêu độc khử trùng bằng vôi bột và chế phẩm sinh học được thực hiện đều đặn 2 - 3 ngày/lần. Đồng thời chủ hộ nuôi tuân thủ tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin cho đàn heo từ khi mới nhập về.

Khoảng thời gian cận tết luôn là giai đoạn nhu cầu tiêu thụ thịt gia súc tăng cao nhất trong năm. Mặc dù thị trường đang có xu hướng giảm, nguy cơ dịch bệnh chăn nuôi còn tiềm ẩn, nhưng các hộ chăn nuôi kỳ vọng sức mua trên thị trường sẽ hồi phục dịp tết. Kéo theo giá heo hơi nhích lên để người chăn nuôi có thêm nguồn thu nhập, bù đắp cho những tháng đầu tư vất vả vừa qua.

Thống kê tỉnh cho biết, Lâm Đồng hiện có trên 1.900 trang trại chăn nuôi từ quy mô nhỏ đến lớn. Đàn heo hiện ước đạt 1,582 triệu con, tăng 5,4 so với cùng kỳ.