Vượt áp lực, nâng chất lượng xét xử

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2026 của Cụm thi đua số V

Vượt áp lực sau sắp xếp

Năm 2026 là năm thứ hai Cụm thi đua số V gồm Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa hoạt động trong mô hình Tòa án nhân dân cấp tỉnh và Tòa án nhân dân khu vực.

Với 5 tòa án cấp tỉnh, 65 tòa án khu vực và gần 2.000 công chức, khối lượng công việc rất lớn. Toàn cụm thụ lý hơn 106.300 vụ, việc; giải quyết, xét xử hơn 95.100 vụ, việc. Phía sau những con số ấy là sức ép không nhỏ đối với đội ngũ thẩm phán, công chức khi số vụ, việc tăng, nhiều tranh chấp dân sự, nhất là tranh chấp đất đai, phức tạp; địa hạt tư pháp mở rộng sau sắp xếp, trong khi nhân lực ở một số nơi còn thiếu, điều kiện đi lại tại một số địa bàn chưa thuận lợi. Thực tế này đòi hỏi các tòa án chủ động hơn trong tổ chức công việc, điều hành tiến độ, phân công nhiệm vụ và nâng cao năng lực đội ngũ.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Với Tòa án nhân dân tỉnh, năm thứ hai vận hành mô hình mới cũng đặt ra yêu cầu thích ứng với cách tổ chức, phân công và điều hành mới. Trong vai trò Cụm trưởng, Tòa án nhân dân tỉnh vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vừa phối hợp cùng các đơn vị trao đổi kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn. Qua đó, những vấn đề phát sinh sau sắp xếp được nhận diện rõ hơn để có cách làm phù hợp.

Dù áp lực lớn, kết quả giải quyết án cho thấy nỗ lực giữ vững chất lượng xét xử. Tỷ lệ bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan ở mức 0,45%, thấp hơn mức 1,5% theo yêu cầu của Quốc hội và Tòa án nhân dân tối cao. Con số này cho thấy, yêu cầu chất lượng không bị đặt sau tiến độ. Bởi với hoạt động xét xử, hiệu quả không chỉ nằm ở số vụ, việc được giải quyết, mà còn ở tính đúng đắn, khách quan, chặt chẽ và sức thuyết phục của mỗi bản án.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Tỉnh ủy viên, Chánh án TAND tỉnh Lâm Đồng, Cụm trưởng Cụm thi đua số V phát biểu tại hội nghị

Thi đua phải đi vào chất lượng

Từ thực tiễn đó, thi đua không chỉ là hoàn thành chỉ tiêu, mà phải tạo chuyển biến trong từng vụ án, phiên tòa, bản án, nhất là những vụ việc phức tạp, kéo dài.

Tại Lâm Đồng, Tòa án nhân dân tỉnh đảm nhận vai trò Cụm trưởng, đồng thời đăng cai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2026. Đây là dịp để các đơn vị nhìn lại kết quả, trao đổi kinh nghiệm, nhận diện những điểm nghẽn trong xét xử và tìm giải pháp khắc phục.

Hòa giải, đối thoại tiếp tục được chú trọng nhằm giải quyết tranh chấp từ sớm, giảm áp lực xét xử và hạn chế vụ việc kéo dài. Năm 2026, toàn cụm có 48.399 vụ, việc hòa giải thành, đạt 60,08% số vụ, việc đã giải quyết. Cùng với đó, các đơn vị tăng cường tranh tụng, tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm, công bố bản án, quyết định và ứng dụng công nghệ trong xét xử. Những cách làm này hướng đến nâng cao chất lượng chuyên môn, tăng tính công khai, minh bạch và hiệu quả phục vụ người dân.

Ông Lê Quốc Dũng, Phó Chánh Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại TP Hồ Chí Minh (giữa) cùng lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua số V chủ trì hội nghị

Theo ông Nguyễn Văn Thanh, Tỉnh ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Cụm trưởng Cụm thi đua số V, việc tổng kết thi đua cần gắn với đánh giá thực chất công tác chuyên môn, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế để có giải pháp khắc phục. Từ hội nghị, các đơn vị tiếp tục trao đổi kinh nghiệm, thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm, hướng đến nâng cao hơn nữa chất lượng giải quyết, xét xử các loại án.

Năm 2027, Cụm thi đua số V xác định tiếp tục nâng cao chất lượng, tiến độ giải quyết án; tăng cường tranh tụng, hòa giải trong án dân sự, đối thoại trong án hành chính; đồng thời bồi dưỡng nghiệp vụ, kiện toàn tổ chức và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ. Với Tòa án nhân dân tỉnh, vai trò Cụm trưởng còn cùng các đơn vị chia sẻ cách làm hiệu quả, tháo gỡ những điểm nghẽn từ thực tiễn.

Sau sắp xếp, yêu cầu đối với hoạt động xét xử càng rõ: giải quyết án đúng pháp luật, khách quan, thấu đáo, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên. Khi thi đua được đo bằng chất lượng công việc và sự tin tưởng của người dân, kết quả đạt được mới thực sự có ý nghĩa.