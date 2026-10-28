Vượt adidas và Nike, Skechers 'thắng' ở Quả bóng Vàng 2026

Harry Kane phát triển mối quan hệ hợp tác lâu dài với Skechers. Ảnh: Skechers.

Harry Kane khép lại mùa giải 2025-2026 bằng danh hiệu cá nhân cao quý nhất bóng đá thế giới. Tại lễ trao giải Quả bóng Vàng ở London ngày 26/10 (giờ địa phương), tiền đạo Bayern Munich vượt qua Kylian Mbappé và Lamine Yamal để giành chiến thắng. Theo Reuters, cầu thủ 33 tuổi ghi 61 bàn sau 51 trận cho Bayern trên mọi đấu trường, kết thúc mùa giải với tổng cộng 73 bàn cho CLB và đội tuyển quốc gia.

Chiến thắng này cũng tạo dấu mốc cho Skechers, thương hiệu thể thao Mỹ vốn nổi tiếng với giày đi bộ, song mới bước vào thị trường giày bóng đá chuyên nghiệp từ năm 2023. Theo Yahoo Sports, đây là lần đầu tiên một cầu thủ đại diện cho Skechers giành Quả bóng Vàng.

Sau khi Kane được xướng tên, Skechers nhanh chóng nắm bắt cơ hội, giới thiệu phiên bản SKX_2 thiết kế riêng để kỷ niệm cột mốc đặc biệt. Có thể thấy, hãng không chỉ hưởng lợi từ danh hiệu của đại sứ, mà còn nhanh chóng biến sự kiện thể thao thành cơ hội quảng bá sản phẩm.

Thương hiệu mới của làng bóng đá

Trong nhiều năm, cuộc đua giày bóng đá gắn với các chủ nhân Quả bóng Vàng chủ yếu xoay quanh Nike và adidas. Lionel Messi giành 8 danh hiệu trong sự nghiệp khi gắn với adidas, còn Cristiano Ronaldo có 5 lần đăng quang trong thời gian hợp tác với Nike. Hai thương hiệu này xây dựng mối liên hệ lâu dài giữa sản phẩm, các ngôi sao hàng đầu và những cột mốc lớn của bóng đá.

Chiến thắng của Harry Kane tại Quả bóng Vàng là một cột mốc đáng chú ý với cả thương hiệu mà anh đại diện. Ảnh: Skechers.

Tuy nhiên, lịch sử giải thưởng không chỉ có 2 cái tên. Michael Owen giành Quả bóng Vàng năm 2001 khi mang giày Umbro, Pavel Nedvěd đăng quang năm 2003 với Uhlsport, còn Andriy Shevchenko giành giải năm 2004 trong thời gian gắn với Lotto.

Năm nay, Skechers gia nhập nhóm thương hiệu gắn bó với các chủ nhân giải thưởng. Song, điểm khác biệt là hãng chỉ mới bước vào thị trường giày bóng đá chuyên nghiệp vài năm trước.

Bước đi này bắt đầu từ tháng 8/2023, khi Skechers công bố hợp tác với Kane và ra mắt dòng giày bóng đá hiệu suất cao SKX_01. Theo thông tin từ hãng, thỏa thuận với tiền đạo người Anh là hợp tác toàn cầu dài hạn. Kane trở thành gương mặt chủ lực trong nỗ lực xây dựng vị thế của Skechers ở lĩnh vực bóng đá, một thị trường mà Nike và adidas vốn có mạng lưới cầu thủ, CLB và người hâm mộ rộng lớn.

Mối quan hệ giữa 2 bên tiếp tục phát triển qua các thế hệ sản phẩm. Sau SKX_01, hãng ra mắt SKX_1.5 Harry Kane Player Edition vào năm 2025. Đến SKX_2, Skechers tiếp tục phát triển dòng giày tập trung vào khả năng kiểm soát bóng, cảm giác chạm và sự thoải mái.

Với một thương hiệu đang tìm cách mở rộng chỗ đứng trong bóng đá, việc gương mặt đại diện giành giải thưởng lớn nhất ở cấp độ cá nhân mang lại một câu chuyện tiếp thị có sức nặng.

Skechers nắm bắt cơ hội

Theo Footy Headlines, Skechers giới thiệu phiên bản SKX_2 Harry Kane Ballon d’Or được thiết kế riêng để kỷ niệm danh hiệu này. Đôi giày sử dụng nền trắng, kết hợp các chi tiết màu vàng ánh kim và đen. Logo chữ “S” của Skechers được nhấn bằng màu vàng có viền đen. Phần đế ngoài và đầu đinh cũng được hoàn thiện với sắc vàng kim loại.

Skechers nhanh chóng tận dụng sức nóng của Quả bóng Vàng 2026, ra mắt dòng giày mới. Ảnh: Skechers.

Thiết kế còn bổ sung các dấu hiệu cá nhân của Kane. Chữ ký cầu thủ xuất hiện ở phần gót bên, trong khi lót giày có họa tiết riêng. Điểm đáng chú ý là hình ảnh một con sư tử Anh cầm chiếc chìa khóa nghi lễ, đồng thời tích hợp con số 73 để nhắc đến tổng số bàn thắng của Kane trong mùa giải 2025-2026.

Việc sử dụng sắc vàng ánh kim gợi liên tưởng đến chiếc cúp Quả bóng Vàng, trong khi những chi tiết cá nhân biến đôi giày thành sản phẩm gắn với một thành tích cụ thể. Thay vì chỉ đổi màu một mẫu giày sẵn có, Skechers đưa các dấu hiệu về danh hiệu, quốc tịch và thành tích ghi bàn của Kane vào thiết kế.

Tuy nhiên, theo Footy Headlines, truyền thông chưa rõ liệu đôi giày đặc biệt sẽ được bán ra dưới dạng phiên bản giới hạn hay chỉ dành riêng cho cầu thủ.

Về mặt truyền thông, thời điểm ra mắt là yếu tố đáng chú ý. Sau chiến thắng của Kane, tên tuổi cầu thủ, hình ảnh đôi giày và thương hiệu Skechers cùng xuất hiện trong một câu chuyện có tính thời sự. Hãng có thể tận dụng sự quan tâm dành cho Quả bóng Vàng để đưa sản phẩm đến gần hơn với người hâm mộ, thay vì tạo sự chú ý từ đầu bằng một chiến dịch quảng bá độc lập.