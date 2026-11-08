Vượt 6,6 triệu tỷ đồng: Sức mua nội địa tạo đà chiến lược cho hàng Việt

Khách hàng lựa chọn sản phẩm nhãn hàng riêng SATRA tại Satramart Siêu thị Phạm Hùng. Ảnh: SATRA

Thị trường thương mại và dịch vụ tiêu dùng nội địa của Việt Nam trong 10 tháng năm 2026 đang chứng kiến đà bứt phá mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào bức tranh tăng trưởng kinh tế chung của cả nước. Sức mua của người dân cải thiện rõ rệt, mở ra dư địa phát triển lớn cho các doanh nghiệp, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng hóa nội địa.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 10 tháng năm 2026 theo giá hiện hành ước đạt 6.618,9 nghìn tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nếu loại trừ yếu tố giá, mức tăng trưởng thực tế đạt 7,7%, cao hơn mức tăng 7,4% của cùng kỳ năm 2025. Riêng trong tháng 10/2026, quy mô thị trường ước đạt 695,5 nghìn tỷ đồng, tăng 1% so với tháng trước và tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Cơ cấu thị trường ghi nhận sự tăng trưởng đồng đều giữa các nhóm ngành. Bán lẻ hàng hóa tiếp tục giữ vai trò trụ cột khi đóng góp 4.981,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 75,3% tổng mức và tăng 12,9% so với cùng kỳ. Trong khi đó, các dịch vụ trải nghiệm và phục vụ đời sống ghi nhận tốc độ tăng trưởng rất cao, dẫn đầu là du lịch lữ hành với mức tăng 18,1%, tiếp đến là dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 17% và các dịch vụ khác tăng 13,6%.

Việc người dân mở rộng chi tiêu phản ánh niềm tin vững chắc vào sự phục hồi kinh tế vĩ mô, biến thị trường nội địa trở thành bệ đỡ an toàn cho tăng trưởng trước những biến động toàn cầu.

Trước sức mua nội địa tăng nhanh, Chương trình “Hàng Việt vì người Việt” giai đoạn 2026–2030 (phê duyệt theo Quyết định số 2069/QĐ-TTg ngày 29/10/2026) đã đánh dấu bước chuyển mình mang tính căn bản trong tư duy phát triển thương hiệu quốc gia. Phân tích về sự thay đổi này, ông Trần Hữu Linh - Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết định hướng cốt lõi đã chuyển dịch từ tư duy “ưu tiên dùng” sang “xứng đáng được tin dùng”.

Trách nhiệm dân tộc chỉ đóng vai trò khởi nguồn, còn trong bối cảnh cạnh tranh hiện nay, sản phẩm Việt phải khẳng định được chất lượng và giá trị thực tế để chinh phục người tiêu dùng một cách lâu dài.

Để hiện thực hóa định hướng này, chính sách mới tập trung xây dựng hệ sinh thái hàng Việt với các tiêu chí rõ ràng, có thể đo lường về quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng và khả năng truy xuất nguồn gốc. Đồng thời, việc đưa vào vận hành Nền tảng số hàng Việt Nam giúp xác thực dữ liệu doanh nghiệp, sản phẩm và điểm phân phối, mang lại tính minh bạch cao cho thị trường.

Từ phía doanh nghiệp, thị trường trong nước không thể tiếp tục bị xem là giải pháp thay thế tạm thời khi xuất khẩu gặp khó khăn. Doanh nghiệp sản xuất và phân phối cần đặt người tiêu dùng Việt làm trung tâm, chủ động nghiên cứu thị hiếu khách hàng, đầu tư công nghệ, nâng cấp dây chuyền sản xuất và đổi mới sáng tạo.

Việc minh bạch nguồn gốc gắn liền với nâng cao chất lượng và giá thành cạnh tranh sẽ là chìa khóa để hàng Việt khai thác trọn vẹn tiềm năng của thị trường nội địa trên chặng đường phát triển mới.