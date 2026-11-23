Streamer 36 tuổi được đánh giá cao nhờ sự kiên trì, am hiểu trò chơi và khả năng đưa ra nhận định khách quan. Ảnh: @therealcliffsavage.

Kalshi, nền tảng thị trường dự đoán có trụ sở tại Mỹ, vừa tuyển Cliff Savage (36 tuổi, California, Mỹ) cho vị trí “nhà nghiên cứu Grand Theft Auto VI (GTA VI)” đầu tiên của công ty.

Savage sẽ nhận hơn 100.000 USD cùng khoản tín dụng đặt đồ ăn qua DoorDash, nền tảng giao đồ ăn của Mỹ. Công việc của anh là chơi GTA VI ngay sau khi trò chơi phát hành, livestream quá trình trải nghiệm, hoàn thành cốt truyện và gửi các báo cáo định kỳ về trò chơi, theo Bloomberg.

Vị trí này thu hút hơn 35.000 hồ sơ, trong đó có cả những streamer nổi tiếng sở hữu lượng người theo dõi lớn. Tuy nhiên, nền tảng cuối cùng chọn Savage, một cái tên gần như chưa được biết tới trong cộng đồng game.

Thời điểm nhận cuộc gọi thông báo trúng tuyển, buổi livestream của Savage chỉ có 28 người theo dõi trực tiếp.

“Không thể tin được”, anh liên tục thốt lên trước khi ngã xuống sàn vì phấn khích, trong lúc buổi phát sóng vẫn tiếp tục.

Streamer 28 người xem vượt hàng chục nghìn ứng viên

Trước khi được tuyển dụng, Savage chia thời gian giữa việc livestream hàng ngày trên Twitch, nền tảng phát sóng trực tiếp thuộc Amazon, và một số công việc tự do để kiếm thêm thu nhập.

Anh bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực âm nhạc vào năm 2009, từng phát hành ca khúc Uber gây chú ý trên mạng xã hội và tham gia các chuyến lưu diễn cùng rapper Lil Uzi Vert và Tyga.

Năm 2020, Savage chuyển hướng sang sáng tạo nội dung trên TikTok và Twitch. Kể từ ngày 1/1/2025, anh duy trì thói quen livestream hàng ngày, với 685 ngày phát sóng liên tiếp tính đến thời điểm trúng tuyển, theo Inc.

Theo Tarek Mansour, CEO kiêm đồng sáng lập Kalshi, sự kiên trì của Savage là một trong những yếu tố khiến anh nổi bật giữa hàng chục nghìn ứng viên. Dù chỉ thu hút trung bình khoảng 30 người xem mỗi buổi phát sóng, Savage vẫn duy trì hoạt động đều đặn và thể hiện sự am hiểu về trò chơi.

Cliff Savage không giấu được sự phấn khích khi biết mình vượt hơn 35.000 ứng viên để giành công việc chơi game. Ảnh: NewestMagazine/X.

Trong hồ sơ ứng tuyển, anh cho biết muốn nghiên cứu nền kinh tế của Leonida, tiểu bang giả tưởng trong trò chơi, trước khi tiêu bất kỳ khoản tiền nào.

“Tôi sẽ tìm hiểu giá bất động sản, các doanh nghiệp, công việc kiếm thêm thu nhập và mọi cách có thể để kiếm tiền. Tôi muốn hiểu nền kinh tế Leonida vận hành ra sao, tìm con đường làm giàu nhanh nhất và biến những khám phá đó thành nội dung hữu ích cho người xem”, Savage viết.

Nền tảng dự đoán bắt đầu tuyển dụng vị trí này khoảng một tuần trước khi tựa game phát hành. Công ty yêu cầu ứng viên có ít nhất 10 năm kinh nghiệm chơi game và 3 năm livestream.

Ngoài việc hoàn thành toàn bộ cốt truyện, Savage phải đánh giá trò chơi, phân tích nền kinh tế Leonida, gửi báo cáo nghiên cứu hàng tuần và nhận định những ảnh hưởng của trò chơi với thế giới thực.

Theo Salman Sohani, thành viên nhóm tăng trưởng của Kalshi, công ty nhận được hồ sơ của nhiều streamer nổi tiếng nhưng vẫn lựa chọn Savage vì muốn tìm một người có góc nhìn khách quan về trò chơi.

“Nếu đây là trò chơi lớn nhất thế giới, chúng tôi cần hiểu vì sao nó trở thành trò chơi lớn nhất”, Sohani nói.

Một ngày sau khi trúng tuyển, khi GTA VI chính thức phát hành lúc 21h tại nơi sinh sống, Savage thực hiện buổi livestream kéo dài khoảng 7 tiếng. Logo Kalshi xuất hiện ở góc màn hình, trong khi anh chơi trên chiếc PlayStation 5 mang nhận diện của công ty.

“Tôi luôn nghĩ mình sinh ra để làm một điều gì đó. Có lẽ giờ tôi đã tìm thấy nó”, Savage chia sẻ với Bloomberg trước buổi phát sóng.

Anh cũng cho rằng công việc mới có thể thay đổi cuộc đời mình sau nhiều năm theo đuổi sự nghiệp sáng tạo nội dung. Trong quá trình phỏng vấn, khi được hỏi sẽ sử dụng khoản tín dụng DoorDash vào việc gì, Savage thành thật cho biết trước tiên sẽ mua thực phẩm để dự trữ trong bếp, sau đó mới đặt những món ăn yêu thích.

GTA VI thành công cụ marketing

Việc tuyển người chuyên chơi GTA VI là một phần trong chiến lược marketing khác thường của Kalshi, nhằm thu hút sự chú ý của người dùng trẻ và mở rộng thị trường dự đoán.

Trước đó, công ty từng thực hiện quảng cáo với diễn viên Timothée Chalamet và tổ chức một cửa hàng tạm thời phát thực phẩm miễn phí tại New York (Mỹ).

Nền tảng hiện cung cấp các hợp đồng dự đoán liên quan đến bầu cử, thể thao, eSports và trò chơi điện tử. Người dùng có thể giao dịch dựa trên kết quả của những sự kiện này.

Riêng các thị trường liên quan GTA VI đã ghi nhận hơn 30 triệu USD tiền giao dịch. Nền tảng còn mở hợp đồng dự đoán số bản trò chơi có thể bán trong năm 2027.

Tuy nhiên, hoạt động quảng bá của doanh nghiệp cũng gây tranh cãi. Một số chính trị gia và chuyên gia tư vấn về chứng nghiện cờ bạc tại Mỹ lo ngại các thị trường dự đoán có thể thu hút người trẻ và những người dễ gặp vấn đề với hành vi đặt cược. Tại Mỹ, nhiều hình thức cờ bạc yêu cầu người tham gia đủ 21 tuổi, trong khi phần lớn người trên 18 tuổi có thể tiếp cận thị trường dự đoán.

Sản phẩm của Rockstar Games thu hút sự chú ý lớn ngay khi ra mắt, với hơn 200 triệu giờ xem trên các nền tảng livestream. Ảnh minh họa: Sam Wolfe/Bloomberg.

Đáng chú ý, Savage cho biết anh chưa từng giao dịch trên Kalshi và cũng không hiểu nhiều về lĩnh vực này trước khi nhận việc.

“Thành thật mà nói, đây không phải lĩnh vực tôi hiểu nhiều nên tôi chưa có quan điểm. Nó giống tiền mã hóa hay gì đó sao?”, anh nói.

Trong khi đó, sức hút của tựa game này đang tạo ra lượng khán giả lớn trên các nền tảng livestream. Theo Streams Charts, đơn vị phân tích dữ liệu phát sóng trực tiếp, người dùng đã xem hơn 200 triệu giờ nội dung GTA VI trên Twitch, YouTube và Kick kể từ khi trò chơi phát hành. Hơn một nửa lượng thời gian xem được ghi nhận ngay trong ngày đầu tiên. Buổi livestream lớn nhất thu hút hơn 640.000 người xem đồng thời.