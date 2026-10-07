Vượt 18.000 km để chứng kiến 'vũ điệu cuối cùng' của Lionel Messi

Tiền đạo Lionel Messi. Ảnh: THX/TTXVN

Trên khán đài chứng kiến những thời khắc cảm động ấy là rất đông người hâm mộ, trong đó có cả những người từ những đất nước xa xôi như nữ cổ động viên người Việt Nam đã cùng con trai bay hơn 30 tiếng đến gặp thần tượng.

Chị Anh Ozawa và cậu con trai 9 tuổi Yuki Ozawa là hai trong số những CĐV nước ngoài hiếm hoi có được tấm vé vào xem Messi chia tay đội tuyển. Chị chia sẻ với phóng viên TTXVN có mặt tại sân vận động: “Mình là người Việt sống tại Nhật Bản đã lâu. Tuần trước mình đã bay nửa vòng Trái Đất từ Nhật Bản để tới được đây. Đối với mình, Leo là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại, là tấm gương về sự bền bỉ và khiêm nhường”.

Từng bay tới Mỹ để chứng kiến Messi vô địch Copa America lần thứ 2, chị Anh bày tỏ tiếc nuối lẫn hy vọng: “Mong là Messi sẽ tiếp tục thi đấu ở cấp độ CLB thêm vài năm nữa. Khi đó, mình chắc chắn sẽ có mặt ở trận chia tay sự nghiệp của anh”.

Chứng kiến khoảnh khắc kì diệu trên sân, ông José Luis, một CĐV lớn tuổi, xúc động chia sẻ: “Tôi đã có may mắn được sống qua thời đại của Diego (Maradona), được xem những trận đấu của ông ấy, chứng kiến những kỳ tích và cả cuộc đời ông. Và tất nhiên, tạ ơn Chúa là tôi cũng được xem Messi thi đấu, chứng kiến cậu ấy chạm tới đỉnh vinh quang, biết về câu chuyện của cậu ấy, sự khiêm nhường, nhân cách tốt đẹp và niềm tự hào mà cậu ấy dành cho gia đình mình”.

Ông José đã lặn lội hơn 1.000 km từ tỉnh Chaco ở phía Bắc cùng các con cháu để tới sân Monumental. CĐV này cũng bày tỏ hy vọng các con trai của Messi sẽ tiếp nối di sản của người cha, đồng thời gửi lời tri ân tới người đội trưởng huyền thoại: “Chúng tôi đã bật khóc ngay từ khi biết tin cậu ấy sẽ nói lời chia tay, không thể nào kìm nén được. Chúng tôi thực sự cảm thấy vô cùng tự hào về người đội trưởng mà chúng tôi có được. Cảm ơn cậu rất nhiều, Leo. Chúng tôi yêu cậu!".

Theo phóng viên TTXVN ghi nhận từ sân vận động ở thủ đô Buenos Aires, trong trận giao hữu diễn ra vào tối qua, Argentina ra sân với đội hình 4-3-3 tấn công mạnh mẽ để đón tiếp Benin. Dù tạo ra sức ép lớn ngay từ những phút đầu, thế bế tắc trên sân Monumental chỉ thực sự được phá vỡ ở hiệp hai nhờ màn trình diễn chói sáng của "La Pulga". Nhãn quan chiến thuật nhạy bén giúp Messi tung ra đường tạt bóng với điểm rơi hoàn hảo để trung vệ lão tướng Nicolás Otamendi đánh đầu cận thành mở tỷ số 1-0. Một khoảnh khắc như được số phận sắp đặt, khi đây cũng là trận đấu chia tay đội tuyển quốc gia của Otamendi.

Sau pha kiến tạo tri ân người đồng đội lâu năm nhất còn sát cánh bên anh, Messi lại tạo nên khoảnh khắc “truyền ngọn đuốc” đầy tính biểu tượng với pha tỉa bóng tinh tế cho tài năng trẻ Nico Paz ghi một siêu phẩm. Thần đồng đang chơi tại Serie A này được kỳ vọng là người sẽ gánh vác vai trò “nhạc trưởng” của La Albiceleste sau khi Messi giải nghệ. Nhưng khán đài chỉ thực sự vỡ òa khi người đội trưởng mang áo số 10 bình tĩnh bước lên đánh lừa thủ môn Saturnin Allagbé, tung cú sút 11m quyết đoán ấn định chiến thắng 3-0, cái kết hoàn hảo cho trận đấu cuối cùng của huyền thoại bóng đá Argentina.

Bữa tiệc trên sân vận động Monumental bắt đầu bằng màn pháo hoa mãn nhãn và màn trưng bày chiếc áo số 10 khổng lồ ghi tên “Gracias!” (Cảm ơn). Cuối trận, các thiết bị bay không người lái (drone) đã thắp sáng cả bầu trời trên sân, tái hiện sống động những biểu tượng gắn liền với sự nghiệp 21 năm của anh cùng đội tuyển Argentina: từ chiếc áo số 10, cúp vàng thế giới 2022, tháp Obelisco ghi dấu những cuộc ăn mừng lịch sử, cho đến bức chân dung góc nghiêng của chính người đội trưởng.

Màn trình diễn khép lại bằng dòng chữ "¡Gracias Leo!" rực sáng cùng ba ngôi sao vô địch thế giới, mang đến một không khí vô cùng xúc động cho tập thể đội bóng và khán giả trên chính sân vận động tổ chức lễ ăn mừng chức vô địch thế giới ở thủ đô Buenos Aires. Enzo Fernandez, cậu bé tuổi teen ngày nào từng viết thư khẩn cầu Messi trở lại ĐTQG sau khi người đội trưởng nói lời chia tay hơn 10 năm trước - sau đó trở thành nhân tố quan trọng giúp Messi nâng cao 2 chức vô địch Copa America và 1 cúp vàng World Cup, đã không cầm được nước mắt. Bản thân La Pulga cũng đã rơi lệ.

Trong những tiếng reo hò, ca hát của gần 90.000 người có mặt trên sân, Lionel Messi đã khép lại sự nghiệp thi đấu quốc tế vĩ đại của mình bằng những con số kỷ lục: 208 lần ra sân và 126 bàn thắng cho màu áo Xanh - Trắng. Một cái kết viên mãn cho người đội trưởng vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Argentina.