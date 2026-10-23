Vượt 119 đội thi, sinh viên Việt Đức chinh phục giải thưởng công nghệ

Đội Nine Fifty-Three đại diện Trường Đại học Việt Đức (VGU) giành giải thưởng chuyên môn danh giá "Best Sim-to-Real Performance" tại vòng chung kết cuộc thi công nghệ SkyTrack Hackathon 2026

Vượt qua 119 đội thi đến từ 29 trường đại học khu vực phía Nam, đội Nine Fifty-Three đại diện Trường Đại học Việt Đức (VGU) vừa xuất sắc giành giải thưởng chuyên môn danh giá "Best Sim-to-Real Performance" tại vòng chung kết cuộc thi công nghệ SkyTrack Hackathon 2026.

Khởi tranh từ ngày 20/7/2026, SkyTrack Hackathon quy tụ 595 tài năng trẻ thuộc các khối ngành kỹ thuật mũi nhọn như Khoa học máy tính, Cơ điện tử, Tự động hóa và Điện tử.

Đại diện ban tổ chức trao giải "Best Sim-to-Real Performance" cho đội Nine Fifty-Three)

Với bài toán tích hợp giữa thiết bị bay không người lái (UAV), Trí tuệ nhân tạo (AI), IoT và dữ liệu vận hành thực tế, giải đấu đặt ra thách thức lớn về khả năng thương mại hóa và ứng dụng công nghệ vào các lĩnh vực như nông nghiệp thông minh, logistics, giám sát và an ninh công cộng.

Tại sân chơi đòi hỏi hàm lượng kỹ thuật cao này, giải thưởng "Best Sim-to-Real Performance" được đánh giá là một trong những hạng mục thách thức nhất: vinh danh giải pháp tối ưu hóa khoảng cách giữa mô hình mô phỏng thuật toán và khả năng vận hành chính xác ngoài thực tế.

Đội Nine Fifty-Three gồm 4 sinh viên ngành Khoa học Máy tính (CSE) khóa 2025: Trần Thế Khang (Trưởng nhóm), Nguyễn Cao Cường, Lê Võ Khánh Huy và Trương Thế Bảo, dưới sự đồng hành chuyên môn của Thầy Nguyễn Tuấn Cường.

Thầy Nguyễn Tuấn Cường trực tiếp trao đổi và hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu cho các thành viên trong ngày thi đấu chung kết

Giữ vững phong độ dẫn đầu từ vòng Bán kết, nhóm đã chinh phục hoàn toàn hội đồng giám khảo khó tính nhờ tư duy thuật toán chặt chẽ, bản lĩnh thuyết trình tự tin và giải pháp kỹ thuật có tính ổn định cao.

Thành tích của Nine Fifty-Three không chỉ là dấu ấn cá nhân của các kỹ sư tương lai mà còn phản ánh rõ nét chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế tại VGU.

Bằng việc kết hợp nền tảng lý thuyết hàn lâm vững chắc với môi trường nghiên cứu ứng dụng liên ngành, VGU trang bị cho sinh viên năng lực giải quyết các bài toán công nghệ phức tạp ngay từ giảng đường.

Đội Nine Fifty-Three tự tin bảo vệ giải pháp kỹ thuật trước hội đồng chuyên gia công nghệ và doanh nghiệp

Sự đồng hành sát sao giữa giảng viên giàu kinh nghiệm thực chiến và sinh viên chính là bệ phóng giúp các bạn trẻ nhanh chóng thích ứng với những xu hướng công nghệ tiên tiến nhất toàn cầu.

Chiến thắng tại SkyTrack Hackathon 2026 tiếp tục khẳng định vị thế của Trường Đại học Việt Đức như một trường đại học nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao, sẵn sàng cung ứng những chuyên gia làm chủ công nghệ mới cho thị trường trong nước lẫn quốc tế.