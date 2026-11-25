Theo Mothership (Singapore), tình bạn kéo dài 20 năm giữa hai phụ nữ Hong Kong đã tan vỡ vì cùng vướng vào một người đàn ông 83 tuổi. Mâu thuẫn giữa họ kéo dài suốt 3 năm, thậm chí phải nhờ đến lệnh cấm tiếp cận.

Bạn thân kết hôn với người yêu cũ

Người phụ nữ 70 tuổi, được gọi là Ah Li, cho biết bà và người bạn thân 60 tuổi tên Ah Zhen đã gắn bó suốt 20 năm. Tuy nhiên, tình bạn này đổ vỡ sau khi cả hai cùng có tình cảm với một người đàn ông tên Quan.

Ban đầu, Ah Li hẹn hò với Quan. Vài tháng sau, Ah Zhen bất ngờ thông báo đang qua lại với người đàn ông này, thậm chí cả hai đã phát sinh quan hệ tình cảm.

Ah Li sau đó hỏi thẳng Quan và được ông thừa nhận chuyện này. Cảm thấy bị phản bội bởi cả bạn trai lẫn bạn thân, bà quyết định chia tay.

Cùng yêu một người đàn ông, 2 người phụ nữ đánh mất tình bạn kéo dài 20 năm.

Mâu thuẫn kéo dài 3 năm, người trong cuộc cũng muốn ly hôn

Sau khi mất bạn trai, Ah Li cáo buộc Ah Zhen nhiều lần quấy rối, gây ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của mình. Bà kể người bạn cũ từng đến quầy hàng gây náo loạn, đập vỡ tủ kính và điện thoại. Vì vậy, Ah Li đã xin lệnh cấm tiếp cận đối với đối phương.

Trong khi đó, Ah Zhen phủ nhận việc chen vào mối quan hệ của bạn thân. Bà khẳng định Ah Li và Quan đã chia tay được 3 tháng trước khi người đàn ông chủ động theo đuổi mình. Ah Zhen còn cho rằng chồng lựa chọn bà vì trẻ hơn và có ngoại hình hấp dẫn.

Khi được chương trình truyền hình Scoop phỏng vấn, Quan cho biết mâu thuẫn chủ yếu xuất phát từ hai người phụ nữ. Ông cũng phủ nhận việc tiếp tục liên lạc với Ah Li sau khi kết hôn.

Đáng chú ý, người đàn ông 83 tuổi tiết lộ chính Ah Zhen là người thuyết phục ông tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, sau thời gian chung sống, ông lại muốn ly hôn vì cho rằng vợ có tính ghen tuông, thường xuyên nóng giận. Dù vậy, Ah Zhen không đồng ý chia tay.

Vụ việc khiến tình bạn 20 năm giữa hai người phụ nữ không thể cứu vãn, trong khi cuộc hôn nhân mới của người đàn ông cũng đứng trước nguy cơ tan vỡ.