Vướng tranh chấp, các hãng hàng không trên thế giới giải quyết thế nào?

Các hãng hàng không trên thế giới không tránh khỏi việc vướng vào tranh chấp. Khi vấn đề phát sinh, họ sẽ giải quyết thông qua nhiều phương thức khác nhau, tùy thuộc vào bản chất của mâu thuẫn.

Hãng hàng không Qatar Airways và Tập đoàn Airbus

Theo AP, vào tháng 12/2021, hãng hàng không quốc gia Qatar (Qatar Airways) đã đệ đơn kiện tập đoàn Airbus ra Tòa án ở London (Anh) liên quan đến vấn đề an toàn của máy bay A350 mà hãng này mua của Airbus. Qatar Airways nhấn mạnh "sự xuống cấp bề mặt nhanh chóng" của thân máy bay A350.

Cụ thể, Qatar Airways đã ngừng sử dụng một số lượng máy bay A350 sau khi xuất hiện tình trạng phồng rộp lớp sơn làm lộ ra lớp bảo vệ chống sét bên trong trên thân một số máy bay.

Về phần mình, Airbus khẳng định loại máy bay chở khách bằng vật liệu carbon tổng hợp này vẫn an toàn, bất chấp tình trạng “xuống cấp bề ngoài”.

Vụ tranh chấp khiến Airbus quyết định thu hồi loạt đơn đặt hàng từ Qatar Airways, bao gồm 23 máy bay A350 chưa bàn giao và 50 máy bay A321neo.

Tuy nhiên, đến tháng 2/2023, hãng hàng không Qatar Airways và Airbus thông báo đã giải quyết xong vụ kiện trị giá khoảng hơn 2 tỷ USD liên quan chất lượng của các máy bay phản lực A350 do Airbus sản xuất này. Hai bên đã đạt được thỏa thuận dàn xếp.

Một máy bay Airbus A350 của hãng hàng không Qatar Airways. Ảnh: Juke Schweizer/Wikipedia.org/CC BY-SA 4.0.

Theo thỏa thuận đạt được, Airbus sẽ khôi phục đơn đặt hàng 23 máy bay A350 và 50 máy bay A321neo từ hãng Qatar Airways mà hãng sản xuất máy bay này đã thu hồi trong thời gian diễn ra tranh chấp.

Các chi tiết khác của thỏa thuận dàn xếp được giữ bí mật và không bên nào thừa nhận trách nhiệm.

"Thỏa thuận này sẽ cho phép Qatar Airways và Airbus tiếp tục hợp tác cùng nhau như những đối tác", tuyên bố của hai công ty khi đó cho biết.

Vụ kiện giữa hãng hàng không flyLAL và airBaltic

Vụ kiện lịch sử giữa hãng hàng không flyLAL (Litva) và airBaltic (Latvia) cùng sân bay quốc tế Riga là một trong những vụ tranh chấp về cạnh tranh không lành mạnh kéo dài nhất tại khu vực Baltic và Liên minh châu Âu (EU).

Được biết, bắt đầu từ khoảng năm 2004, airBaltic mở rộng các tuyến bay đi và đến sân bay Vilnius (Litva), cạnh tranh trực tiếp với flyLAL.

Theo cobalt.legal, vụ kiện bắt đầu từ năm 2008. flyLAL cáo buộc rằng airBaltic đã thực hiện chiến lược định giá săn mồi - tức là bán vé máy bay với mức giá thấp hơn chi phí hoạt động thực tế nhằm hạ đối thủ cạnh tranh trên các tuyến bay đi và đến sân bay Vilnius (Litva). flyLAL cũng cho rằng sân bay quốc tế Riga đã dành cho airBaltic các mức ưu đãi phí dịch vụ sân bay cực kỳ đặc biệt và thấp hơn nhiều so với quy định thông thường.

Dưới áp lực cạnh tranh mà flyLAL cho là không lành mạnh từ phía các đối thủ, thị phần của flyLAL tại sân bay Vilnius suy giảm nghiêm trọng. flyLAL buộc phải ngừng hoạt động hoàn toàn vào đầu năm 2009 và sau đó rơi vào tình trạng thanh lý phá sản.

Trong một tuyên bố, hãng hàng không flyLAL cho rằng sự sụp đổ của họ là do chiến lược định giá cạnh tranh không lành mạnh, trong đó sân bay Riga đã giảm giá dịch vụ cho airBaltic để cho phép hãng hàng không này mở rộng sang Vilnius và hạ giá thành so với flyLAL, từ đó loại bỏ hãng này khỏi thị trường.

Vụ tranh chấp giữa hai hãng này rất phức tạp và phải trải qua nhiều cấp tòa án, bao gồm cả Tòa án Công lý Châu Âu (ECJ) để làm rõ vấn đề thẩm quyền tài phán xuyên biên giới.

Sau gần 14 năm vụ kiện diễn ra với nhiều lần kháng cáo qua lại về thẩm quyền xét xử và mức độ thiệt hại, vào tháng 6/2022, Tòa án Tối cao Litva chính thức bác bỏ toàn bộ các khiếu kiện của flyLAL và các cổ đông của hãng. Phán quyết của Tòa án Tối cao Litva đã khép lại tranh chấp pháp lý này.

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