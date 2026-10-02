Vướng tội giết người vì mang kéo đi giải quyết mâu thuẫn
Từ mâu thuẫn giữa cuộc nhậu dẫn đến cãi vã, xô xát lẫn nhau; người đàn ông về nhà lấy chiếc kéo sắt quay trở lại nơi đang nhậu để rượt đuổi, đâm người đã mâu thuẫn với mình 4 nhát. Kết cục người bị thương tích nặng, còn kẻ thì vào vòng tố tụng hình sự về tội giết người.
Ngày 2/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, đồng thời thực hiện lệnh bắt tạm giam về tội danh “Giết người” đối với Huỳnh Văn Đông (SN 1981, trú tại thôn Phước An 1, xã Phước Hậu, tỉnh Khánh Hòa).
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, cách đây hơn 4 tháng, vào đêm 21/5/2026, Huỳnh Văn Đông cùng ba người khác bày cuộc nhậu tại nhà riêng của một người trong nhóm. Giữa cuộc nhậu thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã gay gắt với ông Đặng Đ.T (SN 1965, trú tại thôn Phước An 1, xã Phước Hậu). Cho rằng Đông có lời lẽ hỗn xược với người lớn tuổi, nên ông T cầm một vật dụng nào đó chưa xác định để đâm vào người Đông gây xây xát da và chảy máu.
Không kiềm chế được cơn bực tức, Đông về nhà lấy chiếc kéo sắt trở lại nơi đang bày cuộc nhậu, rượt đuổi, đâm liên tiếp 4 nhát vào người ông T, khiến nạn nhân gục ngã tại hiện trường, còn hung thủ đến Công an xã Phước Hậu đầu thú.
Ngay sau đó, ông T được người thân đưa đi cấp cứu và điều trị với tỷ lệ thương tích 30%. Mặc dù nạn nhân thoát chết, nhưng hành vi của Huỳnh Văn Đông đã có đủ yếu tố cấu thành tội phạm với tội danh giết người, nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố, bắt tạm giam để điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.
Nguồn CAND: https://cand.vn/vuong-toi-giet-nguoi-vi-mang-keo-di-giai-quyet-mau-thuan-post823818.html