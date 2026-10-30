Vướng tiến độ, 7 trường liên cấp ở Gia Lai chưa kịp đón học sinh nội trú

LỜI TÒA SOẠN Đầu tháng 10/2026, kết luận về tình hình, tiến độ triển khai xây dựng và vận hành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ghi nhận việc xây dựng trường đã được các bộ, ngành, các địa phương tích cực triển khai, nỗ lực khắc phục khó khăn. Song, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn những nút thắt cần kịp thời tháo gỡ để việc xây dựng và vận hành trong thời gian tới bảo đảm chất lượng, tiến độ. Tuyến bài "Gỡ khó xây trường phổ thông nội trú liên cấp" của báo VietNamNet ghi nhận những cách làm hiệu quả và bài học kinh nghiệm tại các địa phương; đồng thời phản ánh những khó khăn thực tế tại những nơi có điều kiện triển khai phức tạp. Bài 1: Nghệ An gỡ 'nút thắt' xây dựng, hoàn thiện 21 trường nội trú liên cấp biên giới Bài 2: Những ngôi trường nghìn tỷ ở vùng biên Quảng Trị, Quảng Ngãi 'chạy đua' về đích Bài 3: Lào Cai vượt 'bão giá', Lạng Sơn linh hoạt gỡ khó xây trường nội trú liên cấp

Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS tại các xã biên giới được kỳ vọng tạo chuyển biến về điều kiện dạy và học, sinh hoạt cho học sinh, nhất là con em đồng bào DTTS. Ảnh: N.T

Thời tiết bất lợi, thiếu nhân công

Với tổng mức đầu tư hơn 1.516 tỷ đồng, dự án xây dựng 7 trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS tại các xã biên giới tỉnh Gia Lai được kỳ vọng tạo chuyển biến về điều kiện dạy và học, sinh hoạt cho học sinh, nhất là con em đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Púch đạt gần 97% và đã tổ chức dạy học bán trú. Ảnh: N.T

Dự án do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư, triển khai tại 7 xã biên giới gồm Ia Mơ, Ia Púch, Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Dom, Ia Chia và Ia O. Các trường được đầu tư xây dựng mới, đồng bộ về kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị dạy học trên tổng diện tích gần 60ha, với quy mô 212 lớp, đáp ứng nhu cầu học tập của 7.108 học sinh.

Đến nay, cả 7 điểm trường đã đưa khối lớp học và nhà hiệu bộ vào vận hành ổn định. Riêng điểm trường Ia Púch hoàn thành 100% khối lượng vào ngày 25/10. Sáu điểm trường còn lại đang tiếp tục hoàn thiện các hạng mục, dự kiến hoàn thành trước ngày 15/11.

Tại Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia O, nhiều hạng mục xây dựng, hệ thống kỹ thuật chưa hoàn thiện; việc lắp đặt thiết bị dạy học còn phụ thuộc vào tiến độ bàn giao mặt bằng của các đơn vị thi công. Vì vậy, học sinh hiện vẫn học tại cơ sở cũ.

Các hạng mục quan trọng như nhà ăn, bếp ăn và khu nhà nghỉ dành cho học sinh chưa hoàn thành. Ảnh: N.T

Ông Nguyễn Duy Tân, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết các hạng mục quan trọng như nhà ăn, bếp ăn và khu nhà nghỉ dành cho học sinh chưa hoàn thành nên trường chưa đủ điều kiện tổ chức ăn, ở nội trú. Trước mắt, nhà trường tổ chức dạy học 1 buổi/ngày từ ngày 1/11.

Để phục vụ việc đi lại của học sinh, địa phương hiện có 9 ô tô đưa đón. Nhà trường sẽ phối hợp với Công an xã kiểm tra các thủ tục liên quan đến hoạt động vận tải, bảo đảm an toàn cho học sinh; đồng thời phối hợp với Bộ đội Biên phòng hướng dẫn các kỹ năng nội vụ, sinh hoạt hàng ngày... Theo ông Tân, nhà trường mong muốn các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thiện công trình để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và bảo đảm điều kiện ăn, ở cho học sinh.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Dom. Theo thầy Nguyễn Ngọc Thành, Phó Hiệu trưởng nhà trường, do khu bếp ăn và khu nội trú chưa hoàn thành nên học sinh chưa thể ăn, ở tại trường. Các em vẫn phải học 2 buổi/ngày tại cơ sở hiện có, phụ huynh phải đưa đón 4 lượt mỗi ngày. Trong khi đó, công trình đang thi công dở dang, khói bụi cũng ảnh hưởng đến việc học tập của các em.

Theo Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai, quá trình triển khai dự án gặp nhiều khó khăn do thời tiết bất lợi trong mùa mưa, nguồn cung vật liệu xây dựng và nhân lực thi công còn hạn chế. Bên cạnh đó, tiến độ của một số nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu, ảnh hưởng đến kế hoạch hoàn thành, bàn giao công trình và tổ chức ăn, ở nội trú cho học sinh theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.

Hiện điều kiện thời tiết đã thuận lợi hơn, tạo cơ hội đẩy nhanh thi công các hạng mục sân đường nội bộ, hệ thống thoát nước, điện ngoài nhà, cáp ngầm và những phần việc còn lại. Chủ đầu tư đang đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, khẩn trương hoàn thiện công trình.

Đồng loạt đưa các trường nội trú vào hoạt động vào ngày 1/11

Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai, các trường Ia Púch, Ia Nan và Ia Mơ dự kiến hoàn thành 100% công trình, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng từ ngày 30/10/2026 và tổ chức ăn, ở nội trú từ ngày 1/11. Các trường Ia Pnôn, Ia Dom, Ia Chia và Ia O dự kiến hoàn thành vào ngày 30/11, tổ chức ăn, ở nội trú từ ngày 1/12.

Đoàn công tác Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, nghiệm thu các hạng mục xây dựng và lắp đặt thiết bị tại trường nội trú vùng biên. Ảnh: N.T

Trước yêu cầu bảo đảm tiến độ, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh chấn chỉnh các nhà thầu, tập trung thi công, hoàn thành dứt điểm những hạng mục còn lại, bảo đảm công trình được nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng đồng bộ, tránh tình trạng đưa vào khai thác khi vẫn còn nhiều phần việc dang dở.

Trao đổi với phóng viên, ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, khẳng định chủ trương xây dựng trường nội trú tại khu vực biên giới là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng khó khăn. Vì vậy, việc khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn dang dở, bảo đảm tiến độ đề ra là nhiệm vụ bắt buộc phải thực hiện.

Để tháo gỡ khó khăn, tỉnh yêu cầu các nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, tổ chức thi công theo phương châm “3 ca, 4 kíp”, đồng thời huy động lực lượng quân đội, công an tham gia hỗ trợ xây dựng các trường. Mục tiêu là đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thiện cơ sở vật chất, tạo điều kiện để học sinh được học tập, sinh hoạt trong môi trường ổn định, an toàn.

Song song với hoàn thiện cơ sở vật chất, công tác chuẩn bị tổ chức bán trú, nội trú cũng được ngành giáo dục và các địa phương triển khai. Ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai, cho biết Sở phối hợp với các ngành chức năng, địa phương và nhà trường chuẩn bị các điều kiện cần thiết, từ bếp ăn, nguồn thực phẩm đến nhân lực cấp dưỡng, nhằm sớm đưa hoạt động bán trú, nội trú tại các trường vùng biên vào nền nếp.

Việc sớm hoàn thiện và đưa các trường nội trú vào hoạt động có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục vùng biên. Ảnh: N.T

Dù vậy, bài toán nhân lực giáo dục vẫn là khó khăn cần giải quyết. Theo ông Nam, các trường vùng biên còn thiếu giáo viên do số biên chế được giao chưa đáp ứng định mức, trong khi công tác tuyển dụng chưa bù đắp đủ số lượng còn thiếu.

“Sở kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo quan tâm có các giải pháp bảo đảm đủ giáo viên cho địa phương; bố trí nguồn lực thực hiện hợp đồng lao động trong trường hợp chưa được giao đủ biên chế. Đồng thời, đề xuất nghiên cứu các chính sách đủ mạnh để thu hút, giữ chân giáo viên và nhân viên trường học tại vùng đồng bào DTTS và miền núi, biên giới và những địa bàn khó tuyển dụng”, ông Nam cho biết.

Việc sớm hoàn thiện và đưa 7 trường nội trú vào hoạt động có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục vùng biên. Để chủ trương này phát huy hiệu quả, bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, cần bảo đảm đầy đủ điều kiện ăn, ở, dạy học và đội ngũ giáo viên, giúp học sinh yên tâm học tập lâu dài.

Ngọc Thu