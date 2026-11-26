Hoạt động này góp phần hỗ trợ quá trình nghiên cứu, hoàn thiện chính sách và phát triển thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh tại Việt Nam.

Ngài Lord Anas Sarwar, Quốc vụ khanh phụ trách Thương mại thuộc Bộ Kinh doanh, Đổi mới, Khoa học và Thương mại Vương quốc Anh và ông Lương Hoàng Thái, Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam đồng chủ trì Kỳ họp JETCO lần thứ 15 và Kỳ họp lần thứ 4 Ủy ban Thương mại Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Vương quốc Anh (UKVFTA).

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại các kỳ họp, hai bên đánh giá kết quả hợp tác thương mại, đầu tư song phương và trao đổi định hướng thúc đẩy những lĩnh vực còn nhiều tiềm năng. Dịch vụ tài chính và phát triển thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh là một trong những nội dung được quan tâm, gắn với tiến trình xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Tài liệu tham khảo cho phát triển thị trường hàng hóa phái sinh

Trong chương trình, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam đã trao Cẩm nang về thị trường hàng hóa phái sinh tại Việt Nam (Commodity Exchange Guidebook) cho ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, dưới sự chứng kiến của Ngài Lord Anas Sarwar và Thứ trưởng Lương Hoàng Thái.

Cuốn cẩm nang là nguồn tham khảo về kinh nghiệm quốc tế trong phát triển Sở Giao dịch hàng hóa, từ mô hình tổ chức đến phương thức vận hành thị trường. Nội dung tài liệu góp phần bổ sung cơ sở thực tiễn cho quá trình nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế và chính sách tại Việt Nam.

Cục trưởng Trần Hữu Linh nhận cuốn Cẩm nang về thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh Việt Nam dưới sự chứng kiến của Ngài Lord Anas Sarwar, Quốc vụ khanh phụ trách Thương mại Vương quốc Anh và Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái

Hoạt động này tiếp nối chuỗi hợp tác được triển khai trong năm 2026. Tháng 3/2026, tại Hội nghị cấp cao Việt Nam - Vương quốc Anh về Trung tâm tài chính quốc tế, phía Vương quốc Anh đã trao cho Bộ Công Thương Báo cáo nghiên cứu nghiệm quốc tế về phát triển Sở Giao dịch hàng hóa. Ngày 6/11/2026, Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Anh tại Việt Nam phối hợp với Boston Consulting Group (BCG) tổ chức Hội thảo trực tuyến “Vương quốc Anh - Việt Nam: Phát triển thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh 2026”, với sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý, tổ chức tài chính, ngân hàng, doanh nghiệp và chuyên gia hai nước. Các hoạt động được thực hiện trong khuôn khổ Chương trình Growth Gateway của Chính phủ Vương quốc Anh.

Công cụ quản trị rủi ro cho doanh nghiệp

Với nền kinh tế có nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực, Việt Nam có nhu cầu thiết thực về các công cụ phòng ngừa biến động giá trên thị trường quốc tế. Giao dịch phái sinh giúp doanh nghiệp sản xuất, chế biến và xuất nhập khẩu chủ động hơn trong kế hoạch mua bán, kiểm soát chi phí đầu vào và quản trị rủi ro giá. Những ngành hàng như cà phê, gạo, cao su, hồ tiêu và hạt điều có thể hưởng lợi khi tiếp cận các công cụ phù hợp.

Thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh còn có thể hỗ trợ hình thành giá tham chiếu và tăng kết nối giữa thị trường hàng hóa vật chất với thị trường tài chính. Qua đó, thị trường có thể tăng tính minh bạch và hàng hóa Việt Nam từng bước nâng cao vai trò trên thị trường quốc tế.

Để thị trường vận hành hiệu quả, Việt Nam cần hoàn thiện đồng bộ khuôn khổ pháp lý, cơ chế quản lý, giám sát và các cấu phần hạ tầng liên quan, gồm hệ thống thanh toán bù trừ, kho bãi, logistics, kiểm định chất lượng, giao nhận và dữ liệu. Hoạt động giao dịch đồng thời phải bảo đảm minh bạch, an toàn, kiểm soát được rủi ro và gắn với nhu cầu thực tế của thị trường hàng hóa vật chất.

Mở rộng hợp tác về tổ chức và vận hành thị trường

Tại Kỳ họp JETCO lần thứ 15, Việt Nam và Vương quốc Anh tiếp tục trao đổi về kinh nghiệm phát triển và niêm yết sản phẩm; tổ chức, vận hành Sở Giao dịch hàng hóa; thanh toán bù trừ; quản trị rủi ro; và kết nối với các thị trường quốc tế. Đây là những nội dung có tính chuyên môn cao, giữ vai trò quan trọng đối với khả năng vận hành và sức cạnh tranh của thị trường. Kinh nghiệm của Vương quốc Anh là nguồn tham khảo để Việt Nam nghiên cứu mô hình phù hợp với điều kiện phát triển của nền kinh tế và đặc điểm các ngành hàng trong nước.

Là đơn vị thuộc Bộ Công Thương được giao nhiệm vụ quản lý và phát triển thị trường trong nước, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước sẽ tiếp tục tham gia nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách và mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này. Mục tiêu là từng bước hình thành thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh có khả năng kết nối quốc tế, đáp ứng nhu cầu quản trị rủi ro và nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam.