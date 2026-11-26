Ngày 26-11, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, trong khuôn khổ Kỳ họp lần thứ 15 Ủy ban Hỗn hợp Kinh tế và Thương mại Việt Nam-Vương quốc Anh (JETCO) diễn ra ngày 25-11, tại Hà Nội, Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam Iain Frew đã trao cuốn cẩm nang cho ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương.

Với vai trò là đơn vị thuộc Bộ Công Thương được giao nhiệm vụ quản lý và phát triển thị trường trong nước, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tiếp tục tham gia thúc đẩy nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách và mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này. Mục tiêu hướng tới là hình thành thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh có khả năng kết nối với thị trường quốc tế, đồng thời đáp ứng nhu cầu quản trị rủi ro và nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam.

Việc trao tặng tài liệu chuyên môn này là hoạt động cụ thể trong khuôn khổ hợp tác giữa hai nước, hướng tới hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về phát triển Sở Giao dịch hàng hóa. Đây cũng là nguồn tham khảo phục vụ quá trình tìm hiểu mô hình tổ chức, vận hành thị trường, qua đó góp phần bổ sung cơ sở thực tiễn cho công tác nghiên cứu và hoàn thiện chính sách tại Việt Nam.

Đại sứ Iain Frew đã trao cuốn cẩm nang cho ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước.

Đối với nền kinh tế có nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực như Việt Nam, phát triển thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh có ý nghĩa thiết thực trong việc hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với biến động giá trên thị trường quốc tế.

Các công cụ giao dịch phái sinh cho phép doanh nghiệp sản xuất, chế biến và xuất nhập khẩu chủ động hơn trong kế hoạch mua bán hàng hóa, kiểm soát chi phí đầu vào và quản trị rủi ro giá. Những ngành hàng như cà phê, gạo, cao su, hồ tiêu và hạt điều có thể hưởng lợi từ việc tiếp cận các công cụ phòng ngừa rủi ro phù hợp, góp phần nâng cao tính chủ động trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Không chỉ dừng ở chức năng quản trị rủi ro, thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh còn có khả năng hỗ trợ hình thành giá tham chiếu, tăng tính kết nối giữa thị trường hàng hóa vật chất với thị trường tài chính. Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao tính minh bạch trong giao dịch và từng bước gia tăng vai trò của hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, để thị trường phát triển hiệu quả, yêu cầu đặt ra không chỉ là xây dựng Sở Giao dịch hàng hóa mà còn phải hoàn thiện đồng bộ khuôn khổ pháp lý, cơ chế quản lý, giám sát và các cấu phần hạ tầng liên quan. Trong đó có hệ thống thanh toán bù trừ, kho bãi, logistics, kiểm định chất lượng, giao nhận và hạ tầng dữ liệu. Đặc biệt, hoạt động giao dịch cần được tổ chức minh bạch, an toàn, có khả năng kiểm soát rủi ro và gắn với nhu cầu thực tế của thị trường hàng hóa vật chất.