Vương quốc Anh tài trợ 66,6 triệu bảng Anh cho Việt Nam qua Quỹ Đối tác Khoa học Quốc tế giai đoạn 2

Bộ trưởng Vũ Hải Quân tiếp Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam Iain Frew. Ảnh: MST.

Theo thông tin từ Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Vũ Hải Quân ngày 22/10 tiếp Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam Iain Frew, trao đổi về định hướng hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa hai nước.

Đại sứ Iain Frew cho biết, trong 3 năm qua, Quỹ ISPF đã hỗ trợ triển khai 46 dự án nghiên cứu chung và cấp 29 học bổng nghiên cứu cho các nhà khoa học Việt Nam trong các lĩnh vực y tế, nông nghiệp, chuyển đổi số và thương mại hóa công nghệ.

Trên cơ sở kết quả này, Quỹ tiếp tục triển khai giai đoạn 2. Trong đó, phía Anh đã hoàn thành việc phân bổ kinh phí cho 9 chương trình hợp tác đa phương với tổng ngân sách 66,6 triệu bảng Anh, tập trung vào 3 lĩnh vực chính: AI; năng lượng và biến đổi khí hậu; năng lực nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, Đại sứ Iain Frew cũng đề xuất hợp tác hỗ trợ nâng cao năng lực lập kế hoạch về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đồng thời thúc đẩy sáng kiến xây dựng mạng lưới quản AI trong khu vực Đông Nam Á.

Đánh giá cao hiệu quả hợp tác với Anh, Bộ trưởng Vũ Hải Quân cho rằng các chương trình đã góp phần thúc đẩy nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực khoa học của Việt Nam. Bộ trưởng nhấn mạnh, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực quan trọng trong mô hình phát triển mới của Việt Nam; trong đó, AI, năng lượng và công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu đều thuộc các lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Bộ trưởng đề xuất hai bên lựa chọn một số dự án nghiên cứu trọng điểm, có sự tham gia đóng góp nguồn lực của Việt Nam và Anh, hướng tới cùng phát triển sản phẩm và chia sẻ kết quả.

Bộ trưởng mong muốn Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục là đối tác tin cậy của Đại sứ quán Anh, phối hợp chặt chẽ để đưa các sáng kiến hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa hai nước vào thực tiễn.