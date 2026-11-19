Huy động nguồn lực tài chính, hợp tác và hỗ trợ công nghệ

Tại buổi làm việc, bà Jo Shanmugalingam - Thứ trưởng Thường trực Bộ Giao thông vận tải Vương quốc Anh bày tỏ phấn khởi trước những kết quả đạt được trong hợp tác hai bên thời gian gần đây, nhất là lĩnh vực GTVT.

Thứ trưởng Jo Shanmugalingam cho biết, Vương quốc Anh đã hỗ trợ các mục tiêu hiện đại hóa GTVT và tăng trưởng xanh của Việt Nam thông qua Chương trình Đô thị xanh, Hạ tầng và Năng lượng (GCIEP). Một kết quả nổi bật là việc xây dựng các tiêu chuẩn về mô hình thông tin công trình (BIM) cho các dự án đường sắt và thành lập Trung tâm Chuyên môn về BIM của Việt Nam, góp phần xây dựng năng lực lâu dài để triển khai các dự án hạ tầng trong tương lai.

Bà Jo Shanmugalingam - Thứ trưởng Thường trực Bộ Giao thông vận tải Vương quốc Anh bày tỏ phấn khởi trước những kết quả đạt được trong hợp tác hai bên lĩnh vực GTVT.

Cùng đó là những kết quả ngày càng tích cực của quan hệ hợp tác GTVT hai bên, trong đó các dự án, chương trình hợp tác, hỗ trợ của doanh nghiệp Anh là minh chứng cụ thể, như: Quan hệ hợp tác giữa Rolls-Royce, Airbus, AJW Group và các hãng hàng không Việt Nam; giữa NATS và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) về hoạt động quản lý bay; sự tham gia của Crossrail International, Aruo và Mott MacDonald trong các dự án đường sắt đô thị…

Thứ trưởng Jo Shanmugalingam nhấn mạnh các tổ chức, doanh nghiệp Anh có thể đóng góp trong toàn bộ vòng đời của công trình hạ tầng, từ quy hoạch, thiết kế đến công nghệ, vận hành, phát triển kĩ năng và quản lý tài sản; đồng thời nhấn mạnh các cơ hội, tiềm năng để làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác khi Việt Nan thúc đẩy các kế hoạch phát triển quy mô lớn về hạ tầng giao thông.

"Vương quốc Anh mong muốn chia sẻ chuyên môn về triển khai dự án, huy động tài chính, kĩ thuật số, giao thông bền vững và vận hành mạng lưới.

Trong đó, lĩnh vực hàng không là các mảng tư vấn chiến lược, thiết kế kĩ thuật, cung cấp thiết bị và vận hành, an ninh, an toàn cảng hàng không… Lĩnh vực hàng hải là các mảng đóng tàu, công trình năng lượng ngoài khơi, vận tải biển. Lĩnh vực đường sắt bao gồm toàn bộ vòng đời dự án từ tư vấn, quy hoạch, thiết kế, phương tiện thiết bị, hạ tầng, vận hành và bảo trì", Thứ trưởng Jo Shanmugalingam bày tỏ.

Hai bên thống nhất thúc đẩy hợp tác hiệu quả, thực chất.

Hiện thực hóa các cơ hội hợp tác, thực chất, hiệu quả

Thống nhất với Thứ trưởng Jo Shanmugalingam về các kết quả đạt được cũng như các tiềm năng hợp tác hai bên, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn nhấn mạnh cần biến các ý tưởng và tiềm năng này thành các sản phẩm cụ thể.

Cho biết Việt Nam đang thúc đẩy các dự án hạ tầng hiện đại, đồng bộ nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian tới, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đề nghị phía Anh và các doanh nghiệp Anh quan tâm hợp tác, hỗ trợ, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên: Hàng không, hàng hải, đường sắt.

Việc hợp tác không chỉ tập trung vào tư vấn, xây dựng công trình, vận hành và khai thác, kết nối vận tải, logistics mà còn các giải pháp giảm phát thải, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực vì mục tiêu phát triển bền vững.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn đề nghị phía Anh và các doanh nghiệp Anh quan tâm hợp tác các mảng về công nghệ, đào tạo, giải pháp giảm phát thải vì mục tiêu phát triển bền vững.

Từ đây, Thứ trưởng đề nghị phía Anh và các doanh nghiệp hợp tác một số nội dung cụ thể. Lĩnh vực hàng không, cùng với thúc đẩy hợp tác hoạt động quản lý bay, nghiên cứu đầu tư cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu tàu bay tại các cảng hàng không lớn như Long Thành, Gia Bình…

Ưu tiên trước mắt là hai bên phối hợp sớm hoàn tất việc ký kết Hiệp định hàng không sửa đổi bằng hình thức trao đổi công hàm, nhằm tạo thuận lợi cho các hàng không hai nước nghiên cứu mở thêm đường bay, tăng tần suất kết nối hai nước, đáp ứng nhu cầu đi lại, du lịch, thương mại và đầu tư.

Lĩnh vực đường sắt, tiếp tục nghiên cứu hỗ trợ nguồn lực tài chính, chuyên gia để có thể kết nối Trung tâm với mạng lưới các tổ chức chuyên môn về BIM của Anh trong giai đoạn 2026 - 2030. Cùng đó là huy động nguồn lực tài chính đối với các dự án hạ tầng đường sắt trọng điểm như Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, mạng lưới đường sắt đô thị tại Hà Nội, TP.HCM…

Lĩnh vực hàng hải, tập trung vào kết cấu hạ tầng cảng biển, vận tải biển; kết nối cảng với mạng lưới logistics, phát triển dịch vụ vận tải biển và ứng dụng công nghệ, giải pháp giảm phát thải…

"Bộ Xây dựng sẵn sàng phối hợp cung cấp thông tin về quy hoạch, định hướng phát triển và các dự án phù hợp; hỗ trợ kết nối với các cơ quan, địa phương, chủ đầu tư và doanh nghiệp để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Anh tiếp cận, hiện thực hóa các cơ hội hợp tác, góp phần đưa mối quan hệ hợp tác hai bên ngày càng mở rộng, thực chất, hiệu quả", Thứ trưởng Lê Anh Tuấn nói.