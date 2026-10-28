Vương quốc Anh: Minh bạch các tuyên bố xanh nhằm bảo vệ người tiêu dùng

Làm rõ trách nhiệm của doanh nghiệp

Ngày 22/1/2026, Cơ quan Cạnh tranh và Thị trường Anh (CMA) công bố tài liệu hướng dẫn Making green claims: Getting it right, across the supply chain (tạm dịch: Đưa ra tuyên bố về môi trường: bảo đảm tính chính xác trong toàn bộ chuỗi cung ứng). Tài liệu này nhằm làm rõ trách nhiệm của doanh nghiệp khi đưa ra các tuyên bố về môi trường trong quá trình sản xuất, phân phối và kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Hướng dẫn được xây dựng nhằm bổ sung cho Bộ quy tắc về tuyên bố môi trường (Green Claims Code) đã được CMA công bố trước đó, giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn cách tuân thủ pháp luật bảo vệ người tiêu dùng.

Người tiêu dùng tìm hiểu thông tin sản phẩm trước khi lựa chọn hàng hóa.

Theo CMA, tuyên bố môi trường không chỉ bao gồm những thông tin trực tiếp xuất hiện trên nhãn hàng hóa, bao bì hoặc quảng cáo, mà còn thể hiện qua hình ảnh, biểu tượng, cách trình bày và cả những thông tin quan trọng bị lược bỏ.

Chẳng hạn, việc sử dụng các cụm từ như “100% tái chế”, “thân thiện với môi trường” hoặc “có thể phân hủy” có thể tạo cho người tiêu dùng kỳ vọng rằng sản phẩm đáp ứng đầy đủ những đặc tính được quảng bá. Tuy nhiên, nếu lợi ích môi trường chỉ áp dụng cho một bộ phận sản phẩm hoặc phụ thuộc vào điều kiện xử lý đặc biệt, doanh nghiệp cần làm rõ những giới hạn này.

Điểm đáng chú ý trong hướng dẫn mới là trách nhiệm không chỉ thuộc về doanh nghiệp trực tiếp tạo ra tuyên bố môi trường. Nhà sản xuất, nhà cung cấp, thương hiệu và nhà bán lẻ đều phải thực hiện những biện pháp phù hợp nhằm bảo đảm thông tin cung cấp tới người tiêu dùng không gây hiểu nhầm.

CMA nêu rõ, một nhà bán lẻ có thể phải chịu trách nhiệm khi tiếp tục sử dụng thông tin môi trường thiếu chính xác do nhà sản xuất cung cấp. Việc chỉ chuyển tiếp thông tin từ đối tác không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp được miễn trừ trách nhiệm theo pháp luật bảo vệ người tiêu dùng.

Đáng chú ý, trong cơ chế thực thi dân sự, hành vi đưa ra tuyên bố gây hiểu nhầm vẫn có thể cấu thành vi phạm ngay cả khi doanh nghiệp không cố ý. Tuy nhiên, mức độ lỗi và những nỗ lực thực tế nhằm tuân thủ pháp luật có thể được CMA xem xét khi lựa chọn biện pháp thực thi hoặc xác định mức xử phạt.

Để minh họa, CMA đưa ra tình huống giả định về sản phẩm khăn lau được quảng bá là có thể phân hủy. Trên thực tế, sản phẩm chỉ có thể xử lý tại các cơ sở chuyên dụng sau khi được thu gom tại một số địa điểm nhất định. Nếu thông tin này không được giải thích rõ ràng, người tiêu dùng có thể hiểu nhầm rằng sản phẩm có thể tự phân hủy trong điều kiện thông thường tại gia đình.

Theo CMA, trong trường hợp này, cả nhà sản xuất và nhà bán lẻ đều có trách nhiệm bảo đảm thông tin không gây hiểu nhầm. Những điều kiện quan trọng để sản phẩm đạt được lợi ích môi trường như quảng bá phải được thông tin rõ ràng, thay vì chỉ xuất hiện trong phần giải thích bổ sung khó tiếp cận.

Song song với việc làm rõ trách nhiệm, Vương quốc Anh cũng tăng cường công cụ thực thi pháp luật. Theo Đạo luật Thị trường số, Cạnh tranh và Người tiêu dùng năm 2024, các quyền thực thi trực tiếp của CMA trong lĩnh vực bảo vệ người tiêu dùng có hiệu lực từ tháng 4/2025.

Theo đó, đối với những hành vi vi phạm thuộc phạm vi điều chỉnh, CMA có thể trực tiếp xác định vi phạm, yêu cầu doanh nghiệp khắc phục và áp dụng mức phạt lên tới 10% doanh thu toàn cầu hằng năm mà không nhất thiết phải khởi kiện ra tòa án.

Cơ chế này tạo thêm công cụ pháp lý để xử lý các hành vi thương mại không công bằng, bao gồm những tuyên bố môi trường sai lệch có khả năng ảnh hưởng đến quyết định mua sắm của người tiêu dùng.

Bảo vệ quyền được cung cấp thông tin chính xác

Cùng với việc làm rõ trách nhiệm trong chuỗi cung ứng, Anh cũng đẩy mạnh hoạt động giám sát các tuyên bố liên quan đến môi trường trong quảng cáo, nhằm bảo đảm người tiêu dùng được tiếp cận thông tin chính xác, minh bạch trước khi đưa ra quyết định mua sắm.

Theo báo cáo được Cơ quan Tiêu chuẩn Quảng cáo Anh (ASA) công bố ngày 24/6/2026, cơ quan này đã sử dụng hệ thống giám sát có hỗ trợ trí tuệ nhân tạo để phân tích khoảng 7,7 triệu quảng cáo trực tuyến hướng tới người tiêu dùng Anh, được thu thập trong giai đoạn tháng 9 - 11/2025.

Kết quả cho thấy, khoảng 61.000 quảng cáo có sử dụng các tuyên bố liên quan đến môi trường, chiếm gần 1% tổng số quảng cáo được phân tích. Đáng chú ý, khoảng 3/4 số tuyên bố môi trường được xác định thuộc nhóm mang tính tuyệt đối, thường sử dụng những thuật ngữ như “thân thiện với môi trường”, “bền vững” hoặc “trung hòa carbon”.

Theo ASA, nghiên cứu không nhằm xác định quảng cáo có vi phạm quy định hay không, mà tập trung nhận diện cách doanh nghiệp sử dụng thông điệp môi trường trong hoạt động tiếp thị. Kết quả phân tích là cơ sở để cơ quan này xác định những lĩnh vực cần tăng cường giám sát, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng thông tin quảng cáo.

ASA lưu ý, các tuyên bố môi trường mang tính tuyệt đối thường đòi hỏi mức độ chứng minh cao hơn. Do đó, doanh nghiệp cần thận trọng khi sử dụng những thuật ngữ có thể khiến người tiêu dùng hiểu rằng sản phẩm hoặc dịch vụ mang lại lợi ích toàn diện cho môi trường.

Theo quy định quảng cáo tại Anh, những thông tin liên quan đến đặc tính môi trường của sản phẩm phải có cơ sở rõ ràng, được hỗ trợ bằng bằng chứng phù hợp. Đối với các tuyên bố so sánh, doanh nghiệp cần làm rõ đối tượng và tiêu chí so sánh, tránh tạo ra nhận thức không chính xác về lợi ích môi trường của sản phẩm.

Đặc biệt, việc quảng bá lợi ích môi trường của một bộ phận sản phẩm hoặc một công đoạn sản xuất không được khiến người tiêu dùng hiểu nhầm về tác động môi trường của toàn bộ sản phẩm. Những giới hạn và điều kiện liên quan cũng cần được thể hiện rõ ràng, dễ tiếp cận.

Đối với người tiêu dùng, việc nhận diện các tuyên bố môi trường có ý nghĩa quan trọng trong quá trình lựa chọn hàng hóa, dịch vụ. Những thông tin như “thân thiện với môi trường”, “có thể tái chế” hay “bền vững” cần được xem xét cùng các điều kiện, phạm vi áp dụng và cơ sở chứng minh. Việc chủ động tìm hiểu những thông tin này giúp người tiêu dùng hạn chế nguy cơ hiểu nhầm nội dung quảng cáo, đồng thời đưa ra quyết định mua sắm phù hợp với nhu cầu thực tế.

Song song với hoạt động giám sát, ngày 30/7/2026, Ủy ban Thực hành Quảng cáo Anh (CAP) công bố tài liệu hướng dẫn Tự tin truyền tải thông điệp xanh, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng các tuyên bố môi trường rõ ràng, chính xác và có cơ sở chứng minh.

Tài liệu tập trung vào 5 nguyên tắc, gồm: xem xét cách người tiêu dùng có thể hiểu thông điệp quảng cáo, chuẩn bị đầy đủ bằng chứng trước khi đưa ra tuyên bố, không phóng đại lợi ích môi trường, bảo đảm thông tin rõ ràng, dễ hiểu, minh bạch về các sáng kiến và mục tiêu phát triển bền vững.

Ông Miles Lockwood, Giám đốc phụ trách Khiếu nại và Điều tra của ASA cho biết, hoạt động giám sát không chỉ dừng ở việc ban hành các phán quyết. Theo ông, việc chủ động trao đổi và hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ quy định cũng đóng vai trò quan trọng trong nâng cao chất lượng thông tin quảng cáo.