Những người được liên hệ từng phục vụ trong Lục quân, Hải quân và Không quân Anh. Mục đích của chiến dịch là xác nhận thông tin liên lạc, đồng thời cập nhật những kỹ năng và kinh nghiệm mà họ tích lũy được kể từ khi rời quân ngũ.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết, theo các điều khoản trong hợp đồng phục vụ, một số cựu quân nhân có thể được yêu cầu quay trở lại phục vụ trong những tình huống đặc biệt, chẳng hạn như tình trạng khẩn cấp quốc gia hoặc khi đất nước chuyển sang trạng thái chiến tranh.

Các quân nhân dự bị cũng có thể tự nguyện tham gia những chương trình huấn luyện và diễn tập quân sự, trong đó có cuộc tập trận Steadfast Defender của NATO dự kiến diễn ra vào mùa xuân năm sau.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting. Ảnh: X/wesstreeting

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting cho rằng việc duy trì thông tin về năng lực của các cựu quân nhân là biện pháp phòng ngừa hợp lý trong bối cảnh các mối đe dọa an ninh gia tăng.

Ông nhấn mạnh Anh và các đối tác NATO đang phải hoạt động trong một môi trường có mức độ đe dọa cao, vì vậy việc nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó là cần thiết.

Theo ông Streeting, hoạt động cập nhật thông tin của lực lượng dự bị nên được duy trì thường xuyên. Ông cũng cho rằng người dân cần nhìn nhận đây là biện pháp chuẩn bị cần thiết, thay vì hoảng sợ trước động thái của Chính phủ.

Trong khi đó, Thứ trưởng Quốc phòng Anh phụ trách Cựu chiến binh và Nhân sự Calvin Bailey khẳng định những bức thư gửi tới các cựu quân nhân không đồng nghĩa với việc lực lượng dự bị sắp được huy động.

Ông mô tả đây đơn giản là hoạt động quản lý nhằm bảo đảm quân đội có thể liên hệ với những người đủ điều kiện phục vụ, đồng thời nắm được những kỹ năng và kinh nghiệm mới nhất của họ.

Trước đó, hồi tháng 10, hàng nghìn binh sĩ Anh và Pháp đã tham gia một cuộc tập trận quân sự nhằm chuẩn bị cho khả năng bảo vệ các nước NATO trước những hình thức tấn công hiện đại.

Song song với việc tăng cường chuẩn bị trong quân đội, Chính phủ Anh cũng thúc đẩy các biện pháp nâng cao khả năng ứng phó khẩn cấp trong cộng đồng.

Tháng trước, Chính phủ Anh khuyến cáo người dân dự trữ nhu yếu phẩm đủ dùng trong ít nhất 3 ngày tại nhà, bao gồm nước uống đóng chai và thực phẩm không dễ hỏng.

Chiến dịch mang tên "Hãy sẵn sàng" được nhấn mạnh sau một số sự cố và rủi ro gần đây, từ các vấn đề an ninh mạng đến thời tiết cực đoan, hạn hán và cháy rừng trong mùa hè.

Chính phủ Anh cho rằng những sự cố gián đoạn dịch vụ trực tuyến cho thấy các hệ thống thiết yếu có thể bị ảnh hưởng khi xảy ra khủng hoảng. Việc chuẩn bị sẵn nguồn cung cấp nước và thực phẩm trong vài ngày sẽ giúp các hộ gia đình chủ động hơn nếu những dịch vụ thiết yếu bị gián đoạn.