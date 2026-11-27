Ngày 26/11, Văn phòng Thống kê Quốc gia Vương quốc Anh (ONS) công bố số liệu cho thấy trong 12 tháng tính đến hết tháng 6/2026, số người đến nước này sinh sống dài hạn nhiều hơn số người rời đi khoảng 77.000 người, giảm mạnh so với mức 204.000 người cùng kỳ năm trước. Đây là mức thấp nhất kể từ năm 1997, không tính giai đoạn đại dịch COVID-19.

Theo ước tính sơ bộ của ONS, khoảng 738.000 người đến Vương quốc Anh sinh sống dài hạn trong giai đoạn trên, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, khoảng 661.000 người rời khỏi nước này để sinh sống lâu dài ở nước ngoài.

Chênh lệch giữa số người nhập cư và di cư đã giảm khoảng 92% so với mức kỷ lục 944.000 người ghi nhận trong 12 tháng tính đến tháng 3/2023.

Vương quốc Anh: Chênh lệch số người đến và rời đi thấp nhất trong gần 30 năm. Ảnh: Unsplash

Lý giải nguyên nhân sụt giảm, ONS cho biết lượng người đến Vương quốc Anh từ các quốc gia ngoài Liên minh châu Âu (EU) và Khu vực Kinh tế châu Âu với mục đích làm việc, học tập và xin tị nạn đều đi xuống. Cụ thể, số người nhập cư diện lao động giảm 25%, còn nhóm du học sinh giảm 11%.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh Vương quốc Anh thắt chặt quy định cấp thị thực lao động, nâng ngưỡng lương tối thiểu đối với một số lao động nước ngoài và hạn chế việc đưa người thân đi cùng.

Bộ trưởng Nội vụ Anh Shabana Mahmood cho biết nước này đã lấy lại quyền kiểm soát hệ thống nhập cư và sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp cải cách.

Đầu tháng 11, chính quyền do Công đảng lãnh đạo cũng công bố kế hoạch kéo dài thời gian chờ đủ điều kiện định cư lâu dài thông thường từ 5 năm lên 10 năm.

Mặc dù số liệu nhập cư giảm mạnh, đây vẫn là vấn đề được cử tri Vương quốc Anh quan tâm thứ hai, chỉ sau kinh tế, theo một cuộc khảo sát của YouGov.

Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế nhận định rằng nếu xu hướng giảm nhập cư kéo dài, Vương quốc Anh có thể đối mặt với tình trạng thu hẹp lực lượng lao động, hạn chế tiềm năng tăng trưởng kinh tế và gia tăng áp lực lên tài chính công.