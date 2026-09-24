Vương quốc Anh cam kết tài trợ 331 triệu bảng để ứng phó với biến đổi khí hậu

Trong thông báo ngày 23/9, giới chức Anh đưa ra cảnh báo rằng các cú sốc môi trường đang ngày càng trở thành mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh quốc gia. Toàn bộ nguồn kinh phí này sẽ được chuyển tới Quỹ Môi trường Toàn cầu nhằm tăng cường an ninh lương thực, an ninh nguồn nước và bảo vệ các hệ sinh thái thiết yếu, đặc biệt là các khu rừng nhiệt đới tại lưu vực Congo và Amazon.

Cam kết tài chính trên được đưa ra ngay sau khi Ngoại trưởng Anh Ed Miliband có bài phát biểu quan trọng tại Tuần lễ Khí hậu New York, bên lề phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc. Phát biểu trước các nhà lãnh đạo thế giới và bộ trưởng ngoại giao các nước, ông Miliband kêu gọi các quốc gia phải tích hợp biến đổi khí hậu và sự sụp đổ sinh thái vào trung tâm của các đánh giá rủi ro an ninh quốc gia, chiến lược quốc phòng, mạng lưới tình báo cũng như quy hoạch quân sự.

Vương quốc Anh vừa trải qua mùa hè nóng nhất lịch sử với hàng loạt đợt nắng nóng. Ảnh: Unsplash

Ngoại trưởng Anh nhấn mạnh rằng "các quốc gia cần chia sẻ thông tin vì một cú sốc bắt đầu ở một quốc gia có thể nhanh chóng lan truyền qua các chuỗi cung ứng, thị trường tài chính và các mô hình di cư sang các quốc gia khác". Ông cũng khẳng định biến đổi khí hậu không còn là vấn đề riêng của các bộ trưởng môi trường, mà là thách thức mang tính định hình đối với công dân, nền kinh tế và chính sách đối ngoại.

Sự dịch chuyển chiến lược này diễn ra trong bối cảnh tình hình địa chính trị toàn cầu đối mặt với nhiều biến động phức tạp. Cuộc chiến tại Iran đã làm giá dầu và khí đốt tăng vọt, buộc một số quốc gia phải gia tăng sử dụng than đá, trong khi những nước khác đẩy mạnh đầu tư vào năng lượng mặt trời và xe điện.

Cùng với đó, hiện tượng El Niño khắc nghiệt đang đe dọa nghiêm trọng các hệ thống cung ứng lương thực toàn cầu. Chỉ trong bốn tháng đầu năm, hơn 150 triệu héc-ta rừng trên toàn thế giới đã bị thiêu rụi do hỏa hoạn, trong khi các đợt nắng nóng gay gắt và lũ lụt thiên tai liên tiếp gây thiệt hại nặng nề tại nhiều khu vực.