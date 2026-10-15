Vương quốc Anh cam kết bổ sung tên lửa cho Ukraine trong chuyến thăm của ông Zelenskyy

Theo công bố từ Chính phủ Anh, nước này sẽ đẩy nhanh việc bàn giao các tên lửa đa năng hạng nhẹ (LMM) do Anh sản xuất nhằm giúp Ukraine đánh chặn loại máy bay không người lái (UAV) chạy bằng động cơ phản lực.

Thủ tướng Anh Andy Burnham ngày 14/10 đã tiếp đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tại Phủ Thủ tướng ở số 10 phố Downing, London, Anh. Video: X/AdamJSchwarz

Gói viện trợ tên lửa phòng không mới có tổng trị giá 45 triệu bảng Anh (tương đương khoảng 60 triệu USD), trong đó 10 triệu bảng Anh sẽ được đẩy nhanh chuyển giao ngay lập tức nhằm đáp ứng nhu cầu phòng không cấp bách của Ukraine trước mùa đông. Khoản ngân sách này nằm trong cam kết dài hạn trị giá 1,6 tỷ bảng Anh nhằm cung cấp hơn 5.000 hệ thống tên lửa LMM cho Ukraine trong vòng 4 năm tới.

Phát biểu trong cuộc gặp, Thủ tướng Anh Andy Burnham nhấn mạnh: "Sự hỗ trợ vững chắc của chúng tôi dành cho Ukraine là điều thiết yếu". Ông Burnham cũng gửi thông điệp tới người dân Ukraine: "Chúng tôi ở bên các bạn cho đến chừng nào còn cần thiết".

Bên cạnh viện trợ quân sự, Thủ tướng Burnham đã chỉ đạo các bộ trưởng chuẩn bị thêm các biện pháp hỗ trợ tài chính cho Kiev.

Trước khi tới làm việc tại số 10 phố Downing, Tổng thống Zelenskyy đã có buổi gặp gỡ với Vua Charles III tại Điện Buckingham.

Ông Zelenskyy đã bày tỏ sự trân trọng đối với sự ủng hộ của nước Anh, đồng thời chia sẻ trên mạng xã hội X: "Tôi xin cảm ơn Vua Charles III vì buổi tiếp đón. Điều quan trọng đối với tôi là có cơ hội trực tiếp cảm ơn ngài vì sự ủng hộ không lay chuyển dành cho Ukraine".

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Ukraine và Mỹ xuất hiện nhiều căng thẳng liên quan đến thỏa thuận nhiên liệu giữa chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump với Nga, cùng những lo ngại liên quan tới việc gián đoạn chia sẻ thông tin tình báo.