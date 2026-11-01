Vương Phi: Từ biểu tượng nhạc Hong Kong đến nguồn cảm hứng của The Weeknd

Ngày 24/10, trong đêm diễn đầu tiên thuộc After Hours Til Dawn Tour tại Hong Kong, The Weeknd giới thiệu ca khúc Hong Kong, sản phẩm dành riêng cho thành phố này. Đáng chú ý, bài hát sử dụng đoạn nhạc mẫu từ Monsoon của Vương Phi, tạo nên sự giao thoa giữa giọng hát Quảng Đông thanh thoát, giàu cảm xúc và phong cách R&B u tối, kết hợp pop điện tử đặc trưng của nam ca sĩ người Canada.

Đây không phải lần đầu The Weeknd thực hiện những sản phẩm âm nhạc gắn với địa điểm lưu diễn. Trước đó, anh từng phát hành Tokyo, sử dụng đoạn nhạc từ ca khúc nổi tiếng Cruel Angel's Thesis của Yoko Takahashi. Tuy nhiên, việc lựa chọn một ca khúc ít phổ biến hơn của Vương Phi thay vì những bản hit đình đám khác của nhạc pop Hong Kong vẫn khiến nhiều người tò mò.

Thực tế, The Weeknd không phải người xa lạ với âm nhạc của nữ ca sĩ. Anh từng chia sẻ album Restless của Vương Phi trên mạng xã hội và sử dụng Dream Lover làm nhạc nền cho bài đăng chụp cùng Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh. Những chi tiết này cho thấy sự quan tâm của nam ca sĩ đối với âm nhạc và văn hóa Hong Kong không chỉ xuất phát từ một sản phẩm phục vụ chuyến lưu diễn.

Sự kết hợp trong Hong Kong còn được thể hiện qua phần hình ảnh mang màu sắc điện ảnh đô thị Hong Kong thập niên 1980-1990. Theo chia sẻ của đạo diễn với South China Morning Post, The Weeknd đặc biệt yêu thích dòng phim Hong Kong thời kỳ này và chủ động đưa ra danh sách tác phẩm tham khảo trước khi thực hiện video âm nhạc. Phong cách hình ảnh cũng gợi nhắc Trùng Khánh Sâm Lâm, bộ phim kinh điển của đạo diễn Vương Gia Vệ có sự tham gia của Vương Phi.

Dù không chủ động phát triển sự nghiệp tại phương Tây theo mô hình của nhiều nghệ sĩ C-pop hiện nay, Vương Phi vẫn xây dựng được vị trí riêng trong đời sống âm nhạc quốc tế.

Tại Nhật Bản, cô từng tổ chức concert cá nhân tại Nippon Budokan năm 1999. Cùng năm, Eyes on Me, ca khúc chủ đề của trò chơi Final Fantasy VIII do Vương Phi thể hiện, đạt thành tích đáng chú ý trên bảng xếp hạng âm nhạc Nhật Bản và giúp cô giành giải thưởng tại Japan Gold Disc Awards năm 2000.

Trong khi đó, tại châu Âu và Bắc Mỹ, sức ảnh hưởng của Vương Phi gắn liền với điện ảnh và dòng nhạc alternative. Vai diễn trong Trùng Khánh Sâm Lâm, đặc biệt là bản cover Dreams của The Cranberries, giúp cô tiếp cận khán giả quốc tế ngoài phạm vi âm nhạc Hoa ngữ.

Về âm nhạc, album Di-Dar và Restless cho thấy tinh thần thử nghiệm khác biệt của nữ ca sĩ. Việc hợp tác với ban nhạc Cocteau Twins, đại diện tiêu biểu của dòng dream pop, cũng góp phần đưa tên tuổi Vương Phi đến gần hơn với cộng đồng yêu nhạc độc lập phương Tây.

Những năm gần đây, các tác phẩm của cô tiếp tục được giới phê bình quốc tế nhìn nhận lại. Năm 2023, Pitchfork đăng tải bài đánh giá về những album thập niên 1990 của Vương Phi được tái phát hành, nhấn mạnh tính thử nghiệm và màu sắc âm nhạc độc đáo của nữ ca sĩ.

Việc The Weeknd sử dụng Monsoon vì thế không đơn thuần là một lựa chọn mang tính hoài niệm. Đây còn là minh chứng cho khả năng vượt thời gian và biên giới văn hóa của âm nhạc Hong Kong thời kỳ hoàng kim.

Vương Phi có thể không phải cái tên quen thuộc với số đông khán giả phương Tây, nhưng di sản âm nhạc của cô vẫn hiện diện trong những cộng đồng yêu điện ảnh, dream pop và âm nhạc độc lập. Khi một nghệ sĩ đương đại như The Weeknd chủ động khai thác chất liệu từ tác phẩm phát hành cách đây hơn ba thập kỷ, sức ảnh hưởng ấy một lần nữa được khơi gợi.

Trong bối cảnh âm nhạc toàn cầu ngày càng kết nối, giá trị của một nghệ sĩ không chỉ nằm ở bảng xếp hạng hay lượng người nghe. Khả năng truyền cảm hứng cho những thế hệ sáng tạo khác, ngay cả sau nhiều thập kỷ, cũng là thước đo quan trọng của sức sống nghệ thuật. Và với Vương Phi, Monsoon đang có thêm cơ hội được khám phá trong một bối cảnh hoàn toàn mới.