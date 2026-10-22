Vương phi Kate sau điều trị ung thư

Tờ People đưa tin mới đây Vương phi xứ Wales cùng Thái tử William, đồng hành với Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla đã chủ trì quốc yến chào đón Quốc vương Oman Haitham bin Tariq thăm cấp nhà nước tới Anh. Sự kiện được tổ chức tại Lâu đài Windsor.

Xuất hiện trong sự kiện, Công nương Kate Middleton diện chiếc váy vàng của thương hiệu Elie Saab, kết hợp vương miện yêu thích Lover's Knot. Đây vốn là món phụ kiện của Nữ hoàng Mary, sau này được công nương Diana nhiều lần sử dụng.

Chiếc vương miện cũng có nhiều ý nghĩa với Vương phi Kate Middleton. Vương phi Kate Middleton thường đội vương miện vài lần mỗi năm, trong các quốc yến, tiệc chiêu đãi ngoại giao và đôi khi là đám cưới hoàng gia.

Vương phi xứ Wales còn sử dụng các phụ kiện như Huân chương Hoàng gia do Vua Charles III trao tặng, dải băng cùng ngôi sao Huân chương Victoria. Công nương cũng đeo hoa tai và vòng tay thuộc về cố Nữ hoàng Elizabeth.

Vương phi Kate lộng lẫy tại quốc yến.

Thái tử William trông bảnh bao trong bộ lễ phục và áo đuôi tôm kiểu Windsor, được tô điểm bằng bộ sưu tập huy chương và huân chương hoàng gia của mình.

Năm 2024, Công nương Kate Middleton phải tiếp nhận điều trị ung thư, tạm gác các hoạt động của hoàng gia trong thời gian dài. Sau khi trở lại, Vương phi xứ Wales tiếp tục đảm nhiệm vai trò nổi bật của mình trong việc đón tiếp các vị lãnh chúa nước ngoài trong các chuyến thăm cấp nhà nước.

Các chuyên gia hoàng gia Anh miêu tả Kate Middleton như một "vũ khí bí mật" về mặt ngoại giao cho chế độ quân chủ: "Công nương là phụ nữ có phong thái hoàn hảo, thể hiện những phẩm chất của hoàng hậu tương lai. Cô ấy có nụ cười đẹp nhất, luôn thu hút mọi người".

Nhà viết tiểu sử hoàng gia Ingrid Seward chia sẻ với tạp chí People rằng Công nương xứ Wales "rất ý thức" về sự chú ý của dư luận khi cô trở lại với các nhiệm vụ quan trọng, sau thời gian nghỉ dưỡng vì lý do sức khỏe.

Telegraph nhận xét Vương phi đang có những sự thay đổi nhẹ và chậm rãi trong phong cách thời trang, hướng đến sự an toàn, phù hợp với hình ảnh của hoàng hậu tương lai.

Các chuyên gia về hoàng gia cho rằng Kate Middleton là "biểu tượng ngoại giao", luôn thu hút truyền thông mỗi lần xuất hiện.

Theo truyền thông Anh, Hoàng tử Harry và vợ gần đây đã trở về Anh, nhưng chuyến thăm của họ được cho là đã gây ra những căng thẳng mới trong hoàng gia. Nguồn tin thân cận cho rằng Kate cảm thấy khó chịu khi ngồi xuống nói chuyện riêng với Meghan vì cô không còn tin tưởng Meghan sẽ giữ bí mật cuộc trò chuyện của họ nữa.

Kate Middleton sinh năm 1982, kết hôn với Hoàng tử William vào năm 2011. Gia đình của Công nương xứ Wales có ba con nhỏ gồm Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis. Gia đình của Thái tử William nhận được sự yêu mến của công chúng Anh vì luôn thể hiện sự mẫu mực trong lối sống, thân thiện với người dân và truyền thông.