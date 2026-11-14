Vương miện và sức nặng của danh hiệu

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 tham gia giao lưu tại Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. Ảnh: Tú Tuyến

Mùa giải năm 2026, với chủ đề “Miền hương sắc”, cuộc thi tiếp tục nhấn mạnh bốn trụ cột: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Nguyễn Yến Trang, cô gái Hà Nội, đang theo học ngành Giáo dục Tiểu học, đã trở thành chủ nhân chiếc vương miện.

Hình ảnh một nữ sinh sư phạm đăng quang cũng gợi ra những liên tưởng thú vị về vẻ đẹp tri thức, sự nền nã và khát vọng đóng góp cho xã hội.

Trong khi đó, Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh với ý tưởng xây dựng thư viện thông minh cho trẻ em vùng cao cho thấy lòng nhân ái có thể bắt đầu từ những sáng kiến thiết thực, hướng tới cơ hội tiếp cận tri thức cho những người còn nhiều thiệt thòi.

Bốn tiêu chuẩn trong thước đo tìm hoa hậu, trong đó nhan sắc chỉ là một tiêu chí, cho thấy thi hoa hậu không đơn thuần là cuộc thi nhan sắc như thường gọi.

Ba tiêu chuẩn còn lại về văn hóa, trí tuệ và sự cống hiến - thực sự là những tiêu chuẩn rất “nặng” mà có lẽ không dễ “tìm” sau vài tháng thi thố, nhưng lại có khả năng quyết định sức sống lâu dài của một hoa hậu. Và tiêu chuẩn càng cao, trách nhiệm đặt lên vai người đăng quang càng lớn. Chiếc vương miện vì thế không chỉ là phần thưởng mà còn là một cam kết trước công chúng.

Câu chuyện cam kết hôm nay cũng không thể chỉ là lời hứa suông khi đăng quang. Trong thời đại mạng xã hội, khi người ta có thể tìm thấy toàn bộ đời tư của nhau chỉ sau vài tiếng, khi mọi thứ “còn nguyên trên mạng” thì trách nhiệm thực hiện lời hứa của hoa hậu càng trở nên nặng nề.

Công chúng sẽ luôn dõi theo họ với kỳ vọng một thái độ sống có trách nhiệm, khả năng lan tỏa những giá trị tích cực và những hành động vì cộng đồng được duy trì bằng sự chân thành. Đương nhiên, những ai không thực hiện được lời hứa cũng sẽ hiểu thế nào là “sức mạnh dư luận” từ mạng xã hội.

Vương miện có thể được trao trong một đêm, nhưng sự ngưỡng mộ của công chúng phải được bồi đắp qua năm tháng. Và vẻ đẹp đáng nhớ nhất, suy cho cùng, không nằm ở ánh sáng phản chiếu trên chiếc vương miện, mà ở những điều tốt đẹp người đội nó mang đến cho cuộc đời.