Vướng mặt bằng, nút giao Vành đai 3.5 có nguy cơ chậm tiến độ
Dự án xây dựng nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3.5 với Đại lộ Thăng Long có tổng mức đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng, khởi công từ tháng 4/2025, là một trong những công trình trọng điểm của Thành phố đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, hiện công tác GPMB tại đây vẫn còn những khó khăn, dẫn đến một số hạng mục quan trọng chưa thể triển khai, khiến dự án có nguy cơ chậm tiến độ.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/vuong-mat-bang-nut-giao-vanh-dai-35-co-nguy-co-cham-tien-do-246261128161140183.htm