Vướng mặt bằng, nhà thầu rút thiết bị khỏi cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Nhiều vị trí trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận chưa thể thi công do vướng mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật.

Theo đó, do không đủ đất thi công, một dàn khoan cọc nhồi tại gói XL01 đã được nhà thầu Quốc Việt điều chuyển sang dự án khác. Theo đơn vị, 29 vị trí trụ cầu cạn, tương ứng khoảng 116 cọc khoan nhồi, hiện chưa thể triển khai.

Đại diện nhà thầu cho biết đã huy động hơn 60 nhân sự và hai dàn khoan cọc nhồi đến công trường. Tuy nhiên, phần mặt bằng được bàn giao chưa đủ để duy trì hoạt động. Một số nhà dân nằm sát phạm vi dự án, còn đường điện trung thế, cáp quang và cáp ngầm chưa được di dời.

Ở vài vị trí, nhà thầu thuê đất của người dân làm công địa tạm để duy trì thi công, nhưng không thể thay thế mặt bằng sạch theo ranh dự án.

Vướng mắc về mặt bằng khiến nhà thầu phải rút thiết bị khỏi một số vị trí trên công trường.

Ông Chu Văn Anh, Chỉ huy trưởng nhà thầu Quốc Việt, cho biết: “Chúng tôi đã huy động nhân lực, máy móc và chuẩn bị các điều kiện cần thiết nhưng không có mặt bằng thì không thể triển khai. Nếu tháng 11 không có thêm mặt bằng, hết công địa để thi công, buộc chúng tôi phải rút quân và máy vì không thể bù chi phí được”.

Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận tại nút giao Chợ Đệm. Đại diện nhà thầu Khải Thành cho biết, các vị trí thuộc nhánh N1, N2, N4, N5 và cầu Ông Giáo còn vướng đất, nhà dân và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trong đó có đường điện trung thế. Tại cầu Ông Giáo, 28 cọc khoan nhồi chưa thể thi công, một số hạng mục kết cấu đường cũng phải tạm dừng.

Nhà thầu đã huy động nhân lực, máy móc đến công trường nhưng chưa có đủ mặt bằng để triển khai thi công.

Khi các vị trí thi công không thể triển khai liên tục, nhà thầu phải tính lại phương án sử dụng nhân lực, thiết bị. Máy móc chờ đợi hoặc chuyển sang công trường khác đều làm phát sinh chi phí, nếu mặt bằng được bàn giao sau đó, việc huy động nguồn lực trở lại cũng cần thêm thời gian.

Nút thắt hiện nay tập trung ở các thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật tại một số khu vực thuộc TP Hồ Chí Minh. Theo kế hoạch, toàn dự án cần giải phóng khoảng 117,56 ha, trong đó phần diện tích thuộc thành phố khoảng 5,1 ha. Đến đầu tháng 11, một số phương án bồi thường tại xã Tân Nhựt vẫn chưa hoàn tất để bàn giao mặt bằng.

Đại diện Công ty BOT Cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận (doanh nghiệp dự án) cho biết, nhà đầu tư đã chuẩn bị kinh phí và có thể phối hợp với các sở, ngành, địa phương để chi trả hoặc ứng trước vốn bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Việc chuyển tiền sẽ được thực hiện theo yêu cầu và hồ sơ của cơ quan có thẩm quyền.

“Nếu có yêu cầu, ngay ngày mai chúng tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của cơ quan có thẩm quyền để phối hợp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, chi trả bồi thường”, đại diện doanh nghiệp dự án nói.

Việc bàn giao mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật là điều kiện để nhà thầu triển khai thi công đồng bộ.

Trước đó, vào ngày 28/10, Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh ban hành văn bản khẩn số 24882/VP-DA, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và xây dựng các khu tái định cư phục vụ dự án trọng điểm, phấn đấu hoàn thành trong tháng 10/2026. Chỉ đạo này được đưa ra trong quá trình triển khai Thông báo số 479/TB-VPCP ngày 24/9/2026 của Văn phòng Chính phủ về tiến độ, giải ngân các công trình giao thông trọng điểm.

Doanh nghiệp dự án cho biết đã chuẩn bị kinh phí, sẵn sàng phối hợp chi trả bồi thường khi có hồ sơ và yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền.

Trong khi đó, tại Tây Ninh, việc kiểm đếm đã hoàn thành, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại xã Khánh Hậu và phường Long An đã được phê duyệt, các cơ quan đang chi trả cho người dân để tiếp nhận mặt bằng.

Dự án mở rộng cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận dài 96,13 km, đi qua TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh và Đồng Tháp, khởi công ngày 19/12/2025. Với các hạng mục cầu, đường và nút giao cần mặt bằng liên tục, tiến độ bàn giao từng vị trí sẽ quyết định khả năng duy trì các mũi thi công và huy động lại thiết bị trên tuyến.