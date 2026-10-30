Vướng mặt bằng cản trở tiến độ hai cầu trọng điểm ở Cần Thơ

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà kiểm tra tiến độ thi công cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Ngày 30/10, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà kiểm tra tình hình triển khai cầu Ô Môn và cầu Thới Lai thành phố Cần Thơ, thuộc Dự án Nâng cao tĩnh không các cầu đường bộ cắt qua tuyến đường thủy nội địa quốc gia-giai đoạn 1 (khu vực phía Nam).

Lãnh đạo Bộ Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với địa phương xử lý dứt điểm các vướng mắc về mặt bằng, đồng thời đôn đốc nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công.

Tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Phạm Minh Hà nhấn mạnh, giải phóng mặt bằng là một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ dự án. Các đơn vị liên quan cần rà soát cụ thể từng vị trí còn vướng, xác định rõ trách nhiệm, thời hạn xử lý và tập trung tháo gỡ những tồn tại kéo dài. Đối với các khó khăn thuộc thẩm quyền địa phương, chủ đầu tư cần tiếp tục phối hợp để sớm giải quyết; những vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Ông Phạm Minh Hà yêu cầu Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy tăng cường bám sát hiện trường, kiểm tra thường xuyên tiến độ và chất lượng thi công; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương để xử lý các tình huống phát sinh.

Các nhà thầu phải huy động bổ sung nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công hợp lý, tăng thời gian làm việc khi cần thiết nhằm bù đắp phần tiến độ chậm.

Việc đẩy nhanh tiến độ cần gắn với bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và an toàn giao thông trong khu vực thi công. Chủ đầu tư phải kiểm soát chặt chẽ tiến độ từng hạng mục, kịp thời nhận diện nguyên nhân gây chậm trễ để đề xuất giải pháp phù hợp, không để các vướng mắc cục bộ tiếp tục ảnh hưởng đến kế hoạch chung.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung phối hợp, hoàn thành những phần việc còn tồn đọng, tạo điều kiện để nhà thầu triển khai thi công liên tục, phấn đấu hoàn thành dự án trong năm 2026 theo kế hoạch.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy, dự án có tổng mức đầu tư 2.155 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, được triển khai trên địa bàn 5 tỉnh, thành phố gồm Tây Ninh, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp và An Giang. Dự án thuộc nhóm B, công trình cầu-đường bộ cấp 3, khởi công từ tháng 1/2024 và dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Quy mô dự án gồm đầu tư xây dựng 9 cầu với tổng chiều dài khoảng 2.300 m, cải tạo một cầu dài 170 m và tháo dỡ, thanh thải một cầu dài 290 m. Việc nâng cao tĩnh không các cầu đường bộ cắt qua tuyến đường thủy nội địa quốc gia nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện thủy lưu thông, góp phần khai thác hiệu quả hạ tầng giao thông đường thủy.

Đến thời điểm báo cáo, tổng sản lượng thực hiện của dự án đạt khoảng 1.035 trên 1.134,5 tỷ đồng, tương đương 91,2% giá trị hợp đồng. Lũy kế giải ngân đạt khoảng 1.540 trên 1.638 tỷ đồng, bằng 94%; riêng năm 2026 giải ngân 101,5 trên tổng số 200 tỷ đồng, đạt 51%. Số vốn còn lại trong năm là 98,5 tỷ đồng sẽ được giải ngân theo kế hoạch.

Thi công đắp nền đường tuyến cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng đoạn dự án thành phần 2 (ảnh tư liệu). (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Theo Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy, tổng diện tích cần thu hồi của toàn dự án là 15,77 ha, liên quan đến 658 hộ dân và tổ chức. Đến nay, các địa phương đã bàn giao khoảng 15,6 ha, liên quan 653 hộ, đạt 99%. Phần còn lại khoảng 0,2 ha, với 5 trường hợp, chưa được bàn giao đầy đủ.

Tại Cần Thơ có hai cầu nằm trong dự án là cầu Ô Môn và cầu Thới Lai. Trong đó, cầu Ô Môn được xây dựng tại vị trí cầu cũ, có tổng vốn đầu tư hơn 135 tỷ đồng, mặt cầu rộng 12m, gồm 7 nhịp, bảo đảm tĩnh không thông thuyền 3,5m. Hiện các hạng mục mố, trụ đã hoàn thành, nhà thầu đang thi công bản mặt cầu.

Hiện các hạng mục mố, trụ đã hoàn thành, nhà thầu đang thi công bản mặt cầu. Tuy nhiên, tiến độ đường dẫn đầu cầu còn chậm do vướng mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật. Cụ thể, tại khu vực đầu cầu phía mố M2 còn một hộ dân đã đồng ý bàn giao nhưng việc tháo dỡ nhà chưa hoàn tất. Ở phía mố M1, công trình còn vướng một đường dây điện 110 kV và một phần hành lang bảo vệ đường dây do Điện lực thành phố Cần Thơ quản lý. Những vướng mắc này ảnh hưởng đến việc triển khai thi công đường dẫn và xử lý nền đường.

Đối với cầu Thới Lai, phần cầu đã hoàn thành các hạng mục mố, trụ và bản mặt cầu. Tuy nhiên, tại khu vực đường đầu cầu phía mố M1 vẫn còn hai hộ dân và một tổ chức chưa bàn giao mặt bằng, khiến nhà thầu chưa thể triển khai thi công hạng mục xử lý nền bằng cọc xi măng đất. Tại đầu cầu phía mố M2, còn một hộ dân đang tháo dỡ nhà; cùng với đó là vướng mắc liên quan đến đường dây điện 110 kV, làm chậm tiến độ thi công đường dẫn.

Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy cho biết, trong quá trình triển khai, Bộ Xây dựng đã có nhiều văn bản đề nghị địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư cũng thường xuyên bám sát hiện trường, phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền cơ sở để tìm phương án xử lý. Tuy nhiên, việc bàn giao mặt bằng tại một số vị trí chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ, ảnh hưởng đến khả năng tổ chức thi công đồng bộ.

Trước tình hình này, chủ đầu tư kiến nghị Bộ Xây dựng tiếp tục có văn bản đề nghị địa phương tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc về mặt bằng. Ban Quản lý dự án đồng thời yêu cầu các nhà thầu rà soát lại kế hoạch thi công, bổ sung nhân lực, thiết bị và tăng thời gian làm việc hàng ngày để bù đắp tiến độ chậm trễ.

Theo chủ đầu tư, công tác kiểm tra, giám sát sẽ tiếp tục được tăng cường, tập trung vào tiến độ, chất lượng thi công và việc tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật tại công trường. Các đơn vị cần xác định rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan đối với từng hạng mục chậm tiến độ, từ đó xây dựng giải pháp xử lý cụ thể, bảo đảm tính khả thi./.