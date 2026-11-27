Hiện tượng bồi bồi lắng luồng lạch khiến hoạt động tàu thuyền ra vào cảng cá Ngọc Hải gặp khó khăn. Ảnh: BHP

Cảng cá Ngọc Hải xuống cấp cần đầu tư nâng cấp

Cảng cá Ngọc Hải được Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phê duyệt dự án đầu tư xây dựng từ năm 1999. Năm 2000, thành phố tiếp tục phê duyệt dự án mở rộng theo Quyết định số 183/QĐ-UB và điều chỉnh tại các quyết định năm 2001, 2003 nhằm hoàn thiện khu neo đậu tàu thuyền và dịch vụ hậu cần nghề cá Đồ Sơn.

Năm 2011, cảng được giao cho Ban Quản lý cảng cá, bến cá quản lý, vận hành với chức năng tổ chức hoạt động cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão và dịch vụ hậu cần thủy sản.

Đến nay, do nhiều năm không được bố trí kinh phí duy tu thường xuyên, nhiều hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng. Hệ thống bến cập tàu, kè bờ, đê chắn sóng, chắn cát bị sụt lún, nứt gãy. Hệ thống cấp điện, cấp nước, phòng cháy chữa cháy hư hỏng. Phao tiêu, đèn báo hiệu và đệm va không còn bảo đảm an toàn.

Đáng lo ngại nhất là tình trạng bồi lắng luồng lạch. Khi thủy triều xuống thấp, mực nước khu vực cảng chỉ còn khoảng 0,6-0,9 m, khiến nhiều tàu công suất lớn không thể ra vào.

Theo báo cáo của Ban Quản lý cảng cá này, sau hơn 20 năm khai thác, nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp, quy hoạch cảng bộc lộ bất cập, một số phân khu chức năng bị phá vỡ, không còn đáp ứng nhu cầu hậu cần nghề cá. Hạ tầng, thiết bị phục vụ bốc dỡ, dịch vụ hậu cần và các phân khu kỹ thuật thiếu đồng bộ, ảnh hưởng hoạt động giao thương hải sản vốn nhộn nhịp từ nửa đêm đến sáng của cảng cá này.

Bên cạnh đó, môi trường khu vực cảng chịu áp lực từ hoạt động tàu thuyền, mua bán, sơ chế hải sản và sinh hoạt. Rác thải phát sinh lớn, tình trạng xả rác không đúng nơi quy định gây mất vệ sinh, mỹ quan.

Thành phố Hải Phòng xác định, Ngọc Hải là cảng cá loại 2 do thành phố chỉ định, cảng cá này không chỉ cung ứng dịch vụ hậu cần, thu mua, chế biến thủy sản mà còn là khu neo đậu tránh trú bão quan trọng, phục vụ quản lý nghề cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản và chống khai thác IUU.

Nhất là vào mùa mưa bão, cảng có thể tiếp nhận từ 500-800 tàu thuyền của Hải Phòng và các địa phương lân cận. Vì vậy, việc nâng cấp cảng không chỉ giải quyết khó khăn trước mắt cho ngư dân mà còn góp phần thực hiện chiến lược phát triển kinh tế biển của thành phố.

Hạ tầng cơ sở cũng xuống thấp qua nhiều năm sử dụng nhưng chưa được đầu tư, nâng cấp. Ảnh: BHP

Chậm triển khai do vướng mắc thủ tục đất đai, tài sản

Năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) đã lập dự án cải tạo, khơi thông luồng và khu neo đậu tàu cá tại Cảng cá Ngọc Hải trình Ủy ban nhân dân thành phố. Tuy nhiên, dự án đến nay vẫn chưa triển khai do nhiều vướng mắc, trong đó có thủ tục đất đai.

Theo báo cáo của Ban quản lý cảng cá Ngọc Hải, cảng được xây dựng giai đoạn 2001-2003 và do Công ty Chế biến thủy sản xuất khẩu Hải Phòng đầu tư, quản lý.

Năm 2011, cảng được bàn giao cho Trung tâm Dịch vụ hậu cần thủy sản, nay là Ban quản lý cảng cá, bến cá. Tuy nhiên hiện diện tích đất đã được bàn giao này hợp đồng thuê đất vẫn đứng tên Công ty Chế biến thủy sản xuất khẩu Hải Phòng. Đây là một trong những nguyên nhân khiến các thủ tục đầu tư bị kéo dài.

Tại Công văn số 8390/UBND-TL ngày 30/12/2020, thành phố Hải Phòng cũng đã đồng ý chủ trương đầu tư nâng cấp cảng. Phương án ban đầu dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 350-450 tỉ đồng, gồm nâng cấp, mở rộng bến số 1 và 2, cải tạo bến số 3, nạo vét luồng, khu neo đậu tránh trú bão, nâng cấp đê chắn sóng, chắn cát, xây dựng nhà điều hành, khu dịch vụ hậu cần, đường nội bộ và cải tạo hệ thống điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy.

Các vướng mắc pháp lý khiến dự án chưa đủ điều kiện xem xét, triển khai

Ủy ban nhân dân thành phố để tháo gỡ vấn đề này đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố rà soát hồ sơ đất đai, tài sản, phối hợp với Tòa án nhân dân thành phố... thu hồi những khu đất không thuộc thủ tục phá sản của doanh nghiệp để bàn giao cho Ban quản lý cảng cá, bến cá.

Giao Sở Tài chính làm việc để thu hồi tài sản thuộc sở hữu nhà nước. Các sở ngành liên quan còn lại xác định chỉ giới đất và nguồn vốn hình thành tài sản, làm cơ sở hoàn thiện thủ tục phá sản, bàn giao theo quy định.

Ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu, trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục, cảng duy trì thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý chất thải, bố trí khu mua bán thủy sản hợp lý, bảo đảm phòng cháy chữa cháy và phòng chống thiên tai.

Các tổ chức, cá nhân hoạt động tại cảng phải cam kết bảo đảm vệ sinh môi trường, cảnh quan, hành vi xả thải sai quy định phải được báo cáo cơ quan chức năng xác minh, xử lý.

Sau khi hoàn tất thủ tục pháp lý và bàn giao đất đai, tài sản, thành phố định hướng đầu tư cảng theo tiêu chuẩn cảng cá loại II, hướng tới cảng cá xanh với các phân khu chức năng đồng bộ, hiện đại; kết hợp khu neo đậu tránh trú bão cấp tỉnh và điểm tham quan kết nối các điểm du lịch, di tích, lễ hội Đồ Sơn.