Vướng mắc tại Roxana Plaza: Chủ đầu tư đưa ra phương án xử lý 1.082 hợp đồng mua bán

Tường Phong khẳng định tư cách chủ đầu tư dự án

Theo thông tin từ Công ty TNHH XD-TM-DV Đầu tư BĐS Tường Phong (Công ty Tường Phong), doanh nghiệp là đơn vị đứng tên sở hữu phần diện tích đất thuộc thửa đất số 264, với diện tích 3.391,3m², theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BA163242 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương (cũ) cấp ngày 17/12/2010.

Đối với phần diện tích 4.411m² thuộc thửa đất số 244, đứng tên bà Phạm Thị Ngọc Liên, Tường Phong cho biết doanh nghiệp được đại diện quản lý, hợp tác phát triển dự án theo hợp đồng hợp tác kinh doanh ký năm 2017. Tổng diện tích đất triển khai dự án là 8.423,2m².

Doanh nghiệp cũng cho biết hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo Quyết định số 8229/QĐ-UBND và Giấy phép xây dựng tạm số 889/GPXD-SXD đều đứng tên Công ty Tường Phong.

Đáng chú ý, tại Kết luận thanh tra số 308/KL-UBND ngày 22/8/2023, UBND tỉnh Bình Dương xác định Công ty Tường Phong là chủ đầu tư hợp pháp duy nhất của dự án Roxana Plaza. Ngày 5/1/2024, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương ban hành Văn bản số 43/SXD-QNN, chấp thuận cho Công ty Tường Phong được huy động vốn thông qua bán nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án. Đồng thời, quan hệ chuyển nhượng dự án ban đầu giữa Tường Phong và Navi Land đã bị thanh lý.

Làm rõ các giao dịch phát sinh từ hoạt động môi giới

Một trong những vấn đề phức tạp tại Roxana Plaza là các giao dịch mua bán, huy động vốn được thực hiện thông qua đơn vị môi giới, dẫn đến tranh chấp và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người mua nhà.

Dự án Roxana Plaza. Ảnh: Báo Đầu tư

Theo thông tin Tường Phong cung cấp, trong quá trình triển khai dự án, đơn vị môi giới, đã phối hợp với Navi Land ký kết 1.082 hợp đồng mua bán, huy động vốn với khách hàng. Công ty Trường Phong cho rằng các giao dịch này được thực hiện khi chưa có sự đồng ý của chủ đầu tư và chưa được cơ quan chức năng cấp phép theo quy định.

Liên quan đến hoạt động này, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương từng có Văn bản số 4317/SXD-TTrXD ngày 22/12/2021, xác định việc huy động vốn tại dự án có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật. UBND tỉnh Bình Dương sau đó ban hành Quyết định số 2501/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính.

Theo Bản án sơ thẩm của TAND Tp.HCM, bà Phạm Thị Ngọc Liên được xác định là chủ sở hữu hợp pháp thửa đất số 244, diện tích 4.411m², thuộc khu đất triển khai dự án Roxana Plaza. Theo thông tin từ Tường Phong, bà Liên ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với doanh nghiệp năm 2017, Tường Phong được ủy quyền đại diện cho phần diện tích đất của bà Liên để hợp tác phát triển dự án. Bà Liên không trực tiếp tham gia các giao dịch mua bán căn hộ, không ký hợp đồng môi giới với, Naviland và không nhận tiền từ hoạt động bán hàng. Do đó, doanh nghiệp cho rằng chưa có cơ sở xác định bà Liên phải chịu trách nhiệm dân sự, bồi thường thiệt hại hay nghĩa vụ hoàn trả tiền đối với khách hàng.

Đối thoại, rà soát chứng từ và xem xét ký lại hợp đồng

Để tháo gỡ những tồn tại, Tường Phong cho biết doanh nghiệp đã tổ chức các buổi đối thoại công khai với người mua nhà trong tháng 10/2026.

Theo phương án được doanh nghiệp thông tin, Tường Phong tiến hành rà soát chứng từ nộp tiền của khách hàng, đối chiếu các khoản tiền thực tế đã thanh toán và cấn trừ giá trị khối lượng thi công thực tế đã nhận. Trong đó, danh sách 202 căn hộ được doanh nghiệp đề cập có giá trị cấn trừ khoảng 158 tỷ đồng.

Trên cơ sở kết quả rà soát, doanh nghiệp xem xét để những khách hàng đáp ứng đủ điều kiện được ký lại hợp đồng mua bán căn hộ trực tiếp với chủ đầu tư.

Đây được xem là một trong những hướng xử lý nhằm từng bước tháo gỡ vướng mắc về giao dịch, đồng thời tạo cơ sở để người mua nhà hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến căn hộ.

Liên quan đến hướng giải quyết vụ việc, luật sư Nguyễn Văn Hậu, Ủy viên Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, cho rằng Tường Phong cần tập trung nguồn lực để khắc phục các tồn tại kỹ thuật, hoàn tất nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy và các thủ tục nghiệm thu công trình theo quy định.

Theo luật sư, việc hoàn thiện các điều kiện pháp lý của dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm quyền lợi của người mua nhà, sớm đưa công trình vào sử dụng, tránh lãng phí nguồn lực và hạn chế những thiệt hại phát sinh do dự án kéo dài.

Đối với khách hàng, luật sư khuyến nghị cần chủ động tham gia các buổi đối thoại, cung cấp đầy đủ chứng từ giao dịch để đối chiếu, làm rõ các khoản tiền đã thanh toán và quyền lợi liên quan. Đồng thời, cần phân định rõ trách nhiệm giữa chủ đầu tư và các đơn vị môi giới trong quá trình thực hiện giao dịch.

Về phía cơ quan quản lý nhà nước, cần đẩy nhanh việc kiểm tra, nghiệm thu công trình sau khi chủ đầu tư hoàn tất khắc phục các tồn tại; đồng thời làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan và xử lý những khoản tiền thu trái quy định, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người mua nhà.