Vướng mắc ở các dự án chỉnh trang đô thị tại TP.HCM

Rạch Xuyên Tâm tháo gỡ vướng mắc mặt bằng, hạ tầng

Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm, từ kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè đến sông Vàm Thuật, đi qua địa bàn Bình Thạnh và Gò Vấp, có tổng mức đầu tư 17.229,971 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, thời gian thực hiện giai đoạn 2023–2028. Cả 3 gói thầu xây lắp đã được triển khai.

Gói XL-01, đoạn từ kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè đến cầu Bùi Đình Túy, bao gồm rạch Cầu Sơn, từ Km0+000 đến Km2+512, có thời gian thực hiện từ ngày 18/12/2025 - 24/7/2028.

Gói thầu đang triển khai tại 3 vị trí, sản xuất cấu kiện đúc sẵn và thi công khoan cọc đất trộn xi măng (CDM), khối lượng đạt khoảng 9%. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành gói này vào cuối tháng 12/2027.

Gói XL-02, từ cầu Bùi Đình Túy đến đường Lương Ngọc Quyến, bao gồm rạch Bình Lợi và rạch Bình Triệu, từ Km2+512 đến Km5+216, có thời gian thực hiện từ ngày 12/12/2025 đến 29/7/2028.

Các đơn vị đang thi công đồng thời tại 6 phân đoạn, khối lượng đạt khoảng 16%.

Gói XL-03, từ đường Lương Ngọc Quyến đến sông Vàm Thuật, từ Km5+216 đến Km6+638, có thời gian thực hiện từ ngày 21/5/2025 đến 22/11/2026.

Gói thầu đang triển khai tại 6 mũi thi công, khối lượng đạt khoảng 87%. Đoạn bờ trái dài khoảng 1,4km đã được khai thác kỹ thuật ngày 2/9/2026; dự kiến gói thầu hoàn thành trong năm 2026.

Rạch Xuyên Tâm tháo gỡ vướng mắc mặt bằng, hạ tầng.

Dự án có 2.196 trường hợp bị ảnh hưởng, tổng kinh phí bồi thường dự kiến 13.891,672 tỷ đồng.

Các phường An Nhơn với 138 trường hợp, Gia Định với 869 trường hợp và Bình Thạnh với 872 trường hợp đã bàn giao mặt bằng đạt 100%. Tại phường Bình Lợi Trung, 278/278 trường hợp thuộc phạm vi dự án đã bàn giao mặt bằng.

Tuy nhiên, tại khu dân cư thương mại Bình Hòa, phường Bình Lợi Trung, còn 3/39 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng; 36 trường hợp còn lại đã bàn giao. Các trường hợp này liên quan đến đất của Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng Tân Thuận.

Vướng mắc lớn hiện nay là di dời hệ thống điện, cấp nước và viễn thông, trách nhiệm thuộc UBND các phường An Nhơn, Bình Lợi Trung, Bình Thạnh và Gia Định.

Dù ban đã chuyển hồ sơ, đôn đốc, công tác tại các phường Bình Thạnh, Gia Định và Bình Lợi Trung vẫn chậm so với thời hạn ngày 20/5/2026. Các địa phương và đơn vị liên quan được đề nghị khẩn trương hoàn tất để không ảnh hưởng tiến độ thi công.

Bờ Bắc kênh Đôi đạt 99,5% mặt bằng

Đối với Dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi trên địa bàn quận 8 (cũ), công tác đấu thầu các gói thầu xây lắp chính đã hoàn tất.

Hiện cả 3 gói thầu đang thi công. Gói Xây lắp 1, đoạn từ Km0+241,47 đến Km1+960, đi qua các tuyến đường Hoài Thanh và Nguyễn Duy, đạt khoảng 60%.

Gói Xây lắp 2 – cầu Hiệp Ân 2, đoạn từ Km1+960 đến Km2+280, đạt khoảng 85%. Gói Xây lắp 3, đoạn từ Km2+280 đến Km4+680 dọc đường Nguyễn Duy, đạt khoảng 35%.

Bờ Bắc kênh Đôi đạt 99,5% mặt bằng.

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đã bàn giao 1.596/1.604 trường hợp, đạt khoảng 99,5%. Hiện còn 8 trường hợp đang hoàn tất thủ tục bàn giao.

Bên cạnh đó, việc di dời hạ tầng kỹ thuật hiện hữu, gồm hệ thống cấp nước và điện, chưa hoàn thành, ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công đồng bộ.

Theo kế hoạch, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật dự kiến hoàn tất trong tháng 11/2026, tạo điều kiện đẩy nhanh thi công, phấn đấu hoàn thành công trình theo hợp đồng vào quý III/2027.

Đối với 4 dự án chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh Đôi, gồm: Dự án đoạn từ cầu Rạch Ông đến cầu Mật và dự án đoạn từ cầu Mật đến cầu Hiệp Ân (phường Chánh Hưng); dự án đoạn từ cầu Hiệp Ân đến cầu Bà Tàng và dự án đoạn từ cầu Bà Tàng đến hết bờ Nam kênh Đôi (phường Bình Đông), Hội đồng nhân dân TP.HCM đã thông qua chủ trương đầu tư ngày 22/9/2026. Hiện nay, Ban Quản lý dự án Hạ tầng đô thị TP.HCM đang triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư, dự kiến hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt trong quý I/2027 và phấn đấu tổ chức đấu thầu xây lắp vào cuối quý IV/2027.