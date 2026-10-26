Vướng mắc di dời lưới điện tại khu vực kè bờ sông Bạc Liêu

Tuy nhiên, sau khi xây dựng, sửa chữa nhà ở, một số gia đình phải sinh sống trong điều kiện đường dây điện hạ thế và cáp viễn thông chạy sát mái, vách tường, ban công. Tình trạng này khiến người dân lo ngại về an toàn điện, nhất là trong mùa mưa bão.

Đường dây điện xuyên tường qua nhiều căn nhà của người dân khóm 12, phường Bạc Liêu.

Dự án kè bờ sông Bạc Liêu đi qua địa bàn khóm 12, phường Bạc Liêu triển khai thực hiện từ nhiều năm qua. Để phục vụ thi công, người dân đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đồng thuận tháo dỡ một phần kiến trúc, cắt lùi ranh giới đất đai để bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, việc sắp xếp lại nhà ở sau giải tỏa phát sinh bất cập khi hệ thống đường dây điện và cáp viễn thông chưa được xử lý phù hợp với hiện trạng nhà dân.

Ghi nhận thực tế tại khu vực cho thấy, nhiều căn hộ rơi vào khoảng không gian chật hẹp, nằm trực tiếp dưới hành lang bảo vệ an toàn lưới điện hạ thế. Mạng lưới dây điện cũ kỹ cùng cáp viễn thông giăng mắc chằng chịt, sà sát mái tôn, luồn qua vách tường và kẹp chặt ban công nhà dân.

Đường dây điện chạy xuyên qua phòng ngủ trong căn nhà của gia đình ông Lâm Hồng Nguyên, khóm 12, phường Bạc Liêu.

Gia đình ông Lâm Hồng Nguyên, 67 tuổi, là một trong những hộ chịu ảnh hưởng trực tiếp. Ông Nguyên cho biết gia đình nhận 360 triệu đồng tiền bồi thường, hỗ trợ khi giải tỏa và đã chi khoảng 300 triệu đồng để xây dựng lại nhà ở. Trong quá trình thi công, gia đình nhận thấy việc xây thêm tầng có thể vướng đường dây điện hạ thế phía trên. Ông đã đề nghị ngành Điện lực di dời đường dây nhưng chưa được giải quyết kịp thời. Trước áp lực cấp bách về chỗ ở khi mùa mưa bão cận kề, gia đình vẫn tiến hành xây dựng thêm tầng dù đường dây điện chạy xuyên qua phòng ngủ. Không chỉ vậy, đường dây điện hạ thế nằm sát vách tường, buộc gia đình phải bỏ trống một phần diện tích vì lo ngại mất an toàn.

Tương tự, chị Lâm Kim Huốn cho biết sau khi bàn giao đất làm bờ kè, gia đình chỉ còn phần đất rộng khoảng 2 m, dài 6,7 m. Với khoản tiền bồi thường vài chục triệu đồng, chị phải dựng căn nhà nhỏ trên diện tích còn lại, vị trí xây nhà nằm đúng ngay bó dây điện trần sà xuống. Nơi để xe máy và khu vực bếp nấu ăn hằng ngày của gia đình đành phải đặt ngay dưới bó dây điện, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ nguy hiểm.

Nơi để xe máy và khu vực bếp nấu ăn hàng ngày của gia đình chị Lâm Kim Huốn phải đặt ngay dưới bó dây điện, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ nguy hiểm.

Với gia đình chị Nguyễn Thị Thùy Dương, nỗi ám ảnh về tai nạn điện cũng luôn thường trực trong sinh hoạt hằng ngày. Sau khi bàn giao mặt bằng, phần đất còn lại của gia đình rộng hơn 36 m² nên không thuộc diện được cấp nền tái định cư theo quy định của địa phương. Do đông người cùng sinh sống trong không gian chật hẹp, gia đình chị phải tính đến việc nâng tầng để có thêm chỗ ở. Tuy nhiên, khi căn nhà hoàn thành, tầng trên nằm giữa hai đường dây điện hạ thế: một đường chạy phía trên mái, đường còn lại sà thấp ngay dưới ban công. Tình trạng này khiến các thành viên trong gia đình lo lắng mỗi khi sinh hoạt trên tầng cao.

Căn nhà của chị Nguyễn Thị Thùy Dương, khóm 12, phường Bạc Liêu, có hai đường dây điện xuyên qua gây ra rất nhiều bất lợi, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn điện.

Cùng chung hoàn cảnh, chị Lâm Hồng Đào chia sẻ: Lưới điện và hệ thống cáp viễn thông cũ kỹ giăng chằng chịt, mỗi khi trời đổ mưa to, gió giật mạnh, cả gia đình lại hồi hộp, lo sợ nguy cơ rò rỉ điện hoặc đứt dây gây chập cháy. "Trời nắng còn đỡ, chứ trời mưa là nước từ mái nhà chảy xuống theo đường dây điện, rất dễ dẫn điện vào vách tôn. Nhà tôi có hai con nhỏ đang học lớp 10 và lớp 6. Mỗi lần trời mưa bão là người lớn trong nhà phải nghỉ việc ngồi canh chừng các con. Trong xóm đã từng xảy ra sự cố đứt dây điện khiến cả xóm hoảng loạn tháo chạy ra đường", chị Lâm Hồng Đào lo lắng.

Đường dây điện chạy xuyên qua căn nhà là nỗi ám ảnh đối với các thành viên gia đình chị Lâm Hồng Đào về tai nạn điện luôn thường trực trong sinh hoạt hàng ngày.

Với những hộ xây dựng nhà sau khi bàn giao mặt bằng để thi công kè sông Bạc Liêu là vậy, còn hộ chưa xây dựng nhà cũng không dễ chịu chút nào. Chị Huỳnh Mỹ Lan cho biết, gia đình chị bị thu hồi hơn 200 m² đất, diện tích còn lại khoảng 83 m² để tái định cư tại chỗ. Sống cùng người cha già 84 tuổi, chị Lan mong muốn xây dựng căn nhà lầu kiên cố để phụng dưỡng cha nhưng không thể triển khai vì vướng mạng lưới dây điện nguy hiểm. Chị Lan cho biết, người dân trong xóm đã cùng ký đơn tập thể, liên tục gửi kiến nghị qua các kỳ tiếp xúc cử tri của Hội đồng nhân dân các cấp suốt nhiều tháng qua. Đơn vị Điện lực địa phương có cử cán bộ xuống khảo sát, ghi nhận và hứa hẹn xử lý nhưng sau đó chưa có lịch trình di dời cụ thể nào được thông báo.

Diện tích đất còn lại của nhà chị Huỳnh Mỹ Lan sau khi bị thu hồi khoảng 83m², nhưng chưa xây dựng được vì vướng mạng lưới dây điện nguy hiểm.

Trước những phản ánh của người dân, ông Trần Thế Hà, Bí thư Chi bộ, Trưởng Khóm 12 (phường Bạc Liêu) xác nhận: Qua thống kê, khu vực dọc bờ kè hiện có 35 hộ dân đang sinh sống dưới hành lang lưới điện hạ thế. Nguyện vọng chính đáng của bà con là mong muốn chính quyền và ngành chức năng sớm di dời, nâng cấp hạ tầng điện để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và ổn định đời sống. Cấp ủy, Ban Nhân dân Khóm 12 đã nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân và đang tích cực phối hợp với ngành Điện lực để tìm hướng tháo gỡ. Địa phương đã chuẩn bị tổ chức cuộc họp trực tiếp với các hộ dân bị ảnh hưởng nhằm lấy ý kiến biểu quyết, thống nhất phương án và mức độ đóng góp (nếu có). Sau khi đạt được sự đồng thuận, các bên sẽ tiến hành di dời.

Về phía ngành chuyên môn, ông Đỗ Duy Liêm, Trưởng Điện lực khu vực phường Bạc Liêu (thuộc Công Ty Điện Lực Cà Mau) thừa nhận, phản ánh của người dân về tình trạng đường dây điện hạ thế chạy sát mái nhà, đi xuyên qua vách công trình là đúng thực tế. Tuy nhiên, do đường dây điện này đã tồn tại từ nhiều năm trước dự án bờ kè, nên theo quy định hiện hành, khi di dời theo yêu cầu phát sinh, kinh phí thực hiện sẽ do người sử dụng hoặc bên đề nghị chi trả. Theo tính toán của cơ quan Điện lực, tổng chi phí để thực hiện di dời, nâng cấp mạng lưới điện tại khu vực này khoảng 180 triệu đồng. Theo ông Liêm, qua trao đổi bước đầu, nhiều hộ dân do hoàn cảnh kinh tế khó khăn sau giải tỏa nên chưa đồng tình đóng góp khoản kinh phí này, dẫn đến chưa thể thực hiện.

Việc chấp hành chủ trương thu hồi đất, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án phát triển hạ tầng đô thị là nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi công dân. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, việc bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản và bảo đảm điều kiện an cư tối thiểu cho người dân sau giải tỏa là trách nhiệm của chính quyền địa phương và các cơ quan quản lý chuyên ngành. Tình trạng đường dây điện hạ thế xuyên vách, sà vào bếp ăn, kẹp giữa ban công tại khu vực kè bờ sông Bạc Liêu (đoạn qua khóm 12, phường Bạc Liêu) không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, người dân địa phương kiến nghị ngành Điện lực và chính quyền địa phương khẩn trương phối hợp xây dựng phương án di dời. Sự vào cuộc từ ngành Điện lực và chính quyền địa phương lúc này là vô cùng cần thiết, nhằm giúp hàng chục hộ dân khóm 12 sớm thoát khỏi cảnh nơm nớp lo sợ khi phải sống dưới lưới điện hạ thế, an tâm lao động sản xuất và ổn định cuộc sống sau giải tỏa.