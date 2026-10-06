Vương Bình 'đi hỏi vợ' nhưng lại hóa 'ông tơ', được ca sĩ Ngọc Sơn truyền nghề

Ngày 4/10, Vương Bình trở lại đường đua âm nhạc với ca khúc Thành-Thân do TDK và Dlight sáng tác, viết tiếp câu chuyện tình yêu từ bản hit Thanh Tân. Tuy nhiên, thay vì đi theo lối mòn với màu nhạc trong trẻo, gợi cảm giác thanh xuân học đường thì Vương Bình lại mở ra hình ảnh chàng trai đầy chân thành khi bàn tính chuyện đi hỏi vợ.

Giai điệu của Thành-Thân mang nét bình dị, vui tươi, đậm chất nhạc cưới miền Tây vì sử dụng sample ca khúc Rồi Tới Luôn (NAL). Sở hữu giọng hát ngọt ngào, người con Vĩnh Long đặt để vào bài hát cách xử lý tinh tế, đặc trưng, đem bản sắc từ nơi mình sinh ra vào từng câu luyến láy, phát âm ca từ.

Ca khúc không tô vẽ một chuyện tình lớn lao mà góp nhặt những điều nhỏ nhất để gom thành một niềm hạnh phúc lớn. Ở đó, chàng trai quê và cô gái phố nhờ "ông bà cho một chút phước" nên "khép hai hướng chung một đường", được ba má "ưng", bạn bè "đẩy thuyền".

Nét đẹp về ngày trọng đại cũng được Thành-Thân khắc họa mang đậm yếu tố văn hóa của người Việt với hình ảnh thầy bói nói mình đẹp đôi, nhà trai mang trầu cau sang nhà gái thưa chuyện, chọn ngày lành tháng tốt. Đặc biệt, câu hỏi "Mai nắng mưa thì sao? Mai khó khăn thì sao?" gợi mở về cái kết vượt khỏi câu chuyện đám cưới, trở thành lời nguyện cùng nhau đi qua những ngày thuận lợi lẫn những lúc bão giông.

Ngoài ra, nam ca sĩ cho biết tựa đề Thành-Thân gợi hai lớp nghĩa: "Thành thân" là nên duyên, kết đôi nhưng cũng có thể được hiểu là trở thành người thân, trở nên thân thuộc với nhau. Do đó, bên cạnh gợi ý nghĩa về tình yêu lứa đôi, Thành-Thân còn là món quà Vương Bình gửi đến FC Voi Con. Đây là lời hồi đáp của Vương Bình dành cho những người đã chọn ở lại, đồng hành và cùng anh viết tiếp câu chuyện âm nhạc.

Tại sự kiện fan meeting Tiệc Thành Thân diễn ra vào tối ngày 4/10 tại TP.HCM, Vương Bình đã có sân khấu hát live đầu tiên dành cho Thành-Thân. Đáng chú ý, sau nhiều ngày "úp mở", giọng ca sinh năm 1996 chính thức bật mí khách mời "sít-rịt" cùng song ca là danh ca Ngọc Sơn. Trong lần hiếm hoi bắt tay cùng một nghệ sĩ trẻ, "anh ba" Ngọc Sơn khiến khán giả vỡ òa khi hòa giọng ngọt ngào cùng Vương Bình, kết hợp thêm những động tác vũ đạo duyên dáng, đáng yêu.

Đáng chú ý, bài hát ngay lập tức "trộm vía" khi dưới khu vực khán giả đã diễn ra màn cầu hôn của một cặp đôi. Chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc, Vương Bình đã hào hứng cổ vũ bạn nữ nhận lời và gửi lời chúc "trăm năm hạnh phúc" đến đôi bạn trẻ.

Sau sân khấu hát live, "út tư" Vương Bình và "anh ba" Ngọc Sơn sẽ trình làng ca khúc vào tối 13/10.

Danh ca Ngọc Sơn bất ngờ phá lệ truyền nghề cho Vương Bình, mang đến màn vũ đạo cực "bá khí".

Fan meeting của Vương Bình còn có sự góp mặt của nhiều Anh Trai như HURRYKNG, CONGB.

Bạn thân CODY NAM VÕ khiến Vương Bình "suy nghĩ lại".