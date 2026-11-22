Ngày 22/11, diễn viên Vương Anh Ole lên tiếng đính chính những tin đồn xoay quanh đời tư. Diễn viên khẳng định anh không vì sự nghiệp mà bỏ người yêu cũ như thông tin lan truyền trên mạng. Anh cho biết bạn gái là người chủ động chia tay dù anh níu kéo.

Anh cũng phủ nhận thông tin có người thứ 3 hay vũ phu, đánh đập người yêu cũ. Theo Vương Anh Ole, thông tin anh rời bỏ người yêu cũ để hẹn hò cô gái khác là không đúng sự thật.

Vương Anh hy vọng cộng đồng mạng ngừng công kích vợ chồng anh. Mọi bàn tán trên mạng xã hội đều không liên quan đến 2 người.

Vương Anh vừa kết hôn cách đây không lâu. Ảnh: FBNV.

“Vợ tôi chẳng liên quan gì đến câu chuyện. Tôi yêu vợ tôi sau 1 năm kể từ khi vụ việc xảy ra. Nhưng hễ tôi đăng video vợ lên, nhiều người ùa vào xỉa xói. Trước đó các đồng nghiệp của tôi cũng bị ùa vào toxic đến nỗi phải lên bài đính chính”, Vương Anh bày tỏ.

Vương Anh Ole (tên thật Trần Vương Anh), sinh năm 1992, được biết đến qua các bộ phim như Bộ tứ 10A8, Những phóng viên vui nhộn… Những năm gần đây, anh tập trung phát triển nội dung trên mạng xã hội, thỉnh thoảng mới tham gia phim truyền hình, chẳng hạn Về nhà đi con, Đi giữa trời rực rỡ.

Trước đó, nam diễn viên có thời gian dài hẹn hò với một hot girl sở hữu tài khoản mạng xã hội có hàng triệu lượt theo dõi. Cả hai thường xuyên thực hiện các video chung và cùng xuất hiện tại nhiều sự kiện. Đến tháng 9/2024, họ thông báo chia tay.

Mới đây, Vương Anh Ole kết hôn với Ngọc Mai - làm việc trong lĩnh vực thời trang. Sau đám cưới, mạng xã hội lan truyền một số thông tin liên quan đến đời tư của nam diễn viên. Đó là lý do nam diễn viên phải lên tiếng.