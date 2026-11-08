"Vườn ươm thanh niên” mở hướng sinh kế

Trao nguồn lực, tiếp sức cho thanh niên

Chúng tôi đến thăm mô hình trồng cây giống của gia đình anh Dương Văn Tự (sinh năm 2000) ở thôn Hoàng Liên, xã Hoàng Vân, thành phố Bắc Ninh vào một buổi chiều cuối thu. Những cây bạch đàn được anh Tự chăm bón, tưới nước. Được biết, đây là mô hình “Vườn ươm thanh niên” do Đoàn Thanh niên xã Hoàng Vân trao tặng với số lượng 300 cây bạch đàn non; tạo nguồn lực ban đầu để thanh niên có thêm điều kiện phát triển mô hình sản xuất cây giống, cây công trình của gia đình.

Đoàn xã Hoàng Vân tặng mô hình "Vườn ươm thanh niên” cho anh Dương Văn Tự.

Ngoài trao cây giống, Đoàn xã còn kết nối với kỹ sư nông nghiệp hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, giúp anh chủ động hơn trong quá trình đưa cây giống vào sản xuất. Nhận được cây giống hỗ trợ, anh Tự cho biết: “Trên nền tảng gia đình đã có kinh nghiệm sản xuất cây giống, cây công trình, tôi sẽ cố gắng chăm sóc tốt số cây do Đoàn xã trao tặng. Từ đó có thêm điều kiện phát triển kinh tế, từng bước mở rộng sản xuất để nâng cao thu nhập”.

Trên địa bàn thành phố hiện có gần 100 mô hình “Vườn ươm thanh niên”. Thông qua mô hình, các cơ sở Đoàn vừa tạo được nguồn cây giống, vừa triển khai nhiều công trình, phần việc gắn với bảo vệ môi trường, giúp thanh niên hình thành thói quen sản xuất thân thiện với môi trường và nâng cao trách nhiệm từ những việc làm cụ thể.

Với cách hỗ trợ từ nguồn lực ban đầu cùng kiến thức kỹ thuật, mô hình “Vườn ươm thanh niên” của Đoàn xã Hoàng Vân góp phần giảm chi phí đầu vào, giúp đoàn viên tích lũy kinh nghiệm, từng bước hoàn thiện mô hình và mở rộng quy mô sản xuất. Qua đó thể hiện cách làm thiết thực, hiệu quả giúp thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế.

Tại phường Kép, mô hình “Vườn ươm thanh niên” tại thôn Hương Nam có quy mô khoảng 50 nghìn cây giống keo, bạch đàn, được xây dựng nhằm ươm trồng, chăm sóc, tạo nguồn giống tại chỗ và cung cấp cây giống cho đoàn viên, thanh niên có nhu cầu khởi nghiệp, phát triển kinh tế, mở hướng phát triển kinh tế từ trồng rừng. Theo anh Nguyễn Văn Tuân, Bí thư Đoàn phường Kép, để mô hình hoạt động hiệu quả, Đoàn phường phối hợp với thanh niên địa phương tận dụng những khu đất trống để xây dựng vườn ươm; đồng thời duy trì lực lượng đoàn viên tham gia chăm sóc cây. Hằng tuần, thanh niên được huy động thực hiện các công việc như: Bón phân, nhổ cỏ, cắt tỉa, kiểm tra quá trình sinh trưởng của cây. “Vườn ươm không chỉ tạo nguồn cây giống phục vụ phát triển kinh tế mà còn giúp đoàn viên nâng cao ý thức bảo vệ hệ sinh thái và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu”, anh Tuân chia sẻ.

Từ nguồn cây giống được chăm sóc tại vườn ươm, hàng nghìn cây được xuất bán, trao tặng cho các chi đoàn, đơn vị trên địa bàn phường Kép để xây dựng các công trình “Đoạn đường thanh niên tự quản xanh - sạch - đẹp”, “Hàng cây thanh niên”, “Tuyến đường kiểu mẫu”, “Hàng rào cây xanh” tại các tuyến đường giao thông, nhà văn hóa, cơ quan, trường học, khu dân cư. Mô hình tạo điều kiện để thanh niên tiếp cận nguồn giống phục vụ sản xuất, vừa góp phần xây dựng không gian sống xanh, thân thiện với môi trường.

Thông qua những mô hình cụ thể, các cấp bộ Đoàn của thành phố không chỉ tuyên truyền về bảo vệ môi trường mà còn từng bước đưa nội dung này gắn với hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế của thanh niên và có thể nhân rộng.

Hình thành tư duy xanh

Để các mô hình “Vườn ươm thanh niên” phát huy hiệu quả, nhiều cơ sở Đoàn chú trọng kết nối với những mô hình sản xuất thực tế, tạo điều kiện để đoàn viên trực tiếp tham quan, học hỏi, thử nghiệm những cách làm phù hợp.

Đoàn viên, thanh niên phường Hiệp Hòa hướng dẫn nông dân chăm sóc vườn cây.

Vừa qua, Đoàn phường Vân Hà tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham quan, học tập kinh nghiệm tại mô hình trồng nấm sò từ bông phế thải và mùn cưa của hộ ông Nguyễn Danh Thuyết, ở tổ dân phố Ninh Sơn. Đây là mô hình sản phẩm OCOP 3 sao, mang lại thu nhập cao trên địa bàn. Từ những nguyên liệu tưởng như bỏ đi được gia đình ông thu gom, xử lý, tận dụng làm giá thể phục vụ sản xuất nấm. Cách làm này vừa tạo ra sản phẩm có giá trị, vừa góp phần giảm lượng chất thải ra môi trường.

Điểm đáng chú ý của mô hình là cách tiếp cận theo hướng kinh tế tuần hoàn, trong đó phế phụ phẩm được đưa trở lại quá trình sản xuất thay vì trở thành rác thải. Qua đó, tài nguyên được sử dụng hiệu quả hơn, đồng thời giảm tác động đến môi trường. Theo chị Đoàn Thị Yến, Bí thư Đoàn phường Vân Hà, với đoàn viên, thanh niên, việc trực tiếp tìm hiểu mô hình giúp những kiến thức về bảo vệ môi trường trở nên gần gũi, thiết thực, từ đó khuyến khích người trẻ chủ động tìm tòi, thử nghiệm những cách làm mới trong sản xuất.

Trên địa bàn thành phố hiện có gần 100 mô hình “Vườn ươm thanh niên” với hàng chục nghìn cây xanh. Từ mô hình này đã giúp các cơ sở Đoàn vừa tạo nguồn cây giống, vừa triển khai nhiều công trình, phần việc gắn với bảo vệ môi trường. Thời gian tới, Thành đoàn tiếp tục định hướng các cơ sở Đoàn phát huy hiệu quả những mô hình hiện có, đồng thời khuyến khích xây dựng thêm các mô hình gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường. Trọng tâm là kết nối đoàn viên với các mô hình sản xuất hiệu quả, tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật, khuyến khích tận dụng phế phụ phẩm và sử dụng tiết kiệm tài nguyên, tạo điều kiện để thanh niên có thêm cơ hội phát triển kinh tế, góp sức xây dựng môi trường sống xanh, sạch và bền vững.