Voyager 1, một tàu thăm dò không gian không người lái rời Trái Đất vào năm 1977, đã đạt đến khoảng cách "một ngày ánh sáng" so với hành tinh của chúng ta. Đây hiện là vật thể do con người chế tạo nằm ở khoảng cách xa nhất so với Trái Đất.

Theo NASA, tàu thăm dò này đã vượt qua cột mốc một ngày ánh sáng vào lúc 5:16:07 sáng (giờ miền Đông Hoa Kỳ) ngày 18/11 (tức 7:16:07 tối cùng ngày, theo giờ chuẩn Hàn Quốc).

"Một ngày ánh sáng" là khoảng cách mà ánh sáng di chuyển được trong vòng 24 giờ, tương đương khoảng 25.902.068.356km. Được phóng vào ngày 5/9/1977, Voyager 1 đã mất đúng 49 năm, 2 tháng và 11 ngày để đạt đến khoảng cách này.

Trên một trang web chuyên biệt, NASA nhấn mạnh rằng "Voyager 1 đã đạt đến một cột mốc kỷ lục, xa hơn bất kỳ vật thể nào khác do con người tạo ra", đồng thời gọi đây là "một cột mốc vĩ đại, xét trên mọi phương diện". Kể từ khi được phóng, Voyager 1 đã quan sát các hành tinh Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương, đồng thời truyền dữ liệu về Trái Đất. Năm 1990, ngay trước khi rời khỏi hệ Mặt Trời, tàu đã quay camera lại để chụp một bức ảnh nổi tiếng về Trái Đất, được biết đến với tên gọi "Chấm xanh nhạt" (Pale Blue Dot). Năm 2012, nó trở thành vật thể đầu tiên do con người chế tạo thoát khỏi hệ Mặt Trời và tiến vào "không gian liên sao" trong thiên hà. Con tàu cũng mang theo một "Đĩa vàng" (Golden Record), được thiết kế để cung cấp thông tin về sự tồn tại của Trái Đất và nền văn minh nhân loại cho bất kỳ dạng sống ngoài Trái Đất nào có thể tìm thấy nó.

Voyager 1 vẫn tiếp tục gửi về các dữ liệu khoa học khác nhau, chẳng hạn như cường độ từ trường và áp suất môi trường gần như mỗi ngày. Với tốc độ di chuyển rời xa Trái Đất khoảng 61.000 km/h, tàu vũ trụ này được ước tính sẽ cần thêm 18.000 năm nữa để đi được quãng đường một năm ánh sáng (khoảng cách mà ánh sáng truyền đi trong một năm).

Tuy nhiên, do các thiết bị đã cũ kỹ cùng tình trạng thiếu hụt năng lượng, dự kiến ​​đến năm 2035, tàu vũ trụ này sẽ không còn khả năng hoạt động hay duy trì liên lạc.

Suzanne Dodd, quản lý dự án Voyager tại NASA, chia sẻ với hãng tin AP: "Nó vẫn bền bỉ tiến về phía trước, tận dụng mọi khả năng từ những động cơ nhỏ bé của mình, đóng vai trò như một sứ giả của Trái Đất và tiếp tục khơi dậy niềm kinh ngạc".